В Новосибирске органы статистики ежемесячно «радуют» цифрами об уровне средней номинальной заработной платы, безработице и росте цен. Только вот за сухими цифрами бывает трудно рассмотреть реальное положение дел. Ведь какое дело отдельно взятому новосибирцу, у которого свои конкретные проблемы, до заработной платы какого-то «среднестатистического жителя Новосибирской области»? Тем более, если она в разы превышает его собственную.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

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В одном из последних сообщений, размещенном на сайте Новосибирскстата, отражена покупательная способность денежных доходов населения.

По данным статистики, за первые полгода показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по большинству товаров и услуг. Наибольшее снижение зафиксировано по таким продовольственным товарам, как подсолнечное масло (на 21,7%), мороженая неразделанная рыба (на 12,5%), сливочное масло (на 4,8%). Рост покупательной способности зафиксирован в отношении картофеля (на 146,6%), репчатого лука (на 145,2%) и капусты (141%). Среди непродовольственных товаров снижение отмечено по отечественным сигаретам с фильтром (на 79,7%), зимнюю обувь для детей (на 82,9%) и куртки для детей (на 85,6%). К тому же, все сложнее новосибирцам становится платить за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (снижение на 88,8%).

И это лишь часть тех цифр, которые приведены в таблице. Однако, глядя на них, можно сделать выводы, что новосибирцам становится все сложнее покупать продукты и пользоваться платными услугами — рост их доходов не успевает за инфляцией. И все большее количество людей покупают продукты первой необходимости, отказывая себе в чем-то другом.

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Доцент кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елена Разомасова подчеркивает, что «покупательная способность денежных доходов населения» — это экономический показатель, который отражает, сколько потребитель может купить на ту сумму денег, которая есть у него при существующем уровне цен.

«Этот показатель связан с реальными денежными доходами населения и с уровнем цен, с инфляцией, которая сегодня существует. Когда мы видим, что в Новосибирской области покупательная способность падает, например, на 20%, это говорит о том, что реальная инфляция на товары первой необходимости составляет, примерно, 20%. По этому показателю можно судить, что люди стали беднее на 20%. То, что они могли себе купить год или два года назад, грубо говоря, в супермаркете на две тысячи рублей, сейчас они могут приобрести уже только за три или четыре тысячи рублей. Вот отсюда и снижение покупательной способности. Не потому, что люди не хотят покупать товары и услуги, а потому что они просто не могут купить больше, чем на ту сумму, которая есть у них в кармане», — отмечает Елена Разомасова, подчеркивая, что это влияет не только на конкретных граждан, физических лиц, но и ведет к серьезным последствиям.

Если сравнить Новосибирскую область, например, с Московской, Калужской или Белгородской областями и рассмотреть структуру их валового внутреннего продукта, чем занимается и живет регион, то названные регионы — это регионы с высокой долей промышленного и перерабатывающего сегмента. Это, по мнению эксперта, их в каком-то смысле защищает от скачков инфляции. Новосибирская область по структуре экономики больше представлена торговлей, услугами, строительством. Доля промышленная и перерабатывающая в сибирском регионе низкая. А поскольку и торговля, и строительство, и, например, образование — это все услуги, которые по своей сути являются платными, то, естественно, если население начинает меньше приобретать эти самые платные услуги, в связи со снижением их покупательной способности, начинают страдать сами эти отрасли и те, кто в них работают.

«Люди меньше покупают, а, следовательно, предприниматели, которые работают в этих отраслях, а это в основном частные предпринимательские секции, страдают от того, что у них меньше покупают, у них снижается доход и многие из них даже не могут покрыть свои убытки, работают в ноль, чтобы удержать бизнес. Многие не выдерживают такой работы, уходят в минус и закрываются. Это ведет к следующему этапу: когда разоряются и закрываются предпринимательские субъекты начинается рост безработицы. Мы видим, что за 2016 год многие предприятия, опять же, чтобы выжить, пытаются сокращать свои издержки. И первое, чем они пытаются управлять, это выплаты заработных плат, а, следовательно, сокращение персонала, как попытка уменьшить расходы на зарплаты, — а это безработица», — говорит Разомасова, отмечая, что поскольку новосибирцы как покупатели являются участниками экономического процесса, то изменение покупательной способности людей очень сильно влияет на общее положение дел. При этом эксперт говорит о том, что опыт прошлых кризисных лет, в какой-то степени, положителен. Но, в то же время подчеркивает, что в ближайшее время новосибирцам уж точно не стоит ждать положительной динамики.

«Мы переживали несколько кризисов, и обычно на смену кризису приходит какой-то период стабильности и процветания. Но специалисты многие говорят, что этот период стабильности и процветания придет не скоро, только после 2018 года или даже 2019 года. Мы еще не до конца ощутили результаты этих кризисных явлений, которые начались в январе 2016 года. Вот сейчас прошло полгода и начались частые сокращения в регионе. Полгода предприятия работали еще на старых запасах, по инерции. А вот середина года уже показала более-менее реальную экономическую ситуацию. С осени до зимы почти все жители Новосибирской области ощутят дыхание этого кризиса», — говорит Елена Разомасова, опираясь на те исследования и прогнозы, которые ей пришлось прочесть и проанализировать.

Эксперт считает, что при таком положении дел, правительству Новосибирской области необходимо продумать программу действий. По ее мнению, та программа, которая применяется сейчас и на федеральном, и на региональном уровнях — та же компенсация инфляции через различные субсидии — она не совсем эффективна.

«А все потому, что происходит компенсация ставки инфляции номинальной, а она где-то в районе 6−7%, а реальная-то уже перескочила за 20%. Поэтому эта программа не даст каких-то особых эффектов, на мой взгляд. Из-за этого они не могут все время выровнять уровень средней заработной платы, который бы соответствовала бы уровню реальной покупательной способности. Отсюда и отрицательная динамика уровня жизни. Придется затянуть пояса года на два. Печально, но уже не так страшно, как раньше. Уже есть опыт. Может быть и люди, в какой-то мере, пересмотрят свою потребительскую корзину, не ту, которую нам предлагают и которая вообще никак не связана с реальной жизнью, а свою личную. Начнут как-то более грамотно управлять своими личными финансами. Это на мой взгляд положительный момент», — говорит экономист.

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А вот к идее возвращения людей на огороды для обеспечения себя продуктами питания Елена Разомасова относится скептически. Говорит, что нужно помнить, что в России существуют обратный процесс — очень многие из тех, кто родились и выросли в сельской местности, покидают свои территории в поисках лучшей жизни в городах. Судя по всему, у людей по-прежнему складывается впечатление, что в городе выжить легче, хотя, сейчас, это уже не так. Сегодня именно крупные города, по мнению Разомасовой, пострадают в первую очередь.

«У нас Новосибирск пострадает в Новосибирской области, как мегаполис. В крупном городе количество людей, у которых будет низкий уровень доходов, резко увеличится и почувствуется это сильнее, чем в провинциальных городах. В крупных городах это всегда острее чувствуется, потому что кругом те же товары и услуги, и ты просто понимаешь, что не можешь себе это позволить, и в этом плане ты обнищал», — сказала ИА REGNUM экономист.

Отметим, что покупательная способность денежных доходов показывает, сколько потенциально население может приобрести товаров или услуг. Проще говоря, какое количество какого-либо одного товара человек может себе позволить купить, при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на этот товар.