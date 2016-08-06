



Очередной раз профессиональное библиотечное сообщество бурно прореагировало на увольнение одного из ярких представителей нашей профессии. Приказом начальника Управления культуры и культурного наследия Администрации г. Симферополя Е. Г. Литвиненко без объяснения причин уволена директор Центральной библиотечной системы для взрослых Олеся Кондратенко. До этого события это самое сообщество и знать не знало о существовании такого чиновника от культуры, но оно знало Олесю Олеговну Кондратенко как одного из высокопрофессиональных и перспективных специалистов библиотечного дела. Достаточно сказать о том, что письма в её защиту были направлены руководителями шести федеральных библиотек на имя главы Республики Крым С. В. Аксёнова. Этот факт уже говорит о многом. Помимо этого, направлены многочисленные письма на имя главы Администрации города Симферополя Г. С. Бахарева, министра культуры Республики Крым А. В. Новосельской. За своего директора выступил и коллектив библиотеки. Не знаю, чем закончится эта история, но очень хотелось бы знать, сколько писем будет направлено в защиту Е. Г. Литвиненко, когда волею судьбы он вдруг покинет этот пост.

Ситуация, связанная с увольнением директора ЦБС г. Симферополя О. Кондратенко, во многом напоминает то, что происходило недавно у нас в Москве, когда в 2015 году расторгали контракт с директором Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева Татьяной Коробкиной, а спустя год увольняли нового директора библиотеки, создателя Библионочи Александру Вахрушеву. Подобные вопиющие случаи сплошь и рядом происходят и в других регионах России. Чиновники от культуры, большинство имён которых известны только в своём регионе, решают судьбы людей, имена которых знает практически вся библиотечная Россия. Почему же столь болезненна реакция библиотечного сообщества на подобные действия? Да потому, что в большинстве случаев вершители библиотечных судеб не могут убедительно объяснить этой самой общественности, почему увольняют грамотного, авторитетного, высокопрофессионального специалиста. Всё, что они говорят по этому поводу, неубедительно, непрофессионально и зачастую просто убого. Каковы же истинные мотивы подобных действий? Руководитель библиотеки раздражает. Слишком самостоятелен, не прислушивается к «мудрым» советам руководства. Слишком активно отстаивает интересы своей библиотеки и библиотекарей. Место директора понадобилось для родственника, близкого друга, человека, рекомендованного вышестоящим руководством, и т.д. Помещение библиотеки стало представлять интерес для какой-то влиятельной или коммерческой структуры. Тогда ставится задача смены руководства и замены строптивого руководителя послушным и удобным для начальства человеком. Думаю, коллеги из регионов смогут добавить к этим причинам ещё многое. Но какие бы они ни были, эти причины, ни одна из них не связана с задачами реального улучшения библиотечного дела в том или ином регионе. Реакция библиотечного сообщества на подобные действия чиновников крайне раздражает. С профессионалами спорить очень трудно. И вроде бы в некоторых случаях справедливость начинает торжествовать. И предыдущие приказы и указания начинают отменяться. Однако радоваться, оказывается, все-таки рано. Уволенный человек возвращается на своё место. Но спокойно работать ему не дают. Через некоторое время приходит, к примеру, финансовая проверка и обнаруживает, что произошло нецелевое расходование средств на покупку пакетика чая и пачки сахара. Затем придёт СЭС и выявит то, что насекомые, внезапно заведшиеся в книгах, активно расползаются по верхним этажам жилого дома, в котором находится библиотека. И руководитель, разумеется, несёт ответственность за создание эпидемиологической опасности. Потом придут пожарные и поставят директора в известность, что существующая пожарная сигнализация давно устарела и он как руководитель отвечает и за нарушение пожарной безопасности. Потом придут сотрудники прокуратуры и найдут в фонде экстремистскую книгу, к примеру, «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина, в которой описана технология использования беспилотника в покушении на главу государства. Да мало ли кто ещё может прийти: «Был бы человек, а статья найдётся». Думаю, что продолжать не стоит. В результате неугодный руководству человек уходит сам. Поставленная изначально задача решена. Написав всё это, я вовсе не хотел создать мнение, что в регионах сплошь и рядом культурой руководят подобные люди. Это далеко не так. С некоторыми я знаком лично. Это профессионалы, делающие очень много для развития культуры и библиотечного дела в своих регионах. Не могу не вспомнить в этой связи Владимирскую область, где недавно в Боголюбово открылась поселковая модельная библиотека. Просто руководителям любого ранга надо задуматься над тем, что арестованный жулик-губернатор где-нибудь на Сахалине дискредитирует всех своих коллег от Мурманска до Камчатки. Задержанный за взятки мэр города дискредитирует весь корпус мэров российских городов, а неумный и непрофессиональный руководитель от культуры наносит непоправимый ущерб авторитету своих коллег в других регионах. Ну, а для профессионального библиотечного сообщества всё происходящее должно стать сигналом (уже не первым) к объединению. Когда все личные и профессиональные амбиции должны быть отодвинуты на второй план. Пусть у каждой отечественной библиотечной ассоциации существуют свои взгляды на развитие библиотечного дела, но в моменты, когда неразумные чиновники начинают расправляться с лучшими представителями нашей профессии, работники культуры должны выступать единым фронтом.

Александр Михайлович Мазурицкий — доктор педагогических наук, профессор Московского государственного института культуры.