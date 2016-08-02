День ВДВ

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид на Кремль с Большого Каменного моста

2 августа в регионах РФ и за ее пределами проходили праздничные мероприятия, посвященные дню образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Этот праздник уже стал «народным» и в гуляниях принимают участие не только сами десантники. В соединениях и воинских частях ВДВ проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов, праздничные концерты, чествования ветеранов. В храмах служат литургии, к памятникам возлагают цветы.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента Российской Федерации.

Личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск поздравил Владимир Путин. Он отметил, что «история «крылатой пехоты» писалась мужественными, сильными духом людьми — теми, кто готов к серьёзным испытаниям и выполнению самых сложных задач, кто бережно хранит законы нерушимого боевого братства, кто превыше всего ставит такие понятия, как верность Родине и служебному долгу».

Глава государства подчеркнул, что «нынешнее поколение десантников чтит патриотические, ратные традиции своих предшественников, делом доказывает справедливость легендарного девиза ВДВ: «Никто, кроме нас!».

«Уверен — вы не подведёте, будете твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности нашего государства», — добавил президент.

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Министр обороны Сергей Шойгу также направил слова поздравления. он обратил внимание, что «свято храня и приумножая славные ратные традиции, «крылатая гвардия» и сегодня демонстрирует мужество, самоотверженность, с честью выполняет задачи по защите интересов государства».

«Успешное участие подразделений Воздушно-десантных войск в специальных операциях и миротворческих миссиях — яркое подтверждение высокого профессионализма личного состава войск, готовности к решительным и грамотным действиям в любых, самых сложных условиях обстановки», — подчеркнул Шойгу.

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В Архангельске, председатель региональной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко раскритиковал главу города Игоря Годзиша за то, что праздник отметили недостаточно громко. «Хотелось бы обратить внимание нового главы города, чтобы День ВДВ в областном центре проводился на должном уровне. Мы, как общественная организация, всегда готовы принять в этом активное участие», — подчеркнул он.

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А в Краснодаре и Роствое-на-Дону десантники не смогли искупаться в фонтанах. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства и ТЭК, работа фонтанов в кубанской столице временно прекращена по причине проведения профилактических работ. В столице Южного федерального округа также в этом году, как и в прошлом, нет традиционного купания в фонтанах — источники отключили «на профилактику».

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В День ВДВ в Краснодаре высохли все фонтаны

В Горно-Алтайске празднованию Дня ВДВ не помешал даже дождь.

В Москве 2 августа открылись специальные кинопоказы, приуроченные ко Дню воздушно-десантных войск Российской Федерации. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «МосКино», в сети кинотеатров «Московское кино» зрители вновь увидят на большом экране фильмы «В зоне особого внимания», «Ответный ход» и «Моонзунд».

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«Для нас это святое»: десантники о дне ВДВ в Москве — фоторепортаж

Подробнее в сюжете ИА REGNUM «День ВДВ».

Неспортивное поведение

Не утихают страсти и вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Рио. Так, утром 2 августа СМИ писали, что FINA допустила пловцов Владимира Морозова и Никиту Лобинцева до участия в Олимпийских играх в Рио.

Агентство спортивной информации «Весь спорт» со ссылкой на представителей Морозова и Лобинцева — Артёма Пацева и Андрея Митькова — сообщило, что 1 августа, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) поздно вечером Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила всем сторонам слушаний по искам Морозова и Лобинцева в Арбитражном спортивном суде (CAS), что — допускает этих пловцов до участия в Олимпийских играх.

Как уточнили Пацев и Митьков, поздно вечером за подписью Корнеля Маркулеску пришло письмо, в котором чётко сказано, что FINA признала требования Морозова и Лобинцева правомерными — и они, с учётом состоявшегося рассмотрения дополнительных условий, по мнению FINA, должны быть допущены до участия в Олимпийских играх.

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Уже вечером 2 августа Р-Спорт пишет, что Международная федерация плавания (FINA) не подтвердила допуск российских пловцов Никиты Лобинцева и Владимира Морозова к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, федерация ожидает решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. В релизе FINA сказано: «Вопреки сообщениям в СМИ, FINA не подтверждает информацию, что Лобинцев и Морозов допущены к участию в Олимпиаде в Рио. Данная информация не будет подтверждена, пока комиссия МОК не вынесет свое окончательное решение по данным спортсменам и другим членам сборной России по плаванию».

Вопрос относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде, которая стартует уже через 2 дня, 5 августа, все еще не решен окончательно. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на 129-й сессии организации, которая началась в Рио-де-Жанейро, подчеркнул, что допускает дополнительные дисквалификации российских спортсменов по итогам работы комиссии МОК.

«Мы без колебаний будем санкционировать всех спортсменов, которые будут пойманы на употреблении допинга», — подчеркнул глава МОК.

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Тем временем, прославленную российскую спортсменку Елену Исинбаеву, которая не будет участвовать в Олимпиаде, уже пригласили лечить душевные раны на Алтае.

«Только не бедность»

Наиболее острой для россиян проблемой является рост цен и инфляция. Также они серьезно обеспокоены бедностью и низкими зарплатами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». О проблеме роста цен и высокой инфляции заявили 70% граждан, а о бедности населения и низких зарплатах — 66% респондентов. На третьем месте по остроте общественных проблем — безработица (41%).

Также жителей РФ волнуют коррупция, рост преступности и слабость государственной власти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще 22 июня макроэкономист Всемирного банка по России Сергей Улатов во время IV ежегодной конференции Франко-российской ТПП «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы» заявил, что экономический кризис в России повлиял на обнищание населения намного больше, чем это может показаться, исходя из сухой статистики о динамике валового внутреннего продукта.

«Фактически в России на 3 млн человек стало больше бедных в 2015 году, чем было в 2014 году. Сейчас в России около 19 млн людей проживают на уровне ниже прожиточного минимума», — пояснил он.

При этом, несмотря на возобновление определенного экономического роста в России после 2016 года, «в 2016, 2017 и 2018 году мы не предполагаем снижения уровня бедности в сколь-нибудь значительных масштабах. Крупная доля домохозяйств будет оставаться бедными, находиться ниже прожиточного минимума», — добавил Улатов.

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