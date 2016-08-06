Исследование рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации в июле проводилось до перестановок в губернаторском корпусе, затронувших Кировскую, Калининградскую, Ярославскую области и город федерального значения Севастополь, поэтому новые главы субъектов Федерации будут оцениваться экспертами только в следующем месяце. Однако очевидно, что отправленные в отставку губернаторы Ярославской и Кировской областей С. Ястребов и Н. Белых традиционно занимали последние строки рейтинговой таблицы: их уход был ожидаемым. В случае с губернатором Калининградской области Н. Цукановым и главой Севастополя С. Меняйло ослабление их позиций в рейтинге на завершающем этапе деятельности на посту губернаторов было заметным; при этом они никогда не были аутсайдерами. Теперь эти уже бывшие губернаторы остаются в правящей элите, но востребованы на постах полпредов.

Главным трендом июля становится укрепление позиций глав регионов, которых ожидают прямые выборы в сентябре. Усиливается и политический вес руководителей тех субъектов Федерации, где в кампании не участвуют известные"ресурсные» кандидаты от оппозиции. Значительные негативные изменения в позициях главрегионов отмечаются там, где подверглись критике региональные избиркомы, что может косвенно свидетельствовать о невыполнении руководителями субъектов установок центра, направленных на усиление конкуренции.

Первая шестерка рейтинга неизменна. Возглавляет рейтинг влияния мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собойи.о. главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — президент Татарстана Рустам Минниханов, четвертая — у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. За ними следуют губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Московской области Андрей Воробьев, занимая 5 и 6 места соответственно.

Главы регионов, которые готовятся к собственным прямым выборам, демонстрируют позитивную динамику в рейтинге либо занимают устойчиво высокие места. В 2016 году выборы глав субъектов пройдут в 9 регионах. Прямые выборы затронут глав семи регионов: и.о. главы Чечни Рамзана Кадырова (2 место), и.о. губернатора Тульской области Алексея Дюмина (плюс 3 пункта, 7 место), и.о. главы Республики Коми Сергея Гапликова (плюс 3 пункта, 34 место), и.о. губернатора Забайкальского края Наталью Жданову (плюс 3 пункта, 36 место), и.о. губернатора Тверской области Игоря Руденю (поднялся на 2 пункта, 38 место), и.о. губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (плюс 2 пункта, 43 место), главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола (84 место).

В случае АлексеяДюмина, который считается кандидатом, близким к В. Путину, и идет на выборы в качестве самовыдвиженца, усиление рейтинговых позиций связано с тем, что ему удалось заручиться поддержкой сразу трех политических партий. «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили за его кандидатуру консолидированно и отказались выдвигать против него своих представителей, тем самым значительно увеличив шансы Дюмина на победу.

В случае Игоря Рудени рост рейтинга обусловлен тем, что он становится наиболее вероятным победителем губернаторской гонки — после того, как его ключевому политическому сопернику, депутату Госдумы от КПРФ Вадиму Соловьеву было отказано в регистрации в качестве кандидата в губернаторы из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов. Кроме того, визит Владимира Путина в Тверскую область в июле, в ходе которого обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, позитивно сказался на позициях Рудени.

В двух субъектах, где руководителей регионов выберут региональные парламенты, наблюдается разнонаправленная динамика: и.о. главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров теряет 4 пункта и занимает 81 место, что, впрочем, лишь свидетельствует о его невысоком текущем влиянии в федеральном центре, но отнюдь не делает проблемными шансы на избрание (как и в случае с Ш. Кара-оолом на прямых выборах). Напротив, и.о. главы Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поднимается на 52 место, прибавляя 9 позиций. Позитивным фактором стало для Темрезова выдвижение его кандидатуры на приближающихся непрямых выборах сразу четырьмя партиями — «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией» и «Патриотами России».

Кроме того, значительные позитивные изменения в рейтинге демонстрируютглава Удмуртской республики Александр Соловьев (51 место, плюс 18 пунктов), глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, (24 место, плюс 14 пунктов), губернатор Липецкой области Олег Королев (44 место, плюс 10 пунктов).

На фоне подготовки к сентябрьским выборам губернатор Красноярского края также значительно укрепляет свои позиции, перемещаясь с 30 на 21 место и возглавляя группу «сильное влияние». Согласно решению политсовета «Единой России» Виктор Толоконский возглавит список партии на выборах в региональный парламент. Однако на усиление влияния красноярского губернатора в рейтинге повлияло прежде всего то, что ему удалось успешно избавиться от одного из главных оппонентов — депутата краевого законодательного собрания Анатолия Быкова (лидера регионального отделения партии «Патриоты России»), который в последнее время активно критиковал деятельность краевых властей. Краевой избирком отказал Быкову в регистрации на региональных выборах по причине непогашенной судимости.

Не будет важного политического соперника (экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича) среди участников думских выборов и у действующего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (27 место, плюс 2 позиции). В сочетании со значительным ослаблением раздробленности региональных элит это позволит Дубровскому провести думскую избирательную кампанию в регионе относительно спокойно.

Выявленные Центризбиркомом недостатки в работе региональных избирательных комиссий и последовавшая за этим жесткая критика со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловойв адрес главрегиональных избиркомов повлияли на позиции ряда губернаторов. В числе проблемных регионов оказалась Курская область. Памфилова призвала уйти в отставку секретаря курского избиркома Сергея Мальцева. Его обвинили в нарушении закона при приеме документов в областную думу от представителей «Патриотов России», лидером которых выступил экс-губернатор Курской области Александр Руцкой, давний политический соперник действующего губернатора. В результате значительный урон в июльском рейтинге понес глава региона Александр Михайлов, который опустился на 12 строк и занял 62 место в рейтинге. Незначительно ослабил влияние и переместился с 21 на 22 место губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Памфилова назвала Самарскую область неблагополучным регионом с точки зрения работы избирательной комиссии, по результатам проверки ЦИК в Самарской области отправлены в отставку председатели двух территориальных избиркомов — председатель территориальной комиссии Сызрани и председатель одной из районных комиссий Самары.

В июле потеряли сразу по 9 позиций в рейтингеглава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (перешел с 26 на 35 место), губернатор Архангельской области Игорь Орлов (с 59 на 68 место) и губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 52 на 61 место).

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в июне

Средний балл

1

1

7,86

2

2

7,67

3

3

7,04

4

4

6,95

5

5

6,80

6

6

6,75

7

10

6,60

8

9

6,53

9

7

6,45

10

12

6,41

11

8

6,30

12

13

6,23

13

15

6,18

14

12

6,10

15

19

6,00

16

20

5,96

17

18

5,90

18

14

5,89

19

16

5,83

20

17

5,77

21

30

5,72

22

21

5,68

23

25

5,65

24

38

5,63

25

24

5,61

26

22

5,57

27

29

5,52

28

23

5,46

29

31

5,44

30

28

5,40

31

27

5,38

32

32

5,30

33

34

5,28

34

37

5,23

35

26

5,18

36

39

5,12

37

43

5,00

38

40

4,97

39

33

4,94

40

35

4,88

41

42

4,82

42

36

4,79

43

45

4,75

44

54

4,70

45

41

4,66

46

49

4,63

47

48

4,60

48

46

4,57

49

56

4,54

50

44

4,50

51

69

4,47

52

61

4,45

53

47

4,42

54

53

4,35

55

58

4,33

56

57

4,28

57

63

4,25

58

60

4,21

59

64

4,17

60

55

4,13

61

52

4,09

62

50

4,04

63

51

4,00

64

68

3,96

65

66

3,90

66

70

3,84

67

67

3,82

68

59

3,79

69

71

3,77

70

62

3,75

71

65

3,70

72

75

3,67

73

76

3,60

74

78

3,57

75

79

3,55

76

73

3,51

77

72

3,49

78

74

3,45

79

80

3,40

80

83

3,33

81

77

3,31

82

81

3,28

83

82

3,16

84

84

3,07

85

85

2,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июне 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).