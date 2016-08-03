Конклав

s-narodom.ru Надежда Савченко

Во вторник, 2 августа, депутат украинского Верховного совета Надежда Савченко провела большую пресс-конференцию, на которой зачитала собственный политический манифест. Главное и самое яркое предложение — выбрать всенародным голосованием 100 избранников, запереть их на замок, как запирают кардиналов католической церкви во время выборов папы, и дождаться, пока они напишут новую конституцию страны, а конституцию эту потом утвердить на референдуме.

Вопреки красивому мифу, кардиналов католической церкви больше не запирают в Сикстинской капелле. Так, во время последних выборов (папы Франциска) все они по вечерам спокойно расходились по своим комнатам в разных частях дворца. Но в киевском случае можно использовать прежнюю модель.

В предложенной Савченко концепции много слабых сторон. Нетрудно представить себе, какую «хорошую» конституцию напишет сотня профессиональных политиков и популистов и как «быстро» они договорятся между собой.

И все же сама по себе идея не так уж плоха. В конце концов, на какой-то период многочисленные патриоты разных мастей (вместе с немногими здравомыслящими) будут собраны в одном месте и заперты на замок. Может быть, именно в этот момент, когда все они будут равноудалены и от телеэкранов, и от фейсбука, и от избирателей — может быть, именно в этот момент граждане Украины и поймут, как им стоит жить. И стоит ли выпускать конклав из здания.

Народная Украина

Савченко вернулась на Украину два месяца назад, но все это время воздерживалась от концептуальных заявлений, объясняя, что ей нужно время, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы. Теперь это время пришло.

Савченко предлагает радикальную децентрализацию власти. Страна должна быть разделена на несколько макрорегионов по принципу их экономических связей. Эти регионы должны получить большие полномочия. Полиция, суд и прокуратура становятся муниципальными, общегосударственной остается только армия.

Дальше — больше: Верховный совет избирается не напрямую — в него делегируются депутаты от местных региональных советов. Этот новый парламент назначает даже не министров, а просто «специалистов» для руководства той или иной сферой экономики. У президента (которого избирает, видимо, тоже парламент) остаются представительские полномочия.

Реализация всего этого замысла ведет, с одной стороны, к федерализации страны, необходимость которой совершенно очевидна. Чем больше децентрализации, тем больше власти будут думать о конкретных, реальных интересах своих граждан. Им не нужно будет снова и снова придумывать Украину, непрерывно нагнетая и увеличивая ставки: можно будет заняться конкретными местными делами. Логическим следствием будет прекращение гражданской войны и более мирная риторика. В этом смысле предложение Савченко разумно.

С другой стороны, ее план выбивает почву из-под ног киевского «политикума», который привык развлекать народ агрессивной риторикой и бесконечными выборами, деля власть между собой, осваивая бюджеты и кредиты. Из этого следует, что Савченко должна стать врагом номер один для всех без исключения властных и привластных партий. Но она — самый популярный политик в стране, никому не избежать соблазна сделать ее своим союзником, и уж точно никто не объявит ее своим врагом.

Новая революция

Обозначив свой план реформирования Украины, Савченко официально объявила себя оппозиционером. Она высказала претензии и к президенту Порошенко, которого обвинила в ведении бизнеса во «вражеской» (по словам Порошенко же) России, а также в невнимании к военнопленным. Есть претензии и к лидеру ее собственной партии Юлии Тимошенко, за которую она отказалась впредь голосовать.

Досталось от нее и власти в целом. Депутаты Верховного совета «заняты брехней и предательством», война в Донбассе — источник коррупционного благосостояния для властных людей и их родственников, власть поговаривает о введении военного положения, потому что опасается нового майдана и спешит отвлечь внимание, а педалирование национально-языкового вопроса и «декоммунизации» расшатывает страну и стравливает граждан.

Савченко призвала матерей солдат, которые находятся в плену в Донбассе и которых никто не спешит обменивать, прийти в ближайший понедельник на митинг. И добавила, что новая революция Украине не помешает: «Общественное мнение нашего народа на достаточно высоком уровне. Я считаю, что мы уже созрели для четких и решительных действий, поэтому путь революции нам тоже подходит. Действуем! Наша Украина в наших руках!»

Поверить в киевский конклав и радикальную децентрализацию Украины пока непросто. А вот очередная осенне-зимняя революция, чей «путь нам тоже подходит», выглядит вполне реально. Каким будут ее последствия, будет ли это очередная попытка агрессивно сплотить территорию Украины или же первая попытка сплотить ее мягко через децентрализацию — это будет зависеть от списка победителей.