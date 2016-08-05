



president.ir Хасан Рухани

КСИР vs Армия: кому выгоден раздор?

3 августа силы безопасности Ирана арестовали директора Центра доктринальных стратегических исследований Хасана Аббаси. Известный политолог, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обвиняется в «распространении лжи и создании атмосферы скептицизма по отношению к вооруженным силам Ирана, а также вмешательстве в политический и выборный процесс».

Этому задержанию предшествовала публикация в конце июля в социальных сетях видео с выступлением Аббаси в Тегеранском университете, где он раскритиковал иранскую армию. По мнению политолога, «вклад вооруженных сил в ирано-иракской войне преувеличивается, а решающую роль в ней сыграли КСИР и силы сопротивления «Басидж». Аббаси указывает на неспособность военных защитить страну в случае реальной угрозы.

«Вам нравится такая армия, которая тихо сидит в казармах. Если наводнение смоет Иран, военные промолчат и не займут никакой позиции», — заявил политолог в ролике. Примечательно, что это видео снято 6 лет назад, а появилось в сети спустя две недели после провалившегося военного переворота в Турции.

Военные и представители КСИР резко отреагировали на провокационные заявления Аббаси. С критикой выступили командующий Сухопутных войск Ахмед-Реза Пурдастан, глава ВМС Хабибулла Саяри, представитель КСИР по связям с общественностью Рамазан Шариф и представители Военного суда.

«Армия и КСИР — «железный кулак» иранского народа, который готов ответить любому врагу. Публикация видео шестилетней давности вызывает много вопросов. Несомненно, его цель — внести раздор в общество. Это дело требует расследования. КСИР не имеет отношения к появлению этого видео и резко осуждает любые попытки дестабилизации исламского режима», — передает слова Шарифа информационный портал КСИР Sepah News.

По мнению генерала иранской армии Шахина Тагихани, «попытки врагов внести раздор в ряды вооруженных сил провалились, у них не получиться разрушить священный союз Армии и КСИР».

Вице-спикер Меджлиса (парламента) Али Мотахари прокомментировал журналистам агентства ISNA скандальное видео. «Аббаси безосновательно связал армию с экономическими и политическими проблемами. В то время, как сильная сторона армии — выполнение своих прямых обязанностей, и невмешательство в политические и экономические вопросы. При этом, вооруженные силы, обладая влиянием в политике, экономике, а также имея собственные СМИ, постепенно превращаются в мощнейшую политическую силу. Это может представлять определенную угрозу для Ирана в будущем», — заявил парламентарий.

1 августа Аббаси опубликовал обращение к главе Армии Ирана Атоллаху Салехи, в котором он извинился за свои слова.

Агентство Tasnim News со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщило, что «армия не будет больше комментировать этот скандальный случай, а дождется решения суда». Приняв во внимание прошлые заслуги Аббаси, суд его отпустил под подписку о не выезде.

Аббаси, который себя называет «исламским Киссинджером», известен в Иране и за его пределами своими провокационными выступлениями по широкому кругу вопросов, включая политику, экономику, кино и историю. Публикация видео и бурная реакция на него неслучайна.

Во-первых, в своем выступлении Аббаси сравнил КСИР и армию, что является стратегической ошибкой. Эти структуры — два столпа, на которых зиждется безопасность Ирана, и их сравнение либо противопоставление несет серьезную угрозу стабильности политической системы. Во-вторых, политолог недвусмысленно намекает на события «арабской весны», когда нейтралитет армии позволил свергнуть Хосни Мубарака. В-третьих, Аббаси полностью вписан в силовую иерархию и публикация видео без ведома спецслужб в современном Иране практически невозможна.

Прямой эфир с Рухани

2 августа президент Ирана Хасан Рухани выступил в прямом эфире первого национального канала IRIB TV1. В своей резиденции Рухани ответил на вопросы двоих ведущих. Эфир продлился около двух часов, в ходе которых затронули вопросы экономики, культуры, внутренней и мировой политики. В таком формате в должности президента Рухани обращается к населению уже в девятый раз. Прямые эфиры проводят раз в полгода. Центральное место в прошедшей беседе заняла экономика и реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В начале разговора Рухани акцентировал внимание на важности укрепления армии и повышении обороноспособности Ирана. Президент достаточно сдержанно высказался об экономических перспективах страны, подтвердив прогноз по 5% роста экономики к концу года. По мнению президента,"экономическое процветание Ирана зависит от борьбы с контрабандой, которую удалось значительно снизить за прошедший год».

Глава иранского правительства привел несколько аргументов в защиту «ядерной сделки». «Во-первых, раньше Иран представляли как угрозу международной безопасности, но заключение венских соглашений нанесло поражение планам недругов по распространению идеи иранофобии. Во-вторых, Ирану ограничили доступ к нефтяному рынку, мы не могли экспортировать более 1 млн баррелей в год», — отметил Рухани, вновь заочно ответив на критику верховным лидером Али Хаменеи «ядерного соглашения». На этой неделе рахбар назвал «бесплодными» результаты сделки с западными странами.

Рухани обратил внимание на то, что «страны шестерки не выполняют в полной мере взятые на себя обязательства». Глава правительства сделал заявление, которое идет вразрез с позицией рахбара о возможности обсуждать с Вашингтоном вопросы, не относящиеся к ядерному соглашению. «Если бы США исполнили свои обязательства по сделке, то Иран смог бы больше им доверять и согласился вести переговоры по другим вопросам в интересах развития Ближнего Востока. Однако они не выполнили договоренности», — подчеркнул президент.

Глава правительства подвел промежуточный итог своего президентского срока. «На протяжении прошедших трех лет (прим. — с момента вступления в должность), мы стали свидетелями беспрецедентного мира, стабильности и единства между вооруженными силами и народом. Уверен, что Иран всегда будет оставаться центром безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — резюмировал Рухани. Президент выразил надежду, что сможет обратиться к иранскому народу по национальному телевидению раньше, чем через полгода (как это принято в текущем формате «прямого эфира»).

После эфира многие консервативные аналитики и эксперты раскритиковали Рухани, указав на провал ядерной сделки. Даже некоторые реформистские СМИ выразили недовольство ответами президента.

Газета Arman Daily обвинила президентам в том, что он «не сказал ничего нового в заранее распиаренном интервью». А газета Etemaad раскритиковала Рухани за «туманные ответы и отсутствие деталей». Консервативная газета Kayhan подшутила над главой правительства, напомнив, что с начала его работы на посту президента «прошло 1100 дней, и осталось всего 365 дней, за которые Рухани должен выполнить 1600 своих предвыборных обещаний». Вероятно, критика «ядерного соглашения», которое пока не привело к улучшению жизни иранцев, станет одной из главных тем консервативных СМИ до президентских выборов в мае 2017 года.

Правительство одобрило общие условия новых нефтяных контрактов

3 августа президент Ирана Хасан Рухани провел заседание правительства. Главной темой стало обсуждение поправок в законопроект о новых нефтяных контрактах (IPC).

Министр нефти Бижан Зангане представил на обсуждение отредактированный вариант IPC, в который было внесено боле 150 правок. Итогом совещания стало утверждение проекта под названием «Общие условия, структура и модели разведки и добычи нефтегазовых контрактов», передает агентство IRNA.

Работа по IPC активизировалась после заявления верховного лидера Али Хаменеи в июле 2016 года о том, что «пока не будет отредактирован закон, Иран не подпишет новые контракты по нефти и газу с международными компаниями». Главная цель контрактов — привлечение иностранных инвестиций и современных технологий в нефтегазовую отрасль.

В IPC прописаны права, обязательства и обязанности сторон в бухучете и аудите, методах финансовых платежей, технического осмотра и обслуживания. Оговорены условия подготовки кадров, безопасности и окружающей среды, импорта и экспорта ресурсов, страхования, условия расторжения договора, форс-мажорных обстоятельств и урегулирования споров.

Новые нефтяные контракты прошли через несколько этапов контроля, включая парламентский Комитет по энергетике, Национальный совет по аудиту и несколько должностных лиц, близких к рахбару. Работа над условиями IPC длилась в течении двух лет. Власти Ирана надеются привлечь в страну за год около $50 млрд. Если закон вступит в силу до осени, то у правительства будет время на заключение контрактов с мировыми энергетическими компаниями. А полученные инвестиции сыграют положительную роль для стабилизации социально-экономической ситуации в Иране, что будет на руку Рухани в преддверии президентских выборов.