



Букварь дано преодолеть не всем

Информация о масштабных сокращениях ученых и старт реструктуризации академических институтов в регионах вновь обострила конфликт РАН-ФАНО. Дело дошло до требования подчинить Агентство научных организаций Академии наук

Академики написали открытое письмо президенту РФ с просьбой — переподчинить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) Российской Академии наук, чтобы Агентство стало ее составной частью, отвечая только за имущество, «но никак не за руководство научными исследованиями».

«Новелла» об увольнениях в институтах была озвучена, как сообщалось в СМИ, на совещании у премьера Дмитрия Медведева 29 июля. Была названа и причина — нехватка средств на госпрограмму «Развитие науки и технологий». Затянуть пояса предлагается к 2019 году с 0,98% общих расходов бюджета за 2015 год до 0,87%. Отсюда и задача — сократить преподавателей вузов и научных сотрудников. В частности, в РАН и Курчатовском институте масштабы могут быть весьма ощутимыми.

Минобразования открестилось от этих планов, назвав подобные предположения вымыслом. Однако в руководстве РАН сообщили ИА REGNUM, что всё это «дымовая завеса, дезинформация и некомпетентность».

Сокращать будут, поскольку другого выхода просто нет. Картина такая: Владимир Путин поручил правительству повысить зарплату ученым до двукратной по региону. Правительство поручило это Минобразования (МОН). А МОН — вместо того, чтобы разрабатывать конкретные реальные меры, добывать ресурсы, привлекать бизнес и т.д., — заняло позицию надсмотрщика над директорами, перевалив эту задачу на них. Хотя на самом деле задача поставлена не директорам, а правительству. Поскольку МОН не смогло организовать работу, то единственный способ выполнить Указ Президента — сократить число ученых. Основная проблема — некомпетентность руководства МОН и ФАНО в плане науки и слабая квалификация управленцев, считают в РАН. Так, в частности, в руководстве Минобразования нет ни одного человека из научной среды: представлены только вузы, чиновники, бизнес.

Как разобраться с чиновниками и начать нормально работать?

Ответ на этот вопрос есть в том самом письме, которое адресовали ученые президенту России. Они предлагают вывести академическую науку из-под юрисдикции Министерства образования и науки. Более того, образовать новое Министерство образования и независимый Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) как центральный орган по организации исследований. Заметим, что это письмо подписали крупнейшие ученые: в их числе академики Евгений Александров, Жорес Алферов, Александр Асеев, Лев Зеленый, Борис Ковальчук, Геннадий Месяц, Александр Некипелов, Виктор Полтерович, Михаил Садовский, а также 76 членов-корреспондентов РАН и 18 недавно избранных молодых профессоров Академии наук. 150 подписей цвета науки!

Второе предложение — переподчинить ФАНО Российской Академии наук. Тем более что, когда начиналась реформа, Агентство создавалось как бы в помощь Академии, чтобы взять на себя «не свойственные ученым функции»: управление имуществом. На деле оказалось, что именно ФАНО пытается рулить наукой, определяя научные задачи институтов, назначая директоров и требуя от них отчетов о проделанной работе.

Можно ли переподчинить ФАНО?

Подчинить ФАНО РАН теоретически можно, пояснили ИА REGNUM в Академии наук. Для этого требуется внести изменения в Федеральный закон №253: передать РАН управление имуществом, придать особый статус Академии, который бы ставил ее на уровень силового ведомства (это объясняется тем, что сегодня наука выходит на первый план как фактор обеспечения национальной безопасности). Есть и другой вариант — наделение Президента РАН правами вице-премьера и передача ФАНО в его подведомственность. Этот вариант для многих предпочтительнее.

в Академии наук. Для этого требуется внести изменения в Федеральный закон №253: передать РАН управление имуществом, придать особый статус Академии, который бы ставил ее на уровень силового ведомства (это объясняется тем, что сегодня наука выходит на первый план как фактор обеспечения национальной безопасности). Есть и другой вариант — наделение Президента РАН правами вице-премьера и передача ФАНО в его подведомственность. Этот вариант для многих предпочтительнее. Любопытно, что ФАНО всячески открещивается от обвинений в превышении полномочий, в давлении на институты и их руководителей. Мол, реструктуризация идет с согласия научных коллективов, никто ни на кого не давит, руки не выкручивает. Однако, как поясняют сами ученые, основным методом убеждения со стороны ФАНО являются угрозы лишения финансирования и снятия директоров с должностей, а также обещание дополнительных средств. Безусловно, нельзя исключать и позиции отдельных руководителей научных организаций, которые уступками инициативам ФАНО стремятся сохранить свое положение.

Глава РАН Владимир Фортов, комментируя в СМИ сложившуюся ситуацию, напомнил: для разграничения полномочий РАН и ФАНО был придуман принцип двух ключей, зафиксированный, по предложению президента РФ, в форме соглашения. «Сейчас мы видим, что этого недостаточно, поскольку часто сталкиваемся с тем, что граница отодвигается в сторону науки. ФАНО, как нам кажется, берет на себя функции, которые ему не свойственны», — отметил президент РАН.

Другими словами, ключ от науки должен быть в одних руках, в руках ученых. А чиновникам предложено свой ключ вернуть «владельцам дома», то есть ученым.