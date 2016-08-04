В ночь на 6 августа (вечером 5 августа по местному времени) в бразильском Рио-де-Жанейро откроются XXXI летние Олимпийские игры. На олимпийский старт выйдут спортсмены из 206 стран мира, под олимпийским флагом выйдет команда беженцев, атлеты разыграют рекордные 306 комплектов медалей.

varlamov.me Изображение Олимпийских игр в Древней Греции

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Эта Олимпиада впервые с 1980 года была омрачена скандалом, в политической подоплеке которого не сомневаются российские спортсмены, спортивные чиновники и жители России. Под угрозой отстранения от Игр из-за обвинений в приеме допинга находилась вся российская сборная, судьба отдельных спортсменов еще решается в последние часы перед церемонией открытия.

Согласно утвержденной МОК заявке, на старт выйдет 271 российский спортсмен, тогда как Олимпийский комитет подал заявку на участие 389 атлетов. Полностью отстранены от игр российские тяжелоатлеты, сборная по легкой атлетике также не выйдет на Игры, за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной. Лишены права выйти на олимпийские стадионы шесть гребцов на байдарках и каноэ, 22 гребца в академической гребле, четыре пловца. На рассмотрении Спортивного арбитражного суда (CAS) пока находятся дела пловчихи Дарьи Устиновой и гребца Андрея Крайтора.

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Допинговый скандал, набравший предельные как для судеб спортсменов, так и для всего спорта обороты накануне Игр, начался в ноябре 2015 года, главным его «застрельщиком» выступило официально независимое Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Первыми под удар попали легкоатлеты — членство российской национальной федерации (ВФЛА) в Международной федерации легкой атлетики (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании отчета комиссии WADA о систематическом применении допинга легкоатлетами.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял 21 июня решение о недопуске на Олимпиаду всех российских легкоатлетов, на чем настаивал исполком WADA, призывавший дождаться итогов нового расследования. 18 июля глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе подтвердил обвинения в адрес российских спортсменов, якобы применявших допинг во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Кроме того, в докладе говорится о махинациях государственных спецслужб и спортивных чиновников с допинг-пробами. По мнению Макларена, в России действует «специальная государственная программа», касающаяся применения допинга. Оба доклада WADA основывались на голословных утверждениях платных информаторов, основным из которых был бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Его откровения о «допинговой программе», опубликованные в газете The New York Times 12 мая, послужили поводом для инициации проверки WADA и подготовки второго доклада. После его представления на пресс-конференции в Торонто, из официальной версии доклада был удален текст письма экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором давалась оценка ситуации в российской лёгкой атлетике.

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24 июля — за две недели до начала игр — Международный олимпийский комитет (МОК) принял «соломоново решение» о трехступенчатой системе допуска на Олимпиаду российской сборной. Спортсмены прошли три круга отборов и нервотрепки. Первым шагом был фильтр международных федераций, вторым — Олимпийский комитет России (ОКР), который не мог бы добавить тех атлетов, кто когда-либо нарушал антидопинговые правила (5 августа CAS отменил этот фильтр). Третьим шагом станет решение специальной «тройки» МОК по каждому спортсмену, некоторые из них еще не вынесены.

WADA в этой истории, ставшей этапом в информационной войне против России, не только не стеснялось убирать документы и использовать непроверенные данные: агентство уже прямо признается, что свои обвинения доказать не может. Главное, дело сделано — сильнейшие конкуренты вышиблены с Игр, а России нанесен серьезный репутационный ущерб (все-таки, РФ обвинили в посягательстве на святое — Олимпийские игры и их правила).

Отметим, что успех американских атлетов на Олимпиадах — это не только успех их самих, но и успех спонсоров, осуществивших выгодную «инвестицию» в конкретного спортсмена, команду либо национальную сборную. У США в недавнее время появились молодые и агрессивные конкуренты, такие как Россия и Китай. И не только в спорте, но и в олимпийском «бизнесе».

А что же WADA? Для «сделавшего дело» мавра могут наступить не самые благополучные времена. 2 августа глава WADA Крейг Риди заявил на сессии МОК, что доказательств влияния властей РФ на работу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) попросту нет. По крайней мере, в «докладе Паунда» их точно нет. 3 августа газета The Australian со ссылкой на спортивного чиновника сообщила, что именно из-за недостаточных доказательств МОК не стал отстранять от Игр всю сборную.

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Со своей стороны президент МОК Томас Бах заявил о необходимости реформировать всю мировую антидопинговую систему. Также он отметил, что еще не все факты из «доклада Макларена» изучены, и эта работа будет продолжена. Хотелось бы предложить МОК начать и продолжить работу по изучению деятельности WADA, заварившими явно дорогостоящую кашу, способную опрокинуть сами олимпийские принципы и отвадить от телеэкранов зрителей.

6 августа начнутся соревнования на Олимпиаде в Рио, по поводу которой многие предлагали не церемониться, а просто объявить бойкот. Дискредитация WADA самой себя как серьезной и независимой структуры и последующие за этим преобразования могут помочь стороне, которая яро отстаивал право России хлопнуть дверью, примириться с другой.

Российским спортсменам, прошедшим нервотрепку и тяжелейшие спортивные и психологические перегрузки, можно пожелать только хорошей спортивной злости, которая поможет в борьбе за олимпийское золото. Кстати, со способностью российских спортсменов по-хорошему разозлиться за допинговые козни и вырвать победу согласны самые авторитетные эксперты: аналитики банка Goldman Sachs в своем прогнозе итогов Олимпиады в Рио отдают России четвертое место по количеству медалей (после США, Китая и Великобритании), а эксперты PricewaterhouseCoopers — даже третье место (после США и Китая).