



Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Хаменеи раскритиковал «ядерную сделку»

1 августа верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с жителями, приехавшими в Тегеран из разных регионов страны. На встрече присутствовало более тысячи человек, передает пресс-служба духовного лидера. В своем обращении рахбар затронул вопросы внутреннего развития Ирана, а также региональные и международные проблемы.

«Американцы хотят, чтобы мы вели с ними переговоры по региональным делам, но опыт «ядерной сделки» показывает нам, что подобные переговоры — смертельный яд. Мы не можем доверять американцам ни в каком вопросе. Вашингтон хочет получить все, в ответ ничего не дав. Переговоры с такой властью означают только уход Ирана с пути прогресса», — говорится в речи рахбара, размещенной на официальном сайте — Khamenei.ir. По мнению верховного лидера, Вашингтон принял активное участие в подготовке провалившегося госпереворота в Турции. «Последние события в Турции свидетельствуют о мерах, предпринятых США по организации вооруженного мятежа. Если это удастся доказать, то станет большим скандалом для США. Американцы выступают против ислама и исламских тенденций. Следовательно, они устроили переворот в Турции, которая стала на путь исламизации», — отметил духовный лидер.

Хаменеи подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). «Уже прошло 6 месяцев с начала реализации СВПД, однако мы не видим ощутимых изменений в жизни иранского народа. «Ядерная сделка» в очередной раз продемонстрировала бесплодность ведения переговоров с США. В своем развитии Иран может опираться только на внутренние источники, а не на врагов, постоянно пытающихся раскачать лодку вокруг Ирана на Ближнем Востоке и в мире», — подчеркнул рахбар. Иранский лидер напомнил арабским государствам, что «Вашингтон их использует в качестве инструмента для сохранения Израиля и реализации своей амбициозной политики в регионе».

Khamenei.ir Али Хаменеи

Тезисы Хаменеи о безрезультатности венских соглашений подхватили многие консервативные политики. Пресс-секретарь Совета экспертов Аббас Али Кадходаи на своем канале в Telegram написал, что «до сих пор нет никаких плодов от СВПД, мы не можем доверять высокомерным державам, а продолжение переговоров с ними не принесет пользы Ирану». Заместитель спикера Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян развил мысль рахбара об истинных целях Вашингтона на Ближнем Востоке. «Стратегия конфликтов США, которую они проводят в Сирии и в других государствах, показывает истинную цель — дестабилизацию Ближнего Востока в угоду своим политических интересам», — приводит слова Абдоллахияна агентство Defa Press (близкое к ВС ИРИ).

Антиамериканизм — один из системообразующих элементов исламского государства. Критика «ядерных соглашений» напрямую адресована администрации президента и лично Хасану Рухани. В последнее время в иранском информационном поле развязана кампания по очернению Рухани и его окружения.

Турне Зарифа по Западной Африке

24 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в турне по Африке. В ходе своего визита глава МИД ИРИ посетил Нигерию, Гану, Гвинею и Мали, передает агентство IRNA. В программе визита большое значение уделялось встречам с бизнесом. Следует отметить, что это первый визит Зарифа в африканские государства после начала реализации условий «ядерной сделки».

Центральной темой переговоров в Нигерии стали борьба с терроризмом и экономическое сотрудничество. Тегеран и Абуджа договорились вести совместную борьбу против террористической группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Зариф потребовал от руководства Нигерии освободить шиитского проповедника Ибрагима Закзаки, которого арестовали в декабре 2015 г. Во время пребывания в Гане глава МИД Ирана сделал акцент на «необходимости наладить более тесное банковское сотрудничество для укрепления контактов в частном секторе».

Следующей точкой в африканском турне Зарифа стала Гвинея, где он провел встречи с премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел. Особый акцент сделан на сотрудничестве в области инвестиций. Заключительным этапом в турне министра иностранных дел Ирана стал визит в Мали. Обсудили вопросы борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Стороны призвали к расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, энергетике, информационных технологиях, банковской сфере и финансах.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Мохаммад Джавад Зариф

29 июля Зариф завершил свой тур и вернулся в Тегеран. Речь идет о его третьей поездке на Африканский континент. В феврале 2015 г. он посетил Кению, Уганду, Бурунди и Танзанию, а в августе 2015 г. нанес визиты в Тунис и Алжир.

Вашингтон выступает против сближения Тегеран и Берлина

1 августа директор по международным делам Национальной иранской газовой компании (NIGC) Азизолла Рамезани сообщил о переговорах по поставкам газа с крупной немецкой компанией. «В настоящее время мы проводим переговоры с одной серьезной немецкой компанией по вопросу торговли газом, а также обсуждаем условия экспорта и транспортировки иранского газа в ЕС», — цитирует чиновника отраслевой портал Shana.

Рамезани напомнил о ранее подписанных контрактах Ирана с крупными энергетическими компаниями. «NIGC уже подписала соглашения с «Газпромом», немецкой Siemens, с южнокорейскими SK Telecom и Kogas, а также с бельгийской и французской компаниями. Главная цель — вернуть позиции на нефтегазовом рынке, утраченные за время санкций», — подчеркнул представитель NIGC.

Pesare amol Иранские газовые месторождения

Близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Fars News сообщило со ссылкой на немецкие СМИ о препятствиях для банков Германии, которые «создают США, чтобы не допустить укрепления экономических связей между Тегераном и Берлином». Немецкие банки, следуя американским правилам, отказались от финансовых операций с Ираном. Преграды, которые выстраивает Вашингтон, — всего лишь элемент противостояния двух проектов переустройства Ближнего Востока. Первый условно можно обозначить «американским», а второй — «китайско-британским». Сегодня борьба за Иран становится определяющим фактором ближневосточного процесса.