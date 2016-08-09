



Mitch Barrie ЛГБТ-агрессия

В Испании ЛГБТ-активисты притесняют провинциального мэра за отказ вывесить их флаг на здании государственного учреждения. В Германии мигранты с Ближнего Востока насилуют местных женщин. В России выходцы с Кавказа устраивают перестрелки с таджиками, а русские националисты караулят в подворотнях и тех, и других. Все эти прискорбные факты — примеры агрессии человека к человеку — имеют под собой глубинные корни. Про каждый такой случай высказываются сотни, если не тысячи экспертов и профанов разной степени медийности, находя самые разные причины: психологические, исторические, культурные или даже правовые. Но, может быть, мир погружается в пучину агрессии и насилия не по тысячам никак друг с другом не связанных причин? Быть может, все-таки есть нечто общее?

Вегетарианцы, гомосексуалисты, националисты, чайлдфри, мигранты, анорексички, религиозные фанатики, «зеленые», футбольные фанаты — представители всех этих групп живут с нами рядом, а некоторых мы видим по нескольку раз в день, на улице, в транспорте, на работе, в зеркале.

pixabay.com Современный представитель меньшинства

Каждому приходилось испытывать прямую или скрываемую агрессию от таких людей. Матерные фразы относительно отсутствия на твоей шее цветного шарфа с правильной символикой, обвинения в трупоедстве по поводу съеденного гамбургера и ношении чьего-то трупа в качестве шубы или настойчивые и часто истеричные требования как-либо изменить свой гардероб, входя в государственный музей, который когда-то был храмом… Многие из нас и сами не прочь сделать замечание каждому, кто действует не так как принято у нас. МЫ — это очень важное слово для каждого человека. Кто это — МЫ?

Многие дети в школе проходят такой тест: им предлагают несколько раз ответить на один и тот же вопрос: «Кто ты?». И дети после долгих объяснений послушно пишут: сын, брат, внук, ученик… Но разве не каждый — чей-то ребенок, чей-то внук и чей-то ученик? Разве быть братом или сестрой — такая уж особенная вещь? И разве возможно существование клуба братьев или партии сестёр? Ведь каждому из нас хочется, а на самом деле — жизненно необходимо понимать, с кем мы «одной крови», к кому можем себя причислить, среди кого именно мы найдём понимание и поддержку.

Раньше всё было просто: ты мог быть свободным или рабом, после — крестьянином, рабочим, преступником, солдатом или же, если повезло с родителями — дворянином, даже членом королевской семьи. Позже МЫ стали определяться по профессии: люди с гордостью говорили о себе: «Я — врач… инженер, учитель, водитель, строитель», люди знали своё дело, ценили его, уважали себя, ожидали получить и получали заслуженное уважение.

Otto Yamamoto Скинхед

Теперь же, в нынешнем «постиндустриальном» обществе победившего неправильно понятого постмодерна все мы стали уникальны и болезненно равны в этой уникальности: никто теперь не вправе гордиться своей профессией — ведь эта гордость может задеть чьи-то чувства! «Современный» человек не должен говорить ни о работе, ни о политике, поэтому профессия и взгляды на судьбу государства и общества больше не служат центрами притяжения людей, и все мы вынуждены скитаться в поисках того, что отделит нас от бесчисленных других, МЫ от ОНИ, того, чем мы отличаемся от остальных сыновей, внуков, учеников.

Нынешний идеал — человек — перекати-поле — не должен обременять себя ни имуществом, ни социальными связями, но вот незадача — человечество на свою беду не выдумало другого способа социализации и самоидентификации человека, кроме как приобщиться к группе, найти близких по духу или похожих хотя бы в чем-нибудь.

Вегетарианцы, гомосексуалисты, националисты, чайлдфри, мигранты, «зеленые»… Все это меньшинства, проявляющие нескрываемую агрессию к пассивному «молчаливому большинству». На безрыбье сойдёт и рак, и все мы, лишенные возможности ассоциировать себя с нашей сферой деятельности, ищем, ищем, ищем. Многие находят. Для изголодавшихся по самоопределению людей любая идентичность становится глотком свежего воздуха, воздуха, которым хочется дышать ещё и ещё. Решив, наконец, вопрос «Кто я?», мы тут же бросаемся с головой в омут нового и неизвестного, упиваясь только что присвоенным себе статусом.

pixabay.com Мусульманки

Идентичности меньшинств такие разные, и все-таки они одинаковы. Все они построены вокруг простых идей, позволяющих максимально чётко и без компромиссов провести черту между своими и чужими. Все они в большинстве состоят из неофитов, жаждущих отстоять свой правильный выбор, доказать всему миру, что их самость — наиболее самая во всем мире. И главное — все они поощряются обществом. Именно их защищают законодательно, именно их хвалят и ругают СМИ, создавая всестороннюю рекламу, именно по отношению к ним проповедуют толерантность, заставляя всех и каждого понять: наше общество именно для них, ведь не принадлежащее к ним большинство должно мириться с любыми их проявлениями, а не наоборот.

Мы создаём современный мир каждый день. Мы и есть современный мир. Познавая себя через самое поверхностное: цвет кожи, рацион питания, половые предпочтения и отправляемые ритуалы — мы превращаем наш мир в обитель раздора. Погружаясь в дрязги и раздоры, мы полностью превращаемся в набор маркетинговых лозунгов, наполненных злобой и агрессией. Мы перестаём быть людьми и становимся всего лишь веганами, мусульманами, принципиально бездетными…

Простота — ложная добродетель. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы мы часто находим суррогаты и подделки, не добираясь до истинного и глубокого. Проще ненавидеть «черных», чем быть гуманистом, коммунистом, или даже фашистом. Проще гордиться национальной принадлежностью, которую ты не выбирал, чем добиться чего-нибудь по-настоящему достойного гордости. Проще познать, кто ты, через наличие/отсутствие у твоего постельного партнера тех или иных половых признаков, чем разобраться, какое место ты занимаешь в жизни и к чему идёшь.

Dan Markeye Фанаты

Человек, каждый из нас, — чрезвычайно сложная штука, и свести его к одному «да или нет», «ем или не ем», «крест или полумесяц» невозможно. И все же мы пытаемся сделать это с собой. Хватит! Мы люди, мы живём, тратим свои жизни. Каждый делает это по-разному, но большинство, наверное, предпочтёт создание чего-то нового, великого и прекрасного — бессмысленным спорам и ненависти.

Каждый может и должен найти в себе силы разорвать оковы ложной простоты и пережевывания навязанных псевдосмыслов, встать и с гордостью заявить: «Я — Человек, Я — Творец, Я — Созидатель. Это меня определяет, это роднит меня с моими братьями — людьми, творцами, созидателями»