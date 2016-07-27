«Я думаю, что партия получит 6−7 мандатов», — говорит политолог Юрий Светов. Он связывает это с очередным расколом, который пережила партия в последний парламентский период, имея в виду выход из состава «СР» депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.

tadviser.ru Законодательное собрание Санкт-Петербурга

При этом ряд экспертов отмечают, что, помимо Оксаны Дмитриевой и Максима Резника, у «Партии Роста» в городе практически нет сильных кандидатов, поэтому, вероятно, в округах партия не сможет показать заметный результат.

Политолог Александр Конфисахор согласен, что в целом «эсеры» в состоянии сформировать фракцию в будущем созыве из 7−8 человек. На его взгляд, по списку партия сможет заработать не более пяти мест в Мариинском дворце. Общегородскую его часть, как и во многих других регионах, возглавил Сергей Миронов, за ним следует Олег Нилов. Оба отсеются и отправятся в Госдуму, а значит, в ЗакС Петербурга попадут те, кто разместился ниже. Это Алексей Ковалев, племянница Миронова и депутат муниципалитета «Полюстрово» Надежда Тихонова, и юрист, гендиректор ООО «Лекстерра» Юлия Логунова, которая оказывает юридическое сопровождение деятельности Царскосельского благочиния Санкт-Петербургской епархии.

Среди одномандатников, считает Конфисахор, может бороться за победу депутат ЗакСа и бывший декан журфака СПбГУ Марина Шишкина в округе №12, вице-спикер ЗакСа Павел Солтан в округе №14, и депутат ЗакСа Анатолий Кривенченко в округе №10. «Он человек специфический, но на своей территории давно и хорошо известен», — подчеркивает Конфисахор. Также шансы пройти в новый созыв остаются у депутатов Алексея Палина и Виктора Ложечко, хотя их считают менее существенными.

Некоторые эксперты настроены более оптимистично и считают, что избрание одномандатников по мажоритарным округам поможет «СР» уравновесить процентные потери, которые испытает партия в целом. Изменение схемы выборов на смешанную систему в Санкт-Петербурге принесет выгоду не только для «Единой России», но и для «Справедливой». Благодаря тому, что «Справедливая Россия» активно работала с округами, небольшие цифры по общегородскому округу могут с лихвой компенсироваться в мажоритарных округах. Вероятность победы в одномандатных округах сохраняется у ряда других эсеров — Тихоновой, Седейкиене, Трусканова и Логуновой.

Напомним, на прошлых выборах в городской ЗакС «эсеры» получили 23,3% голосов петербуржцев, на думских выборах «Справедливая Россия» заработала 23,7% от региона. «Думский» и «местный» показатели при совмещенных выборах, как правило, почти не отличаются. В этой связи более интересным может оказаться наблюдение за раскладом сил между партийными списками и выдвиженцами по мажоритарным округам. Существует мнение, что в кармане у «Справедливой России» как минимум, два думских мандата — в округе №214 у депутата Елены Драпеко, где единороссы не выставили никого, и в округе №215 у ее коллеги по Госдуме Олега Нилова, против которого «Единая Россия» выдвинула президента петербургской Торгово-промышленной палаты Владимира Катенева.

Напомним, лидером общефедерального списка стал Сергей Миронов, региональную группу на выборах в Госдуму от Петербурга возглавил Нилов, следом идут Драпеко и Денис Волчек, который недавно покинул ЛДПР.

В целом эксперты признают, что «Справедливая Россия», безусловно, имеет серьезное влияние в Петербурге, но скорее не за счет бренда или идеологических убеждений, а благодаря работе отдельных сильных «локомотивов».

Среди них называют Нилова, Драпеко, Ковалева, Шишкину и Солтана. Добавим, Ковалев баллотируется как в городской, так и в федеральный парламент, но в его думском округе №218 идет Виталий Милонов от «Единой России». Несмотря на то, что борьба предстоит серьезная, Ковалев определенно имеет там шансы на победу. Оба являются действующими депутатами петербургского ЗакСа.

Кроме того, тот факт, что на федеральном уровне у «эсеров» так много выходцев из Северной столицы, говорит о том, что Петербург давно стал ядром строительства этой партии.