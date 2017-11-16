С июня 2016 года вокруг Махачкалинского морского торгового порта разворачиваются события, связанные со скорым его акционированием. Основная борьба за будущие активы предприятия шла между дагестанскими бизнес-кланами, представляющими интересы владельца финансово-промышленной группы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова и владельца группы «Сумма» Зияудина Магомедова. Но в конце июля в «игру», по данным ряда СМИ, включилась турецкая компания «Yilport Holding». По сведениям «Лента.ру», интересы турецкой компании представляет известный бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, а глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, якобы в этом заинтересован.

Марина Захарова ИА REGNUM Морской берег

Предыстория борьбы

Конфликтная ситуация в махачкалинском порту возникла в самом начале июня 2016 года, когда Агентство речного и морского транспорта РФ (Росморречфлот) приняло решение сменить руководителя порта. По результатам конкурса, вместо Ахмеда Гаджиева, работавшего на этой должности последние пять лет, был назначен замруководителя Объединенной зерновой компании (ОЗК) Андрей Гормах. В результате, работники порта провели митинг с требованием оставить Гаджиева на своем посту. А когда новый руководитель пожелал приступить к работе, к порту начали стягиваться крепкие ребята, чтобы не допустить Гормаха к рабочему месту.

По сообщениям дагестанских СМИ, у некоторых из них было замечено стрелковое оружие. В ответ, недалеко от порта в Родопском бульваре Махачкалы сторонники нового руководителя провели шествие с плакатами, где было написано «Порт — не собственность Гаджиевых».

К счастью, до стычек не дошло. Как сообщил журналист Николай Проценко, подобные демонстрации полностью соответствуют традициям «силового предпринимательства» в Дагестане, поэтому местные правоохранительные органы не предпринимали усилий для поддержки одной из сторон.

Махачкалинский морской торговый порт находится в собственности государства, но в различные времена разные дагестанские финансово-политические группы пытались взять предприятие под свой контроль. Пять лет назад порт возглавил Ахмед Гаджиев, родной брат депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который, в свою очередь, является близким соратником бизнесмена Сулеймана Керимова. В преддверии акционирования порта борьба за нее усилилась.

В 2016 году у Ахмеда Гаджиева закончился срок контракта. Но Росморречфлот в конкурсе сделал выбор в пользу Андрея Гормаха, который близок к другому дагестанскому бизнесмену — руководителю группы «Сумма» Зияудину Магомедову. Известно, что ОЗК, где раньше работал Гормах, входит в зону интересов Магомедова: там он владеет половиной акций (50% минус одна акция).

Чеченский след: помощь или свой интерес?

В это же время СМИ заговорили об участии главы Чечни Рамзана Кадырова в этой «битве олигархов» за порт. Внимание на себя обращал тот факт, что назначение Андрея Гормаха на пост гендиректора опротестовал Гудермесский суд, который защищал интересы некоего Кантаева. Суд удовлетворил его иск к Росморречфлоту, в котором он пожаловался на неравные условия для всех участников в конкурса на замещение должности директора порта.

Позже Росморречфлот распространил сообщение, что Кантаев никаких документов для участия в конкурсе не подавал. Сразу же за этим, замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов (двоюродный брат Рамазана Кадырова) предложил создать на базе махачкалинского порта транспортно-логистический хаб, который предполагает значительное расширение пропускных способностей порта.

Автор статьи на портале «Кавполит» полагает, что интерес чеченского руководства может быть связано с желанием усилить «экспортное окно», поскольку единственное «окно» в аэропорту Грозного «слишком узко для Чечни». По другой версии, интерес Кадырова к этому делу может быть связан с простым жестом благодарности Керимову, который в свое время вложил средства в экономику Чеченской республики.

В настоящий момент, спор вокруг решения Росморречфлота рассматривает суд, портом временно руководит бывший заместитель Гаджиева Мурад Хидиров.

Кому нужен третий инвестор?

О том, что в махачкалинском порту нужен «третий человек», глава Дагестана заявил в своем интервью РБК в конце июля. Абдулатипов заявил, что его не устраивает и нынешнее положение, когда вместо возможных 12−14 млн тонн оборота, речь идет о 2−3 млн тонн. Он также сообщил, что в тайне от него порт начали передавать «от одной группы влияния к другой».

«Это означает, что мы переносим конфликт в Дагестан, потому что за каждой группой влияния стоят 300−500 человек… Я вообще считаю, что нам для развития порта нужен третий человек, и мы уже ведем переговоры», — заявил тогда Абдулатипов.

По мнению экономического обозревателя газеты «Новое дело» Андрея Меламедова, у Абдулатипова есть претензии к команде Керимова по поводу неэффективного использования порта. А команду Магомедова он упрекает в попытке без его ведома взять порт под свой контроль, а также в том, что они до сих пор не разработали программы по развитию порта. Но в этом вопросе у Абдулатипова есть и свои условия перед будущими хозяевами, считает Меламедов.

Так, по его мнению, еще два года назад глава Дагестана в ходе беседы с топ-менеджером «Суммы» Маратом Шайдаевым отверг план реконструкции порта, только если перевалка нефтепродуктов будет осуществляться через мощности предприятия «Дагнефтепродукт». Желание «Суммы» построить собственные мощности по перевалке нефти с пропускной способностью 7 млн тонн нефти в год, главу Дагестана не устроили. Абдулатипова не убедили попытки Шайдаева объяснить, что «Дагнефтепродукт» работает не очень цивилизованно и главный транспортировщик нефтепродуктов в России — компания «Транснефть» с этой структурой отказывается сотрудничать.

«Напрашивается логичный вывод, что глава Дагестана готов отдать порт любому «третьему», если он пообещает не лезть в «нефтянку». Керимов и Магомедов не рассматриваются, поскольку первый не может, а второй слишком много хочет. В принципе, невозможно угадать все что происходит «под сукном» в борьбе за порт. Но единственное, что можно точно сказать, так это то, что ситуация будет накаляться все сильнее и нас ждет множество сюрпризов», — заявил Меламедов.

Очередным «сюрпризом» он назвал иск к Махачкалинскому порту от некой кипрской компании «Аролиа Холдингс», который рассматривался накануне в Арбитражном суде Дагестана. В ней компания требует взыскать с ММТП 678 млн рублей. По мнению журналиста, именно эта компания в свое время выступила инициатором банкротства государственного предприятия «Дагестанские авиалинии», результатом которого стала приватизация Махачкалинского аэропорта Сулейманом Керимовым. Компанию тогда обвиняли в аффилированности с «Нафта-Москвой». Сценарий этот, считает Меламедов, может быть использован и в случае с морским портом. Примечательно то, что таким образом порт оказался должен кипрской компании. «Аролиа Холдингс» просто выкупила долг у Сбербанка.