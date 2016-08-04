Принятое польским Сеймом постановление о признании Волынской резни геноцидом поляков взбудоражило украинскую региональную прессу. И вот, что она писала об этом в период с 21 июля по 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Геноцид» — это только начало, предупреждает «Zaxid.net» (Львов), воспринимая резолюцию Сейма как начало нового периода межгосударственных отношений. Украинско-польский процесс понимания и примирения в последнее время приобрел новые, угрожающие добрососедству признаки: «медовый месяц» закончился. Один из красноречивых признаков начала нового периода — процесс обсуждения и голосования резолюции. Фактически отсутствуют проукраинские сантименты. Воспаленные прокурорские речи. После голосования депутаты бурно аплодировали стоя. Незначительная группка проукраинских депутатов или вышла из зала, или воздержалась, за что сразу получила клеймо «предателей» польского народа. Такой кардинальной метаморфозе польского политикума по «украинскому вопросу» есть объяснение. Среди прочего — это деконструкция основополагающей стратегии украинско-польских отношений, так называемой «доктрины Гедройца». Происходит закономерная смена поколения политического класса. Скоро не будет людей, которые знакомы с этой доктриной. Шаг за шагом Гедройц теряет актуальность, а вслед за этим идет непрерывный процесс десакрализации Украины во внешнеполитическом видении Варшавы. Прометеизм закончился. Кроме того, Польша становится все более европейской страной в современном понимании «европейскости». С активным пропутинским «правым интернационалом» и политическими элитами, которые не ведут избирателей, а идут за ними, угождая.

День принятия резолюции «Галичина» (Ивано-Франковск) назвала «черной пятницей» в украинско-польских отношениях. «После Варшавского саммита НАТО Польша почувствовала себя в безопасности, а ее элита — способной повторять ошибки прошлого, — заявил изданию политический эксперт Александр Палий. — Есть попытка руководства Польши решить узконациональные задачи — навязать Украине свой взгляд на историю. В самом решении Сейма говорится о поддержке борьбы Украины за территориальную целостность, этим поляки хотят показать, что территориального реваншизма у них нет. Решение о геноциде, конечно, антинаучное. Геноцид могут проводить только государства, тем самым Польша признала существование Украинского государства в те времена. Украинцы могли бы вспомнить геноцидное действие, проведенное не какими-то повстанцами, а Польским государством — операцию «Висла» по депортации сотен тысяч украинцев со своих земель в Польше. Украинцы могли бы потребовать убрать из польского гимна «Еще Польша не згинела» упоминание о Стефане Чернецком, который также не от имени каких-то повстанцев, а от имени Польского государства осуществлял геноцид — истребил население нескольких городов на Украине. Но делать это не стоит. Стоит просто напомнить полякам об этих фактах, возможно, это кого-то отрезвит. Мы не должны навязывать Польше ее взгляд на историю, это слишком высокомерно. Придет время, и поляки поймут, что и в отношении Украины делать этого не стоит».

Решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом поляков, организованным подразделениями ОУН-УПА (запрещены в России), срежиссировано в Москве и имеет целью распространить антиукраинские настроения в Европе. Об этом порталу «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) заявил тернопольский мэр Сергей Надал. «Путинская Россия заинтересована в том, чтобы в случае усиления агрессии против Украины европейские государства оставались пассивно-нейтральными, чтобы общественное мнение было настроено антиукраински. Тему Волынской трагедии российские спецслужбы уже активно возмущали в Польше в 2012—2013 годах — перед агрессией России против Украины. Благодаря этой истерии Кремлю удалось усилить антиукраинские настроения в Европе, однако недостаточно для того, чтобы европейские страны полностью закрыли глаза на первый этап гибридной войны России против Украины», — подчеркнул мэр. Надал отметил, что украинский народ, в свою очередь, пережил несколько геноцидов, один из самых страшных которых — депортация украинского населения с Холмщины, Подляшья, Надсанья и Лемковщины (ныне это территория Польши). Но эти земли еще во времена Киевской Руси были заселены украинцами. Однако карательные органы коммунистической Польши уничтожили или выселили из родных домов практически всех украинцев. «Таким образом, попытки свести польско-украинский конфликт середины ХХ века к геноциду только над поляками является манипуляцией историей и надругательством над украинской национальной памятью. Брошенные украинцам обвинения абсурдны и ничтожны как с точки зрения международного права, так и здравого смысла. Осудив национально-освободительную борьбу украинского народа, польский Сейм фактически осудил весь украинский народ, считая достойными уважения только тех украинцев, которые помогали полякам или сотрудничали с немцами и терроризировали собственное украинское население… Досадно, что по российскому сценарию сегодня действуют представители правящей партии в Польше, которые добились такого позорного решения в Сейме, решения, которое унижает наших героев из Украинской повстанческой армии (запрещена в России) и бросает тень на всех украинцев, ведь в те сложные исторические времена гибли люди с обеих сторон», — отметил мэр Тернополя.

Житомирская «Свобода» просит наложить мораторий на установку памятников и памятных досок польским деятелям, передает «Житомир.info» (Житомир). Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной организации «Свободы», которая обратилась с письмом к мэру Сергею Сухомлину с просьбой наложить мораторий на установку памятника Яну Игнацию Падеревскому (выдающийся польский пианист и премьер-министр II Республики — ИА REGNUM ) в любом месте Житомира, а также памятных досок польским общественным деятелям до восстановления добрососедских отношений с Польшей. «Свободовцы» отмечают, что до недавнего времени украинский народ считал соседнюю Польшу искренним и верным союзником в отстаивании стремления Украины к евроинтеграции. Однако 22 июля 2016 года польский Сейм почти единогласно определил исторические события на Волыни в 1943 году как геноцид против польского населения и признал борцов за независимость Украины (Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, запрещены в России) единственными и непосредственными виновниками тех трагических событий. «Расцениваем этот откровенно враждебный Украине шаг как подлый удар ножом в спину нашей нации, которая третий год с оружием противостоит московском агрессору. Такими решениями польский политикум разрушает не только добрососедские отношения между нашими странами, но и уничтожает любую возможность совместно противостоять московскому империализму, в планах которого захват нашего государства и подчинение нашей нации. Польские политики сознательно нагнетают польско-украинское противостояние, в котором возможен только один победитель — Россия», — говорится в обращении. Как ранее сообщал Житомир.info, на заседании горисполкома 20 июля Сергей Сухомлинов анонсировал приезд в Житомир в начале августа посла Республики Польша, которому собирались показать место для будущего памятника Падеревскому.

Адресованная Винницкому горсовету петиция о демонтаже барельефа Юзефа Пилсудского со здания бывшей думы в центре города собрала необходимое для ее рассмотрения количество подписей, информирует «Реал» (Винница). Автор указывает, что руководитель Польши подписал указ о пацификации, что привело к репрессиям в отношении украинцев в Галичине… Зарегистрировали петицию в преддверии Варшавского саммита НАТО и рассмотрения Сеймом Польши вопроса о волынской трагедии. Судя по всему, в мэрии автору петиции и подписантам откажут. Об официальных причинах можно догадываться, а неофициальные объясняются нежелательным для обоих народов и стран ухудшением отношений. При этом само появление петиции уже вызвало резонанс в Виннице. Причем, горожане не исключают, что эту тему подняли для провокации, а «заказали» ее в России. Что интересно, среди ее подписантов можно встретить как относительно известных — пусть и в узких кругах — горожан с откровенно пророссийскими взглядами, так и как бы украинских патриотов, в том числе молодого депутата горсовета. Они объединились против маршала Пилсудского. Кроме того, среди подписантов оказался и Петр Порошенко. Правда, не Алексеевич, а Степанович.

Верховной раде Украины предлагают признать действия межвоенной Польши на территории Украины геноцидом, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Внефракционный народный депутат Олег Мусий предлагает Верховной раде установить 24 марта Днем памяти украинцев — жертв геноцида, совершенного Польшей в 1919—1951 годах. Соответствующее постановление он зарегистрировал 3 августа и опубликовал его на своей странице в Facebook. «Правда должна быть исчерпывающей. Правда не может быть однобокой. Уроки истории должны быть вызубрены всеми. Это прививка от повторений», — говорится в сообщении нардепа. Как указывается в проекте постановления, которое зарегистрировал Мусий, «история украинских земель под властью Второй Польской Республики и Народной Польши — это история несправедливости, угнетения, притеснения, репрессий. История геноцида украинского народа, системно и последовательно совершенного Польским государством».