



Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитализм — главный источник бессмертия Карла Маркса

«Берни допустил ошибку. Он продал свою душу дьяволу», — объявил Дональд Трамп в своей речи после завершившегося накануне съезда демократов, на котором Хиллари Клинтон стала единственным кандидатом в президенты от партии демократов. Но Берни никому ничего не продавал.

Многие республиканцы ликуют. Они считают, что многие избиратели из бывшего лагеря Сандерса непременно примкнут к лагерю республиканцев. «Ведь Сандерс, как и Трамп, говорил правду, а многие голосуют сердцем и эмоциями и хотят слышать правду», — говорят они.

Берни Сандерс проявляет активность, как и до выдвижения, несмотря на то, что проиграл и покинул демократов. Клинтон и ее команда, в целом, мирились со всем этим, предполагая, что Сандерс отработает свой ресурс и закончится как проект.

Но Берни тут же получает предложение от «зеленых» и еще одну возможную номинацию на пост президента, вполне доступную ему, если он того захочет. Джилл Стайн, предполагаемый кандидат в президенты от Партии зеленых, заявила недавно, что уступит свое место в списке Сандерсу, если он будет готов присоединиться к ее делу. «Я была бы счастлива отойти в сторону и позволила бы ему баллотироваться на эту должность», — заявила Стайн в конце июля в интервью журналистам. «Если Берни Сандерс изменился в сердце и увидел свет, зеленый свет, то он осветит путь для его революции. Если он действительно стал сторонником независимой политики третьей силы, я думаю, что нет предела делам, которые мы могли бы сделать с Берни и Партией зеленых», — сказала Стайн в интервью изданию Politico.

Клинтон хотела расстаться с Берни друзьями. «Она рассчитывала, что Сандерс сделает что-то подобное тому, что она сделала для президента Обамы в 2008 году — прекратит перекличку штатов по достижению Нью-Йорка, когда Обама был выдвинут в кандидаты под всеобщие возгласы одобрения. Но Сандерс был тверд в намерении установить, как проголосуют все штаты. Сандерс сделал символическое па в конце процесса и ясно дал понять, что все голоса должны быть отражены «в протоколе судебного разбирательства».

Теперь Берни Сандерс заявил, что бросает демократов и вернется к «жизни» как независимый сенатор. Сандерс и был независимым, прежде чем баллотироваться на пост президента, и, казалось, ему было не вполне удобно называть себя демократом во время кампании. «Я был избран в качестве независимого кандидата. И останусь еще два года независимым», — сказал социалист в интервью Bloomberg, ссылаясь на время, оставшееся до начала его срока на посту сенатора штата Вермонт.

В сентябре Сандерсу исполнится 75 лет. Но планы у него грандиозные. В то время как этот главный социалист США называет Трампа «наихудшим кандидатом от Республиканской партии в современной истории Америки», он вполне спокоен по поводу того, что не все его избиратели поддержат Клинтон. «Мы никогда не стремились иметь контроль над нашими сторонниками», — говорит жена Сандерса Джейн в интервью CNN. «Мы хотели привлечь их к участию в политическом процессе». И, надо сказать, удалось им это с лихвой.

Пожалуй, самое поразительное это то, какое огромное количество молодых людей с энтузиазмом последовало за ним в этом году (74% сторонников Сандерса — молодежь) — мобилизация и устранение политической апатии в беспрецедентных масштабах; ему удалось привести в политику многих из тех, кто уже давно отверг самую идею партийной борьбы.

«Эти страстные неофиты Сандерса, молодые и старые, сейчас разгневаны и сердиты потому, что их герой проиграл. Многие из них презирают Клинтон, не верят ее корпоративной и основанной на компромиссах партии. Они подозревают, что основной процесс подсчета был сфальсифицирован (в этом их убеждают и «зеленые»). Утечка писем из демштаба, кажется, подтверждает это», — пишет The Guardian.

Основным источником финансирования Берни был краудфандинг: за время кампании ему удалось собрать 229,1 млн (Трамп — 67,1, Клинтон — 334,9) — данные New York Times на конец июня 2016 года.

Поддержка среди молодежи огромна, социалисту удалось растормошить и вытащить на улицу тех, кто привык сидеть по вечерам дома и смотреть реалити-шоу с участием Кардашьян и т.п. И вот, теперь они остались у разбитого корыта. И эту силу остается только грамотно направить.

Многие сторонники Сандерса прошли путь от разочарования до отвращения, когда номинация прошла мимо них. После окончательного выдвижения Клинтон на демократическом собрании, некоторые не возвращались, не желая участвовать в церемонии ее назначения. Повсеместно проходили протесты. «Нам нужна третья сила, в конце концов», — говорит Мария Сварт — работник штаба Сандерса. «Мы сейчас не чувствуем себя жизнеспособными».

Сторонники кандидата Партии зеленых, Джилл Стайн, поддерживали всю неделю протесты «сандерсистов». Несмотря на то, что некоторые из них открыто высмеивают идею о том, что «зеленые» могут стать средством для продолжения дела Сандерса. В интервью многие говорили, что они еще подумают о том, кого им поддерживать: Клинтон или Партию зеленых.

Почему же не сложилось с Клинтон? «Проблема заключается в том, что левое движение Демократической партии было лишь маневром, и любые обещания о включении их требований в платформу демократов, сделанные в настоящее время, вероятно, будут забыты после того, как Клинтон наденет свою корону и возьмет в руки скипетр. Сандерс должен был знать об этом, но, возможно, ослепленный желанием сделать «все, что в его силах, чтобы остановить Дональда Трампа», все же, решился на переговоры», — пишет The Independent Thinker.

«Сандерс: Это не вопрос моего одобрения. Это вопрос американского народа и понимания того, что госсекретарь Клинтон готова стоять за него, когда он работает больше часов за низкую заработную плату, когда он не может позволить себе медицинскую помощь и когда дети не могут позволить себе пойти в колледж. Дайте мне понять, что она находится на их стороне, что она готова взять на себя Уолл-стрит, фармацевтические компании, проблемы ископаемого топлива и промышленности. Займется глобальным кризисом, связанным с изменением климата. У меня нет сомнений, что если госсекретарь Клинтон займет такую позицию, она победит Трампа и победит его с очень большим отрывом», — говорил Сандерс в интервью СМИ.

Это значило то, что мяч находился какое-то время на поле Клинтон, когда дело дошло до ее одобрения Сандерсом. Но мало того, что он думал, что это она должна прийти к нему, он также считал, что она все еще должна доказать, что «готова стоять за [американский народ]», который именно ему, Сандерсу, вручил исключительные полномочия представлять себя и никому больше, включая Хилари. Вероятно, Клинтон сочла такие амбиции несколько преувеличенными, ведь номинацию от демократов выиграла все-таки она, а не наоборот», — пишет Washington Post.

Вот почему Сандерс неохотно поддерживает Клинтон, несмотря на то, что сказал, что проголосует за нее, и будет делать все возможное, чтобы держать Дональда Трампа подальше от Белого Дома.

«Наша работа состоит в том, чтобы остановить сокращение американского среднего класса. Это то, что я хочу сделать… Политика — не игра в бейсбол с победителями или проигравшими. Какая политика стоит за тем, защищаем ли мы потребности миллионов страдающих людей в этой стране? Моя работа прямо сейчас состоит в том, чтобы сделать демократическую партию открытой, вовлеченной, прогрессивной, какой она может и должна быть, и это то, над чем мы работаем», — еще недавно надеялся Сандерс.

Берни верит в то, что ему одному известен универсальный рецепт оздоровления американского общества. И, следовательно, не Клинтон тот человек, который может принести подобную трансформацию в реальность и положить конец «сокращению американского среднего класса», и только он видит как «защитить потребности миллионов людей в этой стране», повысить массовый уровень доходов и бороться с имущественным неравенством, с изменением климата, сделать государственные колледжи и университеты бесплатными. В недавнем интервью Сандерс сказал, что рассчитывал на сотрудничество с Клинтон, чтобы эти пункты программы были включены в повестку дня демократов.

Контраст выдающийся: Сандерс — в виде рыцаря на белом коне, осуждающий и праведный; и Клинтон — трусливый политик-популист, который делает и говорит все, что нужно, чтобы выиграть. Можно представить себе реакцию в штаб-квартире Клинтон, во время этого интервью Сандерса… Клинтон и ее команда была готова позволить Сандерсу вращаться в орбите партии столь длительное время в основном потому, что они не думали, что он повредит ей каким-то образом до осенней кампании.

Но «снисхождение» Сандерса к Клинтон было поразительным. Трудно представить, что Клинтон и её союзники по широкой демократической коалиции еще будут обсуждать: принять ли им предложения Сандерса после такого рода риторики», — пишет WashingtonPost.

Так что же дальше? «Небольшая группа сторонников сенатора Берни Сандерса уже нацелила свои взгляды на промежуточные выборы 2018 года в Сенат. Их миссия состоит в том, чтобы заменить большинство членов Конгресса в течение двух лет, как демократов, так и республиканцев. Группа планирует организовать продвижение более 400 кандидатов, которые бы работали на прогрессивной платформе Сандерса и исповедовали бы его идеи.

Новый организатор плана «Конгресс» Алекс Рохас охарактеризовал стратегию как «продолжение этой захватывающей президентской кампании, но уже в стиле 400 голов». Другими словами, «Абсолютно новый Конгресс» (Brand New Congress) будет главной целью кампании, но — вместо одного кандидата — они будут делать это для четырехсот.

Группа штатных сотрудников кампании Сандерса начала кампанию Brand New Congress еще в апреле, когда битва против Клинтон начала сворачиваться. Цель — сохранить импульс кампании Сандерса и перевести его в реальную политику. Примерно 90% средств на «Конгресс», уже по традиции, поступило из небольших частных пожертвований.

Организаторы группы также выложили подробный график своих действий и целей. Они планируют публично объявить своих первых 50 кандидатов к марту 2017 года и объявить более 400 кандидатов в июле того же года.

Для всех скептиков организаторы написали на своем сайте: «Спросите у себя в блоге: Хотели бы люди Абсолютно новый Конгресс, состоящий из не политиков?». «Мы хотим видеть там ваших коллег, учителей, медицинских работников, общественников-добровольцев, представителей малого бизнеса…»

«Одно из ключевых достижений кампании Сандерса — дать большому количеству прогрессивных американцев уверенность в том, что они могут номинироваться и они могут победить», — говорит представитель республиканцев (!) в Конгрессе Питер Велч.

Сандерс призвал своих сторонников баллотироваться и запустил организацию своей собственной платформы «Наша революция» для подготовки и набора передовых кандидатов. Рохас сказал, что в то время как Brand New Congress поддерживает эти усилия, они представляют собой отдельную группу.

Рохас также сказал, что они не будут менять членов Конгресса, которые и так уже поддерживают соцплатформу: инвестиции в новые отрасли промышленности для стимулирования экономики, капитальные изменения системы уголовного правосудия, повышение уровня жизни, возобновляемые источники в энергетике, изменение законов о финансировании избирательных кампаний, а также борьбу с дискриминацией», — пишет The Atlanta Journal Constitution.

«Итак, потерял ли Сандерс контроль над своей собственной революцией и начал ли необратимый процесс? Его неофиты-диверсанты выросли и покинули демократическое гнездо и это гарантирует победу Трампа в ноябре?», — вопрошает The Independent Thinker.

«После вынужденного одобрения Клинтон, революция стала вдруг «анти-корпоративной». Джилл Стайн «была счастлива» прибрать к рукам кусок разбитой демократической партии и вложить их в новую «Зеленую социальную концепцию», которая резко включила в себя многие из идеалов, над которыми Сандерс работал последние несколько десятилетий.

По мере того как Демократическая партия подбрасывает социальные «крошки» на свою платформу, надеясь заманить сердитых сторонников Сандерса обратно в лоно, рекордное число избирателей бежит в другие образования.

Хиллари Клинтон продолжает тратить десятки миллионов долларов, пытаясь убедить американцев в том, что она лучший президент для страны, чем Дональд Трамп. Но люди устали от войны, они устали от обещаний кандидата, который лгал им неоднократно.

Что нужно делать с Берни Сандерсом, чтобы он стал президентом?

1.Сандерс присоединится к Джилл Стайн и Партии зеленых, только если посчитает, что не существует никакого другого способа победить Дональда Трампа.

2. Стайн уже получает выгоду от либералов, которые отказываются голосовать за Клинтон, ведь они оказались в вакууме с уходом Сандерса.

В то время, как Клинтон пытается убедить американцев голосовать за меньшее зло, избиратели Партии зеленых должны признать, что, голосуя за Стайн, они отбирают голоса у демократов и, в конечном счете, помогают Трампу.

Но это не должно останавливать активистов Стайн. Совсем наоборот: Джилл Стайн отлично использует свой «голос» и с этической точки зрения и со стратегической. Мало того, что она единственный достойный кандидат из оставшихся, но еще и поддержка Джилл Стайн может привести к возвращению Берни Сандерса.

Если Стайн будет продолжать быстрый рост, а рейтинг Трампа по сравнению с Клинтон увеличиваться и, в конечном итоге, станет непреодолимым… Если это действительно произойдет, у Сандерса не будет выбора, кроме как принять приглашение Джилл и взять на себя номинальное руководство Партией зеленых.

Берни все равно захочет «надрать задницу» такому типу, как Трамп. Он ждал этого момента всю свою жизнь. Но сейчас Сандерс находится там, откуда начал. Может быть, он и его жена Джейн сидят сейчас в Вермонте и говорят о том, в какой хаос превратилась вся эта гонка.

Берни Сандерс не бросит спокойную пенсию ради партии, которая с трудом набирает 5%. Но если Партия зеленых будет представлена на избирательном бюллетене в 47 штатах, а рейтинги достигнут уровня 15%, — это будет означать, что Трамп будет иметь непреодолимое преимущество над Клинтон и у Сандерса не останется выбора, кроме как присоединиться к Стайн и повести за собой миллионы своих сторонников.

Такой шанс выпадает один раз в жизни — поднять третью силу в Америке. Если Джилл Стайн получит 15%, можно будет начать дебаты с Трампом и Клинтон о дальнейшей прогрессивной повестке дня и, возможно, дать Берни Сандерсу «билет» от Партии зеленых», — пишет The Independent Thinker.