



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Им не хватает хлеба? Пусть едят пирожные!!»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал жалующимся на низкие зарплаты российским учителям менять профессию и уходить в бизнес. В принципе, ничего нового в такой постановке вопроса нет.

Хорошо помню то время, в первой половине 1990-х, когда и нам, сотрудникам МИДа (я тогда в качестве ответственного сотрудника министерства получал в месяц эквивалент, равный 30 долларам США), говорили: «Дипломатическая работа — это призвание. Хотите работать, работайте; нет — идите в бизнес». Из тех моих сослуживцев, кто ушёл по разным причинам (кто-то хотел рожать детей, у кого-то отец-пенсионер был тяжело болен, и денег на оплату лечения служба в МИДе дать не могла, а кто-то просто считал для себя недостойным получать, занимаясь важнейшими для интересов страны делами, зарплату в несколько раз меньшую, чем зарплата бухгалтера второразрядной бизнес-конторы), большинство стало потерей для службы. Их потом в 2000-е очень не хватало. Не хватает и сейчас: я это ясно вижу, потому что тех ребят, заставших и впитавших остатки лучшего из советской дипломатической школы, никем не заменишь.

Уверен, что в области образования за 1990-е и последующие годы мы потеряли ещё больше сильных и очень нужных нашим детям и внукам, да и всей стране в целом, профессионалов. Этот процесс освобождал места поколению нашего премьера. Думаю, что замена не была адекватной.

Дмитрий Медведев говорит о призвании, о личном выборе. Да при чём тут это в данном случае? Да, для того, чтобы стать учителем, нужно призвание и нужно сделать личный выбор. Но в одном случае его сделать легче, а в другом — труднее. Нужно ли всем, кто готов посвятить себя ниве образования, этот выбор затруднять? Тем более сегодня, когда эта нива так запущена и в плане своего собственного внутреннего состояния, и с точки зрения состояния «семян» — подрастающего поколения, из которого важно воспитать и обучить новых ответственных и культурных граждан нашей страны?

Правительство, законодатели, президентские структуры, — в целом руководство страны призваны создавать условия, чтобы молодежь делала выбор в пользу тех профессий, которые особенно нужны стране и народу. Нам что сегодня — бизнесменов не хватает?

Людям социально и культурно значимых профессий важно помочь заручиться ещё и уважением общества. В случае с учителем ситуация особенно деликатна, поскольку речь идёт об уважении и учащихся, и их родителей. В современной России, к сожалению, на первое месте в оценке статуса человека поставлены деньги, которые он зарабатывает или, как сейчас ещё порою говорят, «делает». Плохо, что дело обстоит именно так, но оно обстоит именно так, и мы вынуждены из этого исходить.

Материальная оценка труда учителя, надо сказать, была важна и при советской власти. Нередко труд учителя в школе оплачивался более высоко, чем труд вузовского преподавателя, и уж точно был сопоставим с оплатой труда сотрудника МВД. И в этом не было ничего удивительного. Помню своих учителей в школе, помню мать моей жены, учителя русского языка и литературы, отдавшего школе несколько десятилетий своей жизни, начиная с 1938 года. Утром она выходила из дома в 7.00, чтобы успеть разбудить и помочь собрать в школу детей из неблагополучных семей. Потом уроки, потом классное руководство, продлёнка, вечером — проверка тетрадей по трём-четырём классам, а это в те годы от 90 до 120 штук. Суббота — учебный день. По воскресеньям — экскурсия с детьми в музей. Что и как сделали в своей жизни для нашей страны обученные и воспитанные ею тысячи молодых людей, пояснять, думаю не надо: смотри основные вехи нашей истории той эпохи.

Понимаю, что сегодня так работают далеко не все учителя, но, если работать по-настоящему, все эти составляющие должны обязательно присутствовать. Плюс, говорят, ещё и отчётности сегодня прибавилось, много других современных сложностей. И этим людям один из руководителей нашей страны предлагает ещё подрабатывать!

Рассуждая о профессии преподавателя и её статусе в обществе, Дмитрий Медведев вспоминает свой собственный опыт. Нам, однако, в данном контексте, важно, чтобы глава правительства привел не свой личный пример, тем более из 1990-х, а пример нормально устроенного общества. В таком обществе школьный учитель не должен ставиться перед необходимостью зарабатывать на стороне.

Зачем всё-таки Дмитрий Медведев столь поверхностно высказался по такому важному и особо чувствительному для нашей страны вопросу как труд учителя? Тем более что он ещё и руководитель известной политической партии, а сентябрь на носу?

Не могу с полной уверенностью ответить на эти вопросы. Меня, однако, не оставляет мысль, что всё, что сказал глава правительства, сказано специально, — что российскому обществу намеренно, уже второй за последнее время раз (помните историю с вопросом об индексации пенсий?) посылается сигнал, что правительство и не собирается исходить в своей политике из принципа социальной ответственности. И тем более — из принципа культурной ответственности.

Как бы то ни было, для меня абсолютно ясно, что с моим видением приоритетов национального строительства такой подход не совпадает. Мне скажут: «А Медведеву от этого ни горячо, ни холодно». Возможно, это и так. Только вот не он меня будет избирать в сентябре, а я его. А я не буду.