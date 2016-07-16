Румыния исторически являлась крупной нефтедобывающей страной Европы. Однако расположенные здесь месторождения «черного золота» за последние десятилетия сильно истощились, соответственно, упало и производство, а сама страна стала импортировать огромные объемы этого энергоносителя. В связи с чем местные компании надеются отыскать новые источники сырья и привлечь инвесторов, также власти заявили, что атомная отрасль — одно из основных направлений развития энергетики. Сегодня составными элементами энергетики Румынии являются газ, нефть, уголь, ГЭС, ТЭС, возобновляемые источники энергии и АЭС. Электроэнергией страну обеспечивают в основном теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и АЭС Чернаводэ.

nuclearelectrica.ro АЭС Чернаводэ

В шаге от создания ядерного оружия

История развития атомной энергетики ХХ века, как и история многих других стран этого же периода, неразрывно связана с ядерным оружием. Сегодня сложно себе представить, но менее тридцати лет назад Румыния могла встать в ряды стран, имеющих атомное оружие. Разрабатывать его, конечно, стали позже, чем в США и СССР. Во второй половине 70-х годов прошлого века Румыния принялась создавать собственное ядерное оружие. Правда, здесь не обошлось без поддержки американских и других иностранных специалистов. В это время у власти находится Николае Чаушеску. Он хотел видеть Румынию ядерной державой. Это повысило бы престиж страны, сделало бы ее более независимой как от влияния Запада, так и от влияния Востока, повысило бы безопасность.

В 1974 году в городе Питешть был создан Румынский Институт ядерной физики, а в 1976 году Бухарест принялся за собственный проект по созданию ядерного оружия. В это время разногласий между Румынией и СССР становилось все больше. Например, Бухарест выступал против разоблачения культа личности Сталина в СССР, Китае, Албании, Израиле, против ввода войск в Чехословакию в 1968 году. Чаушеску выступал с антисоветской риторикой, искал политической помощи у Западной Европы и США, правда, в то же время он стремился оставаться в хороших отношениях со многими странами восточного блока, за исключением СССР. Как позже выяснилось, с 1985 года Румыния регулярно проводила эксперименты по химическому производству оружейного плутония с применением американского ядерного реактора модели TRIGA и урана, поставляемого в необогащённом виде Вашингтоном. Ядерный проект был засекречен, и многие факты «всплыли» только в 2006 году, когда бывший директор румынского института ядерной физики Михае Бэлэнеску обнародовал часть информации. Благодаря ему, например, стало известно, что для выполнения плана была сформирована группа физиков-ядерщиков. Они работали в сверхсекретном центре в городе Мэгуреле.

В 1989 году стало известно о том, что в Румынии начали производить оружейный плутоний, то есть Бухарест почти сделал свое ядерное оружие. Планировалось, что до начала 2000-х оружие должно было быть создано. Как пишет Андрей Чичкин в своем материале «Бомба в Карпатах», в конце 80-х годов Чаушеску даже обращался к Эриху Хонеккеру, который тогда был руководителем Германской Демократической Республики (ГДР), а также к Китаю и Израилю с просьбой помочь ускорить работы по созданию ядерного оружия. Таким образом, по мнению румынского лидера, создание ядерного оружие должно было обезопасить страну от вмешательства извне.

Однако Николае Чаушеску так и не суждено было осуществить свои планы. В декабре 1989 году румынский лидер был свергнут и вместе с женой расстрелян. После чего последовала смена строя в стране, и Бухарест согласился поставить под контроль МАГАТЭ свои ядерные объекты и центры ядерных исследований.

«Мирный атом»: начало

В настоящее время АЭС Чернаводэ, расположенная в одноименном городке, вырабатывает 17,33% всей производимой в стране электроэнергии. Станция имеет два реактора типа PHWR. По данным МАГАТЭ, в 2015 году АЭС произвела чистых 10 695.00 ГВ часов из всех 61 701.00 ГВ часов.

nuclearelectrica.ro 1-й и 2-й энергоблоки АЭС Чернаводэ

История промышленной атомной энергетики Румынии началась тогда же, когда в стране велись активные работы по созданию ядерного оружия. Сегодня в Румынии есть одна атомная электростанция, работающая на нужды общества. План по строительству АЭС появился в начале 1980 годов. Согласно первоначальному проекту, в Чернаводэ должны были построить пять энергоблоков с канадскими тяжеловодными водо-водяными реакторами PHWR. Станцию сооружали совместно с канадской AECL и итальянской Ansaldo Nucleare. Однако через девять лет после начала строительных работ возведение станции заморозили.

В итоге первый энергетический блок мощностью 706 МВт построили и сдали только в 1996 году. Что касается второго, то его достраивать решились спустя еще шесть лет, в мае 2007 года закончили строительство, в августе подключили в энергосети, а в сентябре вывели на полную мощность (705 МВт). Таким образом, после введения в эксплуатацию второго энергоблока, АЭС Чернаводэ стала самым крупным производителей электроэнергии в стране.

К сожалению, в работе станции не обошлось и без ложки дегтя. За последние несколько лет на АЭС произошло несколько аварий. Наиболее крупные из них случились в 2009 и 2010 годах. В 2009 году специалисты обнаружили трещину в трубопроводе первого энергоблока — реактор пришлось остановить на капитальный ремонт. Через год на станции произошел новый инцидент на том же первом реакторе: утечка пара. Энергоблок вновь остановили.

Планы

Напомним, что, согласно первоначальному плану, АЭС Чернаводэ должна была состоять из пяти реакторов. Однако сейчас электроэнергию производят лишь два. Остальные три тоже имеют реакторы типа PHWR мощностью 740 МВт. Они уже были частично построены, когда их сооружение заморозили в 1990 году. Сейчас румынское правительство намерено достроить третий и четвертый энергоблоки, о возведении последнего блока разговоры пока не ведутся.

nuclearelectrica.ro 1-й энергоблок АЭС Чернаводэ

Еще в начале ХХI века Румыния объявила, что планирует достроить два энергоблока и подключить их к сети. Для реализации этих целей привлекали различные международные компании из Италии, Канады, России, Бельгии, Чехии, Франции, Испании, Германии, Испании, Южной Кореи и Китая. С семью компаниями даже удалось договориться о создании совместной организации, которая бы занималась строительством двух энергоблоков. Однако в 2011 году GDF Suez, Iberdrola и RWE вышли из проекта. Обусловлено это было финансовой нестабильностью в стране и непредсказуемостью проекта.

Согласно данным Национального института статистики Румынии, в 2010 году ВВП страны сократилось на 1,2% до 122 млрд евро. Более того, после вступления в ЕС в 2007 году Румыния испытала на себе все удары экономического кризиса. Произошло экономическое падение более чем на 2% в 2009 — 2010 годы. Уровень безработицы вырос до 7.4% в 2009 году. Если говорить о госдолге, то до 2007 года он оценивался в 12.4%, то есть не представлял опасности для финансовой стабильности государства. После вступления в ЕС вырос с 76 млрд леев до 210 млрд леев в конце 2010 года (в 2,7 раза). Произошло это на фоне опьянения недорогими кредитами МВФ. Также, по требованию ЕС, доходы населения были увеличены в два раза, но в то же время производительность труда сильно не выросла, что вызвало трудности в формировании госбюджета. В результате пришлось урезать зарплаты бюджетников в лучшем случае на 15%, в худшем — на 25%, для пенсионеров были снижены пособия.

nuclearelectrica.ro Турбогенератор АЭС Чернаводэ

На фоне такого тяжелого экономического положения в стране иностранные инвесторы решили не рисковать и перестали финансировать расширение АЭС Чернаводэ. Так, с 2011 года румынское правительство стало активно искать новых частных инвесторов.

«Как только Европейский союз озвучит свои конкурсные предложения по участию в тендерах, Румыния, безусловно, ознакомится с ними. Но на данный момент, при прочих равных условиях, предложения от китайских компаний в многочисленных областях являются более интересными по сравнению с ЕС как с технической, так и с финансовой точки зрения», — заявил тогда глава правительства Румынии Виктор Понта.

nuclearelectrica.ro Обеспечение безопасности на АЭС Чернаводэ

В 2012 году румынские власти объявили, что китайскую энергетическую компанию China General Nuclear Power Group (CGN) зарегистрировали для участия в возведении двух новых атомных реакторов на АЭС Чернаводэ примерной стоимостью более четырех миллиардов евро. В декабре 2013 года Румыния и Китай подписали два соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Условия документов предусматривают, что CGN купит долю в румынской АЭС, на которой планируется строительство дополнительных мощностей. Еще через год Бухарест, наконец, заявил, что китайская компания закончит сооружение Чернаводэ — 3 и Чернаводэ — 4. В 2015 году министр энергетики Румынии Андрей Джеря сообщил, что строительство энергоблоков начнется в течение максимум двух лет. В свою очередь, китайская CGN подтвердила, что заинтересована в румынском проекте. Более того, китайский представитель в конце июня текущего года отметил, что КНР готова выступить инвестором для строительства новых блоков на АЭС Чернаводэ.

Другие источники энергии

В 2014 году госкомпания по продаже электричества в Румынии Transelectrica опубликовала информацию, согласно которой в 2014 году производство электроэнергии в стране увеличилось более чем на 10% по сравнению с 2013 годом, но потребление снизилось на 2%.

Электроэнергия, производимая не на АЭС в Румынии, составляет 82,67%. Румыния — третья в мире страна по величине запасов природного газа в Евросоюзе. Примерно половина ТЭС и около 30% генерирующих станций работают как комбинированное производство тепла и электроэнергии, однако многие из станций уже давно являются устаревшими. Как было сказано выше, на долю АЭС приходится около 18% производимой электроэнергии, 40% получают от угля, 26% приходится на долю ГЭС, около 12% — от других видов углеводородного топлива и 2% производят на ветровых электрогенераторах.

drvcedrvce ГЭС «Железные ворота» на Дунае. Румыния

С энергетической точки зрения наиболее развиты три региона страны: Центральная Трансильвания, Центральная Мунтения, Олтенский промышленный район. Дело в том, что именно здесь расположена основная газовая, нефтедобывающая, угледобывающая промышленность. На ГЭС приходится около 26% электроэнергии, а главная заслуга принадлежит реке Дунай, которая играет для экономики страны огромную роль. В Румынии построена самая мощная в Европе ГЭС «Железные ворота», которую возводили совместно с Югославией.

Энергетическая позиция Румынии

Румыния сегодня позиционирует себя как одно из наиболее независимых от российских энергоносителей государств Евросоюза. Однако страна довольно долгое время находилась в зависимости от импорта энергетических ресурсов из РФ, в связи с чем ведущие румынские политики озвучивали антироссийскую, прозападную позицию. Так, в 2014 году премьер-министр Румынии Виктор Понта заявил, что считает Россию «главной угрозой стабильности в регионе» и с военной, и с энергетической точки зрения, потому что все страны ЕС в той или иной степени зависимы от импорта российского газа.

nuclearelectrica.ro Техническое обслуживание АЭС Чернаводэ

АЭС Чернаводэ не зависит от российских технологий и материалов, так как построена по канадским разработкам. В то же время Румыния завозит из РФ часть потребляемых нефти и газа. В целом в 2014 году из 10,5 млн тонн, переработанных в стране, 6,7 млн пришлось на импорт. Причем примерно 2,4 млн тонн от этих объемов было закуплено у России для переработки на одном румынском НПЗ — Petrotel Ploiesti, который принадлежит российскому «Лукойлу».

Что касается газа из России, то уже на протяжении нескольких лет Румыния активно говорит о том, что готова отказаться от российского «голубого топлива». Так, в марте 2016 года Румыния обратилась к Ирану с запросом по поводу возможности поставок природного или сжиженного газа. Также румынские нефтяные компании заявили, что готовы участвовать в иранских шельфовых и прибрежных нефтегазовых проектах и в производстве оборудования.

nuclearelectrica.ro Программа экологического мониторинга на АЭС Чернаводэ

Действительно, Румыния стремительно пытается избавить от газа из РФ. Если в 2008 году доля импорта из России составляла 25%, то в 2015 году — 3%. По крайней мере, такие данные приводятся в Национальном агентстве по регулированию в энергетике Румынии. Однако важно отметить, что Бухарест планирует отказаться не только от Российского газа, но и от импорта этого энергоносителя в принципе. При этом украинские СМИ, например, Ukrenergy.dp.ua, говоря об уменьшении доли импорта, обращают внимание в первую очередь на отказ от российского топлива, а не от импорта топлива вообще. В то же время 23 марта румынские СМИ со ссылкой на доклад Национального агентства по регулированию в области энергии Румынии (ANRE) сообщили, что с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года Румыния не будет импортировать природный газ. Отказ от покупок «голубого топлива» из-за границы обусловлен тем, что за последние годы потребление газа в государстве значительно уменьшилось за счет закрытия крупных промышленных предприятий.

Теперь же Румыния видит себя крупным транзитером газа, подписав для этого уже второй важный документ. 19 апреля текущего года Transgaz и SOCAR заключили меморандум о взаимопонимании, по условиям которого компании будут сотрудничать в вопросах поставок газа из Азербайджана, Каспийского региона и других перспективных направлений с применением газотранспортных возможностей Румынии. Документ также предусматривает возможности для поставок на рынок Румынии СПГ и торговли им на основе долгосрочных или спот-договоров.

Приоритет

В настоящее время Румыния видит атомную энергетику как приоритетное направление развития национальной энергетической стратегии. Сами румынские политики не раз заявляли об этом публично, подчеркивая, что строительство третьего и четвертого энергетических блоков единственной АЭС должны быть достроены и введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Например, министр энергетики страны Разван Николеску в 2014 году сказал, что при анализе энергетической стратегии государства первые результаты ясно дали понять, что «ядерная энергетика есть и остается приоритетом энергетической политики». В текущем году президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что расширение АЭС Чернаводэ является «приоритетной инвестицией» для Бухареста. Высший совет национальной обороны, проанализировав доклад министерства по состоянию и эволюции проекта по сооружению двух блоков АЭС Чернаводэ, одобрил его и признал приоритетным инвестиционным проектом. Он может обеспечить рост доли атомной энергетики в энергобалансе Румынии до 30−32%. Кроме того, расширение атомной электростанции способствует экономическому росту страны и создаст новые рабочие места. Что для страны, пытающийся выкарабкаться и из экономического кризиса и сократить уровень безработицы, просто жизненно необходимо.

nuclearelectrica.ro Вид на АЭС Чернаводэ

Во многих странах, атомную энергетику которых мы рассматривали ранее, «зеленые» выступали ярыми противниками АЭС, тормозили развитие «мирного атома», пытаясь заменить этот вид энергетики на альтернативные источники, даже если это шло во вред экономике страны, лишало рабочих мест людей. Как, например, в Швеции, в стране, которая бедна природными ресурсами и которая в свое время была атомным гегемоном, экологи добились того, чтобы постепенно отказываться от атомной энергетики. Однако в Румынии ситуация с «зелеными» принципиально другая. Во-первых, здесь не наблюдается систематических акций экологов, которые бы выступали за закрытие АЭС. Во-вторых, в целом экологические организации поддерживают атомную отрасль в стране. Так, министерство окружающей среды и лесного хозяйства после того, как детально изучило ситуацию, подготовило два экологических сертификата на строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС Чернаводэ.

В то же время экология Румынии страдает, только не от АЭС, а от работ, которые проводятся в устье Дуная, и от парниковых газов. В 2011 году, по данным организации «Экополис», загрязненность воздуха в Румынии была так высока, что оказывала негативный эффект на здоровье жителей Бухареста. Особенно тревожно присутствие мелкодисперсной пыли, которое намного выше принятых норм. В свою очередь, ЕС призывал румынские власти обратить больше внимание на экологическую обстановку в стране. И еще через четыре года вице-председатель Европейской комиссии по вопросам энергетики Марос Сефкович заявил, что Бухарест делает верные шаги в этом направлении. Поэтому увеличение доли атомной энергетике способно сократить парниковые выбросы, из-за чего так переживает ЕС.

drvcedrvce ГЭС «Железные ворота» на Дунае. Румыния

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что у Румынии сегодня есть все условия для того, чтобы развивать на своей территории ядерную отрасль. Страна сегодня находится в крайне тяжелом экономическом положении, а значительная часть населения остается без работы. Для решения этих проблем власти должны принять ряд экономических мер. Поэтому расширение АЭС Чернаводэ — верный шаг в этом направлении. А то, что китайская компания готова инвестировать строительство двух новых блоков, существенно облегчает задачу Бухареста. Два новых энергоблока увеличат количество рабочих мест для населения, долю атомной энергетике в общем энергобалансе страны, а значит, сделают электроэнергию более дешевой. Хочется верить, что в ближайшие несколько лет планы по строительству Чернаводэ — 3 и Чернаводэ — 4, действительно, будут реализованы.