Президент РФ Владимир Путин в интервью азербайджанскому государственному информагентству АзерТАдж cделал важное и принципиальное заявление относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Оно расщепляется на несколько взаимосвязанных позиций.

ИА REGNUM Владимир Путин

Россия не навязывает сторонам готовых решений, в этом вопросе нужен сбалансированный компромисс между Арменией и Азербайджаном. Как подчеркнул лидер России, «стороны должны договориться сами, без давления извне, найти взаимоприемлемые решения; это наша твердая позиция».

Достижение компромисса предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение. По словам Путина, «мы полностью отдаем себе отчет в том, какая ответственность лежит на плечах руководства Азербайджана и Армении», а «конечной целью урегулирования должна стать договоренность, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побежденным, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали бы ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении».

Россия готова поддержать тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования. РФ искренне заинтересована в том, чтобы в соседний регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические связи. «Делаем для этого все возможное», добавил российский президент.

Он напомнил, что при прямом содействии Москвы в мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня, которое до сих пор является основой перемирия (напомним, что под этим документом стоит подпись и Степанакерта — С.Т.), а в 2008 году была принята Московская декларация, в которой подтверждено, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто только политическим путем. Это первый и пока единственный документ по нагорно-карабахскому урегулированию, под которым стоят подписи президентов Азербайджана и Армении.

Президент России одновременно посетовал на то, что «порой приходится слышать о том, что Россия пытается монополизировать работу, связанную с нагорно-карабахским урегулированием, отодвинуть в сторону других посредников». По его словам, «это заблуждение», на самом деле «трехсторонние саммиты по карабахской тематике с участием президента России, а их всего было проведено более двадцати, органично дополняют усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция». При этом специально подчеркивается, что американские и французские представители присутствовали на завершающей части трехстороннего саммита в Санкт-Петербурге.

Исходя из этого можно сделать следующие важные выводы.

Москва внимательно отслеживает все официальные заявления Баку относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, наблюдает за циркулирующими в азербайджанских и некоторых российских СМИ суждениями относительно наличия какого-то то ли «плана Путина» или «плана Лаврова», которые якобы предусматривают передачу армянской стороной Азербайджану некоторых районов в обмен на признание так называемого промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Таких проектов не существует.

Москва действует в полном согласии с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ и будет способствовать практическому продвижению достигнутых в Вене и подкрепленных в Санкт-Петербурге соглашений относительно введения системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и института международных наблюдателей. Только после максимальной нейтрализации угрозы возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе возможен переход к широким переговорам по общим принципам урегулирования конфликта. Ни о каких надуманных трех разных переговорных пакетах речи не ведется.

Москва не является геополитическим заложником конфликта и придерживается принципа равноудаленности, поддерживая по этому вопросу отношения с Азербайджаном и Арменией практически одного уровня, хотя Армения является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Нет оснований считать, что «официальная позиция России ближе к азербайджанской, нежели к армянской стороне», как утверждают некоторые эксперты.

Наконец, Москва дает понять, что российско-турецкое сближение не должно вызывать опасения в Армении относительно перспектив нагорно-карабахского урегулирования. Эти процессы носят параллельный характер и проходят на фоне становления трехстороннего российско-ирано-азербайджанского и двухстороннего российско-иранского и армяно-иранского форматов. Эти факторы помогают снять угрозу возобновления боевых действий в зоне конфликта, поскольку создают новые стимулы для мирного и политического, а не военного сценария урегулирования конфликта.

Переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжаются. Поэтому заявления президента России Владимира Путина в интервью АзерТАдж расставляют приоритеты в этом процессе, лишая его участников возможности говорить за столом переговоров одно, а затем, возвращаясь в свои страны к своим избирателям, рисовать ситуацию совершенно иными красками. Теперь дело за тем, чтобы постепенно снимать гриф секретности с переговорного процесса, перекрыть каналы многочисленным политическим спекуляциям, которые сами по себе способны дестабилизировать ситуацию, как это было недавно в Ереване.