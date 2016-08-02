Московский корреспондент одного из ведущих изданий Испании — АВС — Рафаэль Маньеко разбирает в своей статье «правящий российский режим» по косточкам.

Испанское издание ABC

«Схема, именуемая идеей суверенной демократии, была для Путина придумана его идеологом Владиславом Сурковым специально, чтобы подчеркнуть особенности, отличающие ее от демократии западной. Термин Суркова вызывает ассоциации с «органической демократией» испанского диктатора Франсиско Франко или, что еще точнее, «народной демократией» коммунистических режимов. Путин считает, что демократия в том виде, в каком она представлена сегодня на Западе, является «слабой», «манипулируемой» и «предрасположенной к бесчисленным ловушкам», — пишет Маньеко, подкрепляя свои выводы детальным анализом обозначенных им позиций.

ИА REGNUM предлагает ознакомиться со статьей в переводе собственного корреспондента.

Поддержка Трампа

Демократическая партия США указала на минувшей неделе на российскую власть как возможную заказчицу утечек электронных писем Хиллари Клинтон в WikiLeaks. Понятно, что целью хакерской атаки, для реализации которой у Кремля есть достаточные ресурсы, было показать, как партийная верхушка заранее сговорилась против Берни Сандерса.

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил в четверг, что «мы уже видели, как Россия прилагает усилия к вмешательству в демократические процессы в других странах, включая Европу. Эту тактику президент Путин использовал и раньше». По мнению чиновника президентской команды, Москва намерена создать условия, максимально благоприятствующие избранию Дональда Трампа.

Несмотря на то, что получены свидетельства о кибератаках русских на серверы Белого дома, Пентагона и Государственного департамента, Кремль назвал обвинения абсурдными и отверг их. В конце концов, детали неважны. Важно то, что Путин сумел использовать все, что связано с Сандерсом, на пользу Трампу. К тому же это дало возможность российскому лидеру лишний раз указать на то, что «западные демократии склонны к нечестной игре», и этим оправдать свой отказ от их модели.

Насмешки над Европой

«Брекзит» — одно из тех явлений западной демократии, что в Москве любят выставлять на посмешище. «Я не понимаю, как можно созывать референдум для того, чтобы проиграть его», — сказал Путин после завершения плебисцита в Великобритании. По его словам, «организация такого типа консультаций демонстрирует высокомерное и весьма поверхностное отношение британских властей к важнейшим вопросам для страны и всей Европы. Теперь мы посмотрим, как британское правительство будет уважать волю большинства и как это будет сочетаться с интересами тех, кто у руля». Российский лидер уверен, что с Великобританией все будет ровно так же, как было, только теперь — полностью вне Евросоюза.

Нашествие беженцев — еще один аргумент руководства России, которым оно пользуется для иллюстрации слабости европейских демократий и их неспособности противостоять этой проблеме. Следствием этой импотенции, по мнению Москвы, является и неспособность Европы противостоять терроризму. При этом Путин забывает или намеренно не говорит о том, что волны беженцев возникают как реакция народов Сирии на бомбардировки, проводимые в стране российской авиацией. Конечно, в этих больших массах людей проскальзывают на территорию Европы и джихадисты. Волны лиц, ищущих спасения от смерти на территории государств Старого Света, питают иллюзии евроскептиков и провоцируют такие события, как «брекзит».

Уничтожить демократию

Прежде чем взяться за подрыв демократии за пределами границ России, Путин сотоварищи вполне эффективно демонтировали внутри страны ту неоперившуюся демократию, что была установлена в России после распада СССР. Затем они взялись за наведение такого же порядка на своем «заднем дворе», и это им почти удалось: верховенство закона ослаблено, а то и практически исчезло в бывших советских среднеазиатских республиках, Азербайджане, Белоруссии, Армении. Если не считать прибалтийские республики, влившиеся в ЕС, демократия смогла процветать только в Грузии, на Украине и в Молдавии. Но последние трое теперь страдают из-за того, что Путин обратил на это внимание.

Жесточайший удар Путин нанес по демократии на Украине. Восстание на Майдане и дрейф страны в сторону Запада продемонстрировали, как в Киеве не любят Путина. Однако тот ответил аннексией Крыма, а затем поспособствовал развертыванию войны на востоке Украины. Конфликт уже унес 10 тысяч жизней и не затухает ни на минуту, истекая тонкой, но постоянной струйкой жертв.

Американцы и европейцы предупреждают Россию, что санкции с нее не будут сняты, пока не прекратятся боевые действия в Луганской и Донецкой областях. Украинский премьер Владимир Гройсман вместе с главой правительства ЕС Жан-Клодом Юнкером на днях выступили с заявлением, что «местные выборы в Восточной Украине не могут быть проведены, пока там не будет восстановлена безопасность». Однако Донбасс на это не обратил внимания и в одностороннем порядке назвал дату выборов — 6 ноября. Киев выступил также с протестом в ООН против включения Крыма в состав ЮФО России.

Пренебрежение правилами

Русский экономист и оппозиционер Григорий Явлинский подчеркивает полное игнорирование Путиным каких-либо правил, противоречащих его режиму. И в этом одна из главных особенностей «суверенной демократии», проповедуемой хозяином Кремля. «Путин крутит законами и выворачивает Конституцию в своих интересах, нарушил международное право, отобрав Крым у Украины, создал государственную систему допинга, вовлекая в ее деятельность даже офицеров спецслужб. Все это делается ради удовлетворения потребности в постоянных победах, во имя утоления жажды триумфов где угодно, в том числе и в спорте.

Теперь Путин сошелся близко с Реджепом Эрдоганом, несмотря на сильные трения, которые существовали между Россией и Турцией после сбитого османами Су-24. Окончательное таяние льда между двумя диктаторами назначено на 9 августа, когда они встретятся в Санкт-Петербурге. России удалось набрать хорошие очки, предупредив Эрдогана о готовящемся путче, что фактически и не позволило турецкому президенту превратиться в жертву государственного переворота. В Анкаре за это Москве благодарны.

Путин не видит в Турции таких инволюций демократии, какие он обнаруживает в Америке и странах Евросоюза. И потому не обращает внимания на глубину проводящихся Эрдоганом чисток. Наоборот, возможно, по примеру коллеги российский президент занялся инспекцией своей территории: обзаведясь недавно личными преторианцами (имеется в виду Национальная гвардия — прим. ИА REGNUM ), Путин уволил главу Таможенного комитета РФ, нескольких губернаторов и обратил свое внимание на Министерство образования. По мнению русского политолога Станислава Белковского, Путин «перекрывает кислород всем, кто не проявляет верности и лояльности шефу, и рассчитывает таким образом избежать неприятностей, подобных тем, что испытал недавно его турецкий коллега».