



В то время как республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп открыто критикует Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство (TTIP), демократка Хиллари Клинтон выражает сомнения в том, что партнерство благоприятно повлияет на рабочий класс. Клинтон еще недавно считали сторонницей соглашения, но теперь она заявляет, что в случае избрания не подпишет TTIP.

США и ЕС предпочитают не упоминать о де-факто срыве подписания договора. Представитель США Майкл Фроман заявил о том, что «даже в случае Brexit'а экономическая и стратегическая логика соглашения TTIP останется в силе». И пока политики у власти отмалчиваются, кандидаты и их пиарщики пользуются моментом и используют недовольство рабочего касса в качестве еще одного козыря в предвыборной гонке.

«Огромное число представителей профсоюзов собрались недавно возле здания мэрии в Вашингтоне на митинг против соглашения о свободной торговле, которое, по их мнению, повредит таким американцам, как они. Их представителем была Кэти МакГинти, демократка из Пенсильвании. Но их духовным лидером был республиканец Дональд Трамп. «Есть проблемы, которые мы должны решить», — сказала МакГинти. «Во-первых, мы должны прекратить невыгодные торговые соглашения. И противостоять китайцам, когда они манипулируют своей валютой и сваливают товары на наши рынки».

Недавно Трамп выступил с гневной речью на заводе по переработке алюминия недалеко от Питтсбурга, в которой он назвал торговую политику США «бедствием» и предательством рабочего класса. МакГинти, окруженная электриками, монтажниками и сталеварами, заявила, что хотя обычно Трамп несет чепуху, в данном случае «пару истин он изрек».

Эта позиция Трампа по торговле представила одну из самых неожиданных проблем для его соперницы, Хиллари Клинтон, наиболее вероятного кандидата от демократов. Клинтон, которой и так пришлось двигаться влево из-за TTP во время жестких дебатов на праймериз с сенатором Берни Сандерсом, теперь вновь сталкивается с атаками по этому вопросу — уже от Трампа. Он использовал эту тактику в Питтсбурге, вспомнив о паре крупных торговых соглашений: одно — во время администрации президента Билла Клинтона, а другое при президенте Обаме в бытность Клинтон на посту государственного секретаря.

Для Хиллари риск состоит в том, что она теряет поддержку среди, казалось бы, неприметных профсоюзных работников, чья явка и поддержка традиционно были важны для демократов. У Клинтон уже есть подписи с поддержкой нескольких крупнейших в стране трудовых организаций, в том числе AFL-CIO и United Auto Workers, но вопрос заключается в том, будет ли этой поддержки достаточно, чтобы удержать трудовой класс во время голосования — в то время как Трамп разглагольствует об опасностях свободной торговли и глобализации.

«Некоторые из наших членов, если и не поддерживают [его], то согласны с некоторыми из заявлений Трампа», — сказал Джо Джакоби из Нью-Джерси, представитель профсоюза котельщиков. «Потому что чувствуют, что они пострадают больше всех. Их рабочие места уходят и трудно найти хорошо оплачиваемую работу».

Потенциальная слабость Клинтон по вопросам торговли проявляется в ее неспособности до сих пор консолидировать хоть часть поддержки от демократической партии, которую имел Сандерс во время праймериз в этом сезоне.

Только один из кандидатов на пост президента выступил против Североамериканского соглашения о свободной торговле, или НАФТА, которое подписал президент Клинтон в 1994 году с Мексикой и Канадой и которое, уверены профсоюзы, виновно в ликвидации сотен тысяч рабочих мест, занятых в производстве в Соединенных Штатах.

Сенатор Сандерс также решительно выступал против Транс-Тихоокеанского партнерства 12 наций во главе с администрацией Обамы. Хиллари Клинтон рекламировала ТТР в качестве «золотого стандарта» торговых сделок в 2012 году, но она отказалась от своих слов после начала президентской кампании в 2015 году.

По крайней мере, два союза рабочих Америки заявили, что они вряд ли поддержат демократов на всеобщих выборах. «Проблема заключается в том, что Клинтон была за свободную торговлю всю жизнь, поэтому мы не собираемся поддерживать ее», — сказал Питер Нолтон, президент профсоюза электриков. «Мы будем вести кампанию «кто-нибудь-кроме-Трампа». У нас много членов в не определившихся штатах (swingstates), и наша главная цель состоит в том, чтобы не допустить избрания Трампа, а не сделать «подножку» Хиллари».

Водители, 1,4 миллиона членов профсоюзов, также не сделали пока выбор между Клинтон и Трампом. Президент их профсоюза, Джеймс Хоффа, сказал, что он надеется, что разница и контраст между двумя кандидатами станет четкими понятными после того, как они выпустят свои платформы на сборах партий этим летом.

«В то время как торговля является важным вопросом для нашего союза, мы считаем, что любой кандидат в президенты должен занять позицию в пользу трудящихся мужчин и женщин нашей страны, поддерживая такие принципиально важные вопросы, как пенсионная реформа и защита трудовых прав», — сказал Хоффа в интервью The Washington Post.

Даже для трудовых коллективов, которые выступают за Клинтон, большая часть первоначальных заявлений была сосредоточена не на рекламе ее заслуг в области международной торговли, а на попытках подорвать призывы Трампа к рабочему классу. Они выпустили пару объявлений в Интернете, осуждающих искренность Трампа по поводу торговли, с видео, подтверждающими, что его одежда была произведена в Азии.

«Я думаю, что он рассчитывал на логичный гнев и разочарование рабочего класса», — сказал президент профсоюза AFL-CIO Ричард Трамка. «Посмотрите на то, что он делает, а не на то, что он говорит. Он может оказать влияние на торговлю, перенеся производство обратно домой, с тем, чтобы американцы опять производили продукты. Но он не делает этого».

Эрика Кнутти, пресс-секретарь Организации Объединенных работников торговли и питания, говорит, что Трамп пытается «перетасовать колоду», но что рабочие сохраняют чистую ориентацию: против него и Клинтон.

«Есть вещи, в которых действительно сильна Клинтон и вовсе не силен Трамп. Хиллари имеет 30-летний «коммунально-бытовой багаж», а Трамп имеет 30-летний PR-опыт работы со знаменитостями. Что будет лучше для коллективных переговоров? Это довольно очевидно — Хиллари. Кто лучше договорится о платных отпусках по семейным обстоятельствам? Хиллари», — пишет The Washington Post.

Совсем скоро предстоит девятый раунд трансатлантических переговоров по TTIP, который пройдет 11−15 августа. Однако, как отмечают эксперты, на этих переговорах будут обсуждаться только технические вопросы, а возражения «по сути» договора в повестку включены не будут.

«Дональд Трамп осудил и спорное Транс-Тихоокеанское торговое соглашение о партнерстве 5 июля и заявил, что Хиллари Клинтон, давний сторонник сделки, обманывает избирателей, когда говорит, что теперь она выступает против нее. Трамп прав, когда говорит, что Клинтон окружила себя членами глобальной элиты, которые продвигают свои интересы и выгоды, такие как TTP. На самом деле, многие приближенные из круга Клинтон продолжают выступать за торговое соглашение. Но подобная критика применима теперь и к Трампу; теперь, когда его расширяющаяся кампания подключила новые лобби-фирмы и политических консультантов, которые до недавнего времени работали, чтобы претворить в жизнь сделку TTP или были недавно наняты фирмами, которые заинтересованы в TTP. Среди них:

— Дэвид Урбан, консультант американской Continental Group, как стало известно, лоббировал Транс-Тихоокеанское партнерство. Он был волонтером кампании Трампа во время праймериз Республиканской партии в Пенсильвании и в настоящее время служит заместителем директора республиканской команды кампании Трампа.

— Тони Фабрицио, принят на работу в мае, как опросчик кампании, он работает старшим советником в Mercury Public Affairs — консалтинговой фирме. Согласно обнародованной информации, Mercury лоббировала Транс-Тихоокеанское партнерство от имени многих клиентов. Фирма также проводит стратегический консалтинг для правительственных структур, которые агрессивно рекламировали торговую сделку TTP.

— Дуг Дэвенпорт основал лоббистскую фирму DCI Group по связям с общественностью, которая была нанята в прошлом году правительством Японии, чтобы помочь продвинуть TTP. Дэвенпорт присоединился к кампании Трампа в апреле и в настоящее время, как сообщается, помогает привлекать нужных людей.

— Алекс Кастельянос, ветеран Республиканского стратегического пиара, один из основателей Purple Strategies и нескольких национальных СМИ. Эти политические консалтинговые фирмы долгое время оказывали услуги Торговой палате США и Торговой ассоциации, которые играли ведущую роль в продвижении ТТР. Кастельянос, бывший критик Трампа, теперь ведет большую «трамповскую» компанию «Восстанавливая Америку» (Rebuilding America Now). В интервью Los Angeles Times в прошлом году Кастельянос пренебрежительно отзывался о республиканской оппозиции к TTP, утверждая, что большинство из республиканцев выступает против сделки просто из чувства противоречия Обаме. Эти республиканцы, говорил Кастельянос, «выступают скорее против своего президента, чем думают об экономическом росте».

И теперь Трамп поднял вопрос об «обоснованных опасениях» по поводу ТTP и других свободных торговых зонах, а именно: что от этих торговых соглашений выиграют только транснациональные корпорации (за счет американских рабочих). Но все помнят, что он часто менял мнения и позиции на диаметрально противоположные: точки зрения на аборт, иммиграцию, на политику Израиля и на минимальный размер оплаты труда», — пишет издание The Intercept.

«Трамп обещал ввести тарифы в торговле с Китаем, Мексикой и другими торговыми партнерами, наказывая их санкциями и обещая переписать торговые соглашения, чтобы не позволять более красть американские рабочие места. «Ошибка экономической капитуляции будет закончена», — провозгласил кандидат от республиканцев. «Начнется, наконец, Новая эра процветания».

Торговля была выгодна — за счет снижения цен на потребительские товары, она создала новые рынки для экспорта и позволила экономике расти быстрее… Но разрыв старых торговых соглашений и введение новых массовых тарифов, скорее всего, приведут к торговым войнам, которые уж точно возымеют противоположный эффект: цены вырастут, а экономический рост замедлится.

И взгляд этот не гипотетический. Ранее в этом году США подняли тарифы на 266% на некоторые виды китайской стали, т.к. американское правительство пришло к выводу, что китайцы «демпинговали», чтобы поддержать свою металлургию.

Металлурги в США были взволнованы, но, как сообщал Wall Street Journal в июне, такие тарифы — «палка о двух концах». Компании, которые производят товары из импортной стали говорят, что они вынуждены повысить цены, и один из руководителей (производитель школьных классных досок) сообщил журналу, что его компании, возможно, придется закрыть завод, потому что клиенты будут сокращать заказы.

Это не аргумент против таких целевых тарифов, которые, возможно, представляют собой своего рода ответные меры по исправлению существующего положения, и необходимы для того, чтобы поддержать функционирование режима свободной торговли. Но необходим баланс между ослаблением ограничений на свободную торговлю и поддержанием стандартов. Вот, что важно. Даже среди единомышленников-экономистов, ведутся энергичные дебаты о том, где именно эта граница должна пролегать.

Но весьма ощутимые издержки даже от этих весьма оправданных тарифов на китайскую сталь — напоминание о том, что агрессивная политика в области торговли имеет вполне реальные отрицательные стороны для внутренней политики; и тотальное, неизбирательное нападение на существующие торговые соглашения, которыми разбрасывается Трамп, кажется, может легко привести рабочий класс в гораздо худшее положение, чем-то, в котором оно находится на сегодняшний день.

Если учесть остальные «программы» Трампа, и его высказывания о политике, неопределенные и иногда противоречащие друг другу, трудно точно определить, что он будет делать на посту президента. Но одно предложение, которое он изложил в деталях — снижение налогов — объясняет довольно многое. Он хочет снизить налоги и для корпораций, и для частных лиц. Но это сократит государственные доходы примерно на $ 10 трлн в течение ближайших 10 лет по данным анализа, проведенного «Brookings and Urban Institute» — центра по изучению налоговой политики. Это большие деньги, даже по меркам Республиканской партии. И в то время, как богатые американцы получат прибыль от реализации плана Трампа, рабочий класс получит значительно меньше денег, в абсолютном и относительном выражении.

Конечно, Трамп утверждает, что придуманное им снижение налогов заставит экономику расти еще быстрее. Но такой быстрый «рост внутреннего долга, в сочетании с ограниченным эффектом от новых тарифов Трампа, может привести к внезапному и серьезному спаду», — предполагают в недавнем отчете эксперты Moody's Analytics.

А для рабочего класса реальная «стоимость» сокращения налогов может аукнуться в более долгосрочной перспективе, поскольку потеря такого большого дохода [от налогов] почти наверняка потребует значительных сокращений соц. расходов: сначала таких программ, как образование, поддержание инфраструктуры или медико-биологических исследований; а позже, возможно, медицинской помощи и социального обеспечения, несмотря на то, Трамп обязался их защищать.

«Трудно понять, как они это профинансируют без «прореживания» расходов на оборону, социальное обеспечение или Medicare [программа здравоохранения]», — говорит Джесси Ротштейн, профессор государственной политики и экономики Университета Беркли, Калифорния.

Добавьте к этому обет Трампа об отмене закона о доступной медицине и размышлениями по поводу снижения минимального уровня заработной платы, а также возможность того, что экономике, благодаря его реформам, не удастся обеспечить хорошо оплачиваемые рабочие места… И окажется, что правительство загоняет себя в еще более трудное положение и не сможет помочь тем, кто изо всех сил пытается найти работу.

«Снижение налога для богатых только повредит работающим людям», — говорит Роберт Скотт, главный экономист Института экономической политики. Институт экономической политики, либеральный мозговой центр США, который поддерживает рабочий класс и был одним из наиболее громких критиков соглашений о свободной торговле, указывает на то, что политика Трампа в целом будет бить по тем же самым категориям граждан, которые он отстаивает.

Что людям из рабочего класса действительно нужно, говорят в ИЭП, так это гораздо более «широкий спектр усилий» по повышению их уровня жизни. Эти усилия могли бы начаться с более агрессивной позиции по торговле, но также включать в себя усиление профсоюзов, расходы на общественные работы, финансовую помощь по уходу за детьми и другие вещи первой необходимости — а также поддержку для людей, потерявших работу.

«Снижение налогов для богатых (еще одна цель Трампа) только повредит трудящимся», — сказал в интервью The Huffington Post Роберт Скотт, главный экономист ИЭП и сторонник более агрессивной торговой политики. «Нам необходимо исправить отечественную экономику — восстановить инфраструктуру США; это потребует больших государственных расходов и налоговых поступлений, а также налога на выбросы углеродов и перехода к экономии чистой энергии, что также не дешево, необходимо, прежде всего, вкладывать средства в восстановление производства и вкладывать деньги в социальную безопасность».