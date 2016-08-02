Что об устройстве окружающего мира мы прослушали в школе? Поможет ли та или иная экологическая акция природе или станет обычным маркетинговым ходом? Так ли страшен человек для планеты Земля, как он себя малюет? Об экологических мифах, которые нам навязывают, ИА REGNUM рассказал Юрий Шевчук, председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест».

ekogradmoscow.ru Юрий Шевчук

ИА REGNUM: Так ли важны при выработке кислорода лесные массивы?

На самом деле растения суши в процессе фотосинтеза вырабатывают кислорода примерно столько, сколько затем потребляют сами. Большую часть O 2 вырабатывают микроскопические океанические водоросли — фитопланктон, который производит в десять раз больше кислорода, чем нужно ему самому. Еще один источник — диссоциация молекул воды под действием солнечного излучения.

Так что даже если все леса исчезнут с поверхности планеты, на содержание кислорода в атмосфере это не повлияет. Ведь когда-то лесов на Земле не было — а кислорода было даже больше, чем сейчас. Лес очень важен для очистки воздуха от пыли, насыщения его фитонцидами — веществами антимикробного действия. Леса дают кров и пищу множеству зверей и птиц, доставляют людям эстетическое наслаждение. Но называть их «зелеными легкими» как минимум безграмотно.

ИА REGNUM: Внесет ли отдельный человек вклад в улучшение экологии, посадив дерево самостоятельно?

Я совершенно не против посадки деревьев: как бы ни было бесполезно это дело в масштабах планеты, но оно благородно и на локальном уровне действительно улучшает окружающую среду. Но это не более чем добрый поступок. Посадка деревьев не поможет против выбросов углекислого газа, потому что весь поглощенный деревьями газ возвращается в атмосферу осенью, с гниением листвы и опавших ветвей, а затем, после смерти дерева — с окислением основного ствола. То есть посадка деревьев в лучшем случае оставит содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере на прежних уровнях. Или, напротив, увеличит количество СO 2 — это смотря какие породы деревьев и в каких климатических поясах сажать.

ИА REGNUM: Приносит ли пользу экономия ресурсов и вторичное использование материалов?

Здесь возникает коллизия: для кого общество экономит воду, электричество и ископаемое топливо, если избытками распоряжаются исполнительная власть и корпорации? Ведь от того, что мы сберегли ресурсы коммунального хозяйства, природе легче не стало, разве что наш счет за ЖКХ уменьшился. Сократили потребление водопроводной воды — дали возможность застройщикам поставить еще один дом. Потому что раньше водопроводные сети не могли его потянуть, но жильцы поужались — и готово. Методы энергосбережения также не повлекут за собой уменьшение выработки электроэнергии, а ведь именно это — реальный вклад в охрану окружающей среды. Половину электроэнергии Ленобласти поставляет атомная станция. Думаете, её закроют, если запросы сократятся? Скорее, рядом поставят «для потребления избытка энергоресурсов» алюминиевый завод.

Сколько бы макулатуры мы ни сдали, вырубка леса не уменьшится. А деревья пойдут если не на бумагу, так на пеллеты. То же — с вторичным использованием пластика: мы не уменьшаем производство пластика первичного. Они не заменяют друг друга и используются для производства разных товаров. Пожалуй, только вторичное использование металлов по-настоящему служит делу охраны природы, уменьшая первичную добычу руды.

ИА REGNUM: Так ли сложно найти альтернативные источники энергии?

Сегодня в качестве альтернативного источника отопления в мире широко применяются тепловые насосы, использующие естественное тепло земных недр. Это удачное решение для отдельно стоящего дома, к которому подведено электричество. Если же нам нужно обогреть целый поселок, можно использовать более глубокие слои Земли для добычи тепла.

Для Ленобласти потенциальным источником энергоносителей является растущий здесь борщевик, на переработку которого российские ученые уже получили патент. Растение содержит в среднем 24% сахаров, что сопоставимо с сахарным тростником, который давно применяется в Бразилии для изготовления моторного топлива.

Для котельных, кроме торфа, могут подойти и топливная щепа, и пеллеты из древесины, правда, они довольно дорогостоящие. Сейчас в Кингисеппском районе Ленинградской области создаются установки по производству биоугля из порубочных остатков и того же борщевика. Солнечная и ветровая энергии в нашем регионе уже применяются для освещения автобусных остановок.

Одним из перспективных источников энергии может стать биогаз, образующийся при разложении твердых бытовых отходов. В отличие от технологий сжигания ТБО, получение и использование биогаза является экологически безопасной технологией.

ИА REGNUM: Действительно ли электромобили наносят меньший ущерб экологии?

Это совершенно не так. На стадии производства одного электромобиля расходуется столько же электроэнергии, сколько выделяется при сжигании 10 тысяч литров бензина. Этот объем топлива обычная машина среднего класса потребляет за всю свою жизнь. Далее, аккумуляторы для электромобилей — дорогие и ядовитые, большинство из них не может служить больше пяти лет. Конечно, их можно и перерабатывать, но это гораздо более энергоемкий процесс, чем первичное производство материалов.

Да, электромобиль не выбрасывает СO 2 , но это делают тепловые электростанции, снабжающие электромобили энергией. Получается, электромобили работают на той же энергии от сгоревшего ископаемого топлива, что и привычные авто. Чтобы электромобили действительно стали «чистыми», они должны получать энергию от «чистых» источников. На нынешнем этапе развития науки и технологий это точно невозможно.

ИА REGNUM: Каков на самом деле экологический урон от автотранспорта?

Считается, что автомобили виновны в загрязнении воздуха больших городов по меньшей мере на 80%. Но эти цифры совершенно неверны. В статистике не учитываются выбросы от бытовых источников — например, кухонных газовых плит, ответственных за выброс 21% угарного газа и 3% окислов азота. Игнорируются и выбросы углекислого газа от «биологических источников» — человека, его домашних животных, деревьев.

К тому же мы забываем, что человечество ответственно лишь за 25% загрязнений атмосферного воздуха. Остальные 75% вызваны естественными причинами, такими как извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения и т.д. Таким образом, выхлопные газы машин — не самая большая угроза для атмосферы.

ИА REGNUM: Сложно ли организовать раздельный сбор мусора на федеральном уровне?

Раздельный сбор — хороший метод подготовки мусора для переработки, но сейчас он применим только в малоэтажных пригородах, где живет «средний класс». На одной коммунальной кухне на восемь семей мусор не посортируешь. С пятнадцатого этажа с разными пакетами во двор не набегаешься, проще всё вместе в мусоропровод спустить. Но проблема здесь не в этом: начинать утилизировать мусор надо с создания предприятий по переработке вторичного сырья, а не с закупки разноцветных контейнеров для селективного сбора отходов. Какой в них смысл, если забирать содержимое приедет один мусоровоз?

ИА REGNUM: Происходит ли глобальное потепление и насколько виноват в этом человек?

Некоторые исследователи пришли к выводу, что через пару десятков лет наступит царство льда. Периоды потепления на Земле закономерно сменяются периодами похолодания раз в десять длиннее. И нынешний период потепления, вопреки распространенному стереотипу, уже на исходе.

Климат планеты меняется, но человек к этому не причастен. Так называемые научные обоснования теории глобального потепления не выдерживают проверки здравым смыслом. В якобы происходящем обвиняют выбросы в атмосферу углекислого газа от источников, созданных человеком. Но ежегодный выброс углекислого газа из Мирового океана в 100 раз больше, чем антропогенный.

Кому выгодно распространение мифов об «антропогенных причинах потепления»? Думаю, тем, кому эти мифы помогают удерживать власть. Тем, кто таким образом внушает массам мысль, что правительства их стран могут управлять буквально всем. Ведь если климатическая катастрофа вызвана людьми — то, значит, в их силах ее предотвратить. Но в реальности все наши попытки изменить привычки планеты выглядят жалкими и тщетными.

ИА REGNUM: То есть даже принятие всеми государствами единой экологической политики не принесет пользы?

Едва ли такое объединение вообще может произойти, ведь экологически важные решения, как правило, бьют по экономическим интересам. Но оно должно основываться на фактах, а не заблуждениях. Сейчас мы слышим, например, что таяние морских льдов приведет к повышению уровня Мирового океана — а это, напомню, отрицание закона Архимеда. Пока человечеством владеют стереотипы, оно еще более бессильно, чем есть на самом деле.

ИА REGNUM: Выходит, человек совершенно не может помочь природе?

Не стоит становиться пессимистами. Да, бороться с неизбежностью глупо, и спасти планету, экономя воду в унитазе, не получится. Но есть масса вещей, которые мы можем сделать, исходя из собственного понимания о хороших поступках. Можно посадить дерево в своем саду или поработать в приюте для бездомных животных, прикормить зимой птиц в парке. Именно невозможность исправить положение в глобальном смысле и велит нам поступать по совести. К тому же ничего более нам не остается.

ИА REGNUM: Не окажется ли осознание своего бессилия поводом прекратить любые попытки улучшить мир вокруг и стать эгоистом?

Знаете, есть люди, которые в подростковом возрасте осознают неизбежность смерти и решают, что умрут молодыми. Но таких не очень много, правда? Так и здесь. Если не получается спасти человечество, начните с себя — попробуйте просто жить по совести.