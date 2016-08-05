Любой переворот — это плохо. Ни одна проблема не решается посредством переворота, а напротив он становится причиной больших неприятностей. Переворот или иное насилие не является выходом для проблемной демократии.

thelondondailynews.com Толпа осаждает танк

Турция пережила самую странную попытку переворота за всю свою историю. Я внимательно следил за происходящими событиями. И подумал: что-то в этом деле не так. Вершащие переворот не будут привлекать внимание народа перекрыванием автомобильного движения на основных проспектах и мостах. Кроме того, очень странным является то, что не был захвачен ни один губернатор, начальник управления безопасности или министр. В их руках был только начальник Генерального штаба. Этот переворот был направлен против ВВС Турции, или же против правительства? Другим странным моментом было то, что в центре событий оказались по большей части рядовые и военнослужащие низкого ранга. Где же главные хозяева этого переворота? Это первое, что пришло мне на ум.

Шло время, а странностей становилось все больше. Так называемые путчисты зачитали информационное сообщение по телеканалу «TRT» не прерывая вещания, после чего вещание продолжилось в обычном режиме. Они не тронули такие проправительственные телеканалы, как «ATV», «AHaber». Сбрасывание бомб на Меджлис также является абсолютно непонятным действием путчистов, делавших все возможное для привлечения внимания к перевороту. Даже если бы они полностью уничтожили здание Меджлиса и всех депутатов, чего бы они этим добились? Путчисты якобы завладели вооруженными силами. Однако они смогли поднять в воздух только 2 самолета F-16.Танки не стреляли, рядовые же, оказавшись лицом к лицу с народом, в неведении озирались по сторонам.

Поздней ночью президент Эрдоган вышел в телеэфир с мобильного телефона. Это был непривычный для нас Эрдоган. Обычно он эмоционален, импульсивен. В этот раз ни в его выражении лица, ни в словах не было паники. Это означает, что уже в первые часы стало ясно, что переворот не представлял серьезной угрозы и остался лишь на стадии попытки. Премьер-министр Йылдырым с самого начала точно также заявил, что за попыткой переворота стояла небольшая группа, что им не удастся ничего предпринять, и что в скором времени эта попытка будет подавлена. Это спокойствие я наблюдал и по таким проправительственным телеканалам, как «ATV» и «Kanal 7».

В течение нескольких часов попытка переворота была остановлена, оставив за собой непонятные вопросы, обсуждение которых продолжается до сих пор.

1. История не знает случаев, когда переворот совершался перекрытием мостов. Почему путчисты вместо перекрывания моста через Босфор не направили этих же военных на телеканалы, чтобы помешать Эрдогану и премьер министру выступить с заявлениями? Разве не странно, что не был захвачен ни президент, ни премьер министр или кто-либо из членов Кабинета министров?

2. Военные перевороты вершатся ближе к утру, не кажется ли странным, что для данной попытки переворота было выбрано время, когда люди еще бодрствовали, в прайм-тайм?

3.Разве нормально, что на улицах, кроме рядовых солдат, практически не было видно офицеров высокого ранга, а у рядовых не было представления о своих дальнейших действиях и в целом о происходящем?

4. В своем заявлении, сделанном из аэропорта, Эрдоган отметил, что «в 15.00 были совершены какие-то действия».Кроме того, выяснилось, что в 16.30 Служба национальной разведки (MİT) предупредила Эрдогана и ведущих лиц государства. Если бы в эти часы были сделаны заявления по телевидению, были бы предприняты меры, и если бы людей призвали выходить на площади, то попытки переворота бы не было, военные не смогли бы покинуть казармы, и не погибли бы сотни людей. И почему, интересно, Эрдоган, узнав в 16.30 о перевороте, вместо того, чтобы направиться в надежное укрытие и оттуда выступить с заявлением, принял решение прибыть в Стамбул, якобы захваченный хунтой?

5. Логично ли во время переворота приземлиться в Стамбуле, в то время как всем было известно, что аэропорт им. Ататюрка был захвачен путчистами? И зачем Эрдогану было нужно вылетать на самолете ATA (Ассоциации авиационного транспорта), время и местонахождение которого может отследить любой желающий на сайте Flightradar24.com, а не направиться другим бортом? Как смог Эрдоган, который так боится, что его убьют, который распорядился установить во Дворце лабораторию для проведения анализа пищевых продуктов из-за боязни быть отравленным, подняться на борт самолета ATA, который легко можно сбить? Не означало ли все это буквально следующее: «Сбейте меня»?

6. Нормально ли, когда ведущие информационные агентства «NTV», «CNNTürk», «Doğan Haber» в самом начале событий, когда еще никто не понял происходящего, словно сговорившись, неоднократно передавали, что «переворот был совершен группой лиц в составе ВВС, принадлежащих к структуре «ФЕТО», подразумевая движение «Хизмет», а Эрдоган и Йылдырым каждое свое высказывание начинали с этого предложения?

7. Почему атаковали Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), в то время как целью путчистов должны были быть Эрдоган и Дворец? Нормально ли, что самолеты F-16 промазали по значительно большей в сравнении с Меджлисом цели — Дворцу размером в 450 тысяч м2; а также что на осаду Дворца с тысячей сотрудников и сотнями вооруженных до зубов охранников внутри, было направлено в общей сложности 16 военных, которых задержали уже на входе?

8. Как так получилось, что командующие силами, проинформированные в 16.30 Службой национальной разведки, смогли пойти отмечать свадьбу? (в тот вечер некоторые командиры присутствовали на одной свадьбе).

9. Почему после того, как Служба национальной разведки (MİT) в 16.30 проинформировала практически каждого уполномоченного государственного деятеля о готовящемся перевороте, не был взят под охрану телеканал «TRT», который первым делом захватывали в предшествовавших путчах, и не было предотвращено информационное сообщение путчистов? Почему путчисты силой нескольких военных не захватили «Тюрксат» и не перекрыли вещание любых телеканалов, или же не напали на министерство телекоммуникационной связи (TİB), для того, чтобы отрегулировать интернет-трафик по своему усмотрению, хотя могли бы? А, может быть, наоборот, эти структуры были намеренно использованы для группирования населения как часть псевдопереворота?

10. Не странно ли, что сразу после того как было зачитано информационное сообщение по телеканалу «TRT», сотрудники были возвращены на свои места и вещание продолжилось в штатном режиме?

11."Твиттер», доступ к которому моментально перекрывается при малейшей угрозе теракта, и другие социальные сети в ту ночь не были перекрыты, и скорость интернета не была снижена. Почему? Неужели, как выразился мэр Анкары: «в тот вечер нам были нужны социальные сети», соцсети были использованы псевдопутчистами в качестве средства по выливанию народных масс на улицы? Почему не последовал запрет на вещание, вводимый при малейшей угрозе теракта, во время такого события, как попытка переворота?

12. В течение последних трех лет как на самого Фетхуллаха Гюлена, так и на его окружение оказывается давление, выходящее за рамки норм гуманности. В Турции были принудительно закрыты все учреждения, принадлежащие движению, а также школы, университеты, издательства, больницы, СМИ. Кроме того, противозаконным способом было изъято имущество бизнесменов, приближенных к Гюлену. Если допустить, что Гюлен имеет авторитет внутри армии, и, как заявляется, около 100 генералов армии симпатизируют Гюлену, почему они проглотили слова Эрдогана, который как только не обзывал Фетхуллаха Гюлена за эти 3 года? После того, как были захвачены практически все организации и фирмы, приближенные к джамаату, и из государственных структур был уволен весь приближенный к джамаату персонал, военные подумали: «А давайте-ка сделаем уже переворот». Разве такое возможно?

13. Верны ли слова о планировании некоторыми военными попытки переворота, произнесенными генерал-майором Мехметом Дишли — братом Шабана Дишли, являющегося первым заместителем председателя партии Эрдогана? То есть получается, что переворот был якобы организован правительством?

14. Вслед за попыткой переворота правительство отправило в отставку такое количество людей, которое не смогли бы отстранить ни одни путчисты. Из министерства внутренних дел, включая центральные и периферийные департаменты, было уволено 8 777 служащих. В то время как попытку переворота предприняли не служащие полиции; из министерства национального образования временно отстранены от должностей 15 200 сотрудников, а также у 21 тысячи преподавателей частных учебных заведений аннулированы лицензии.

В качестве основания было представлено «расследование, начатое после попытки переворота 15 июля». Как за 48 часов можно опросить 50 тысяч человек? Из аппарата президента, министерства внутренних дел, Совета по высшему образованию, министерства национального образования. Службы национальной разведки, министерства по делам религии, министерства по делам семьи и социальной политики, министерства финансов, министерства развития и Организации по регулированию энергетического рынка было уволено в общей сложности 28 тысяч 321 человек.

Всего же было уволено 49 тысяч 337 человек; из аппарата президента отстранено от должности 257 сотрудников, из них 230 репортеров, 19 экспертов, 6 советников, 2 советника по правовым вопросам. Стало известно, что из министерства внутренних дел отправлены в отставку 614 жандармов, 51 губернатор и 85 глав муниципалитетов. На утро после попытки переворота с явным нарушением закона были арестованы члены Конституционного суда. В отношении 140 членов Верховного суда, 48 членов государственного совета было вынесено решение о задержании. Также было вынесено решение о заключении под стражу 2 745 судебных и административных судей и прокуроров.

Какое они все имеют отношение к попытке переворота? Или же списки были заранее подготовлены и ждали своего часа? Иначе как настолько быстро могло быть проведено расследование? Совет по высшему образованию (YÖK) объявил о намерении увольнения деканов из всех государственных и частных университетов. По сведениям, должны уволить 1577 деканов, из которых 1176 работает в государственных и 401 в частных университетах…

Список этот можно продолжить. Итак, постоянно добавляются новые списки. Была ли попытка переворота поводом для этих увольнений?

Президент Эрдоган в своем обращении, сделанном после попытки переворота из аэропорта им. Ататюрка, заявил, что «Это милость Аллаха. Это будет поводом для чистки наших Вооруженных сил».

Правительство и все должностные лица зазывали людей на улицы, в течение 2 дней улицы были похожи на места массовых гуляний. Эрдоган и члены правительства мне показались очень спокойными и счастливыми. Они словно избавились от тяжелого груза с плеч.

Самое плохое — это то, что после 15 июля появились возгласы: «Даешь месть без закона!». Некоторые министры даже высказались о возвращении смертной казни. Такой подход, полный ненависти и враждебности, может ослепить политиков. И может многого лишить нашу страну, учитывая, что как у границ, так и внутри страны присутствуют террористические группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) и Рабочая партия Курдистана (РПК).