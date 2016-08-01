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Миграционный кризис

Миграционное соглашение с Евросоюзом становится более все критичным для Турции. Но проблемы уже давно не только у Турции…

Турецкая сторона настаивает на введении безвизового режима со странами Европейского союза к середине октября, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом в воскресенье, 31 июля, стало известно из интервью министра для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара ожидает введения безвизового режима со странами ЕС в начале или середине октября. При этом Чавушоглу отметил, что турецкая сторона ожидает объявления точной даты.

В случае если смягчения визового режима не последует к назначенному сроку, то Турция приостановит реализацию программы от 18 марта по возращению мигрантов на родину, предостерег европейских партнеров министр иностранных дел.

Напомним, что ранее еврокомиссар Гюнтер Эттингер подчеркнул, что Европейский союз не считает возможным в текущем году ввести безвизовый режим с Турцией. Причиной тому послужили репрессии Анкары после неудачной попытки военного переворота в Турции в середине июля.

В марте европейские политики и Турция договорились о борьбе с нелегальными мигрантами. В мае в рамках этого соглашения ЕК предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визовый режим для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. А президент Турции пообещал выйти из миграционного соглашения, если ЕС не введет безвизовый режим со страной.

Читайте подробнее: МИД Турции: Анкара требует отмены виз с ЕС в октябре

Германия стала все чаще отказывать мигрантам во въезде в страну из Австрии. Об этом в воскресенье, 31 июля, написала газета Die Welt, ссылаясь на ответ немецкого главы МВД.

Так, за июль 2016 года, согласно данным министерства, число отказов увеличилось до 50%. Из 2600 мигрантов, которые пытались въехать в Германию из Австрии, 1300 услышали отказ. Большей части этих людей не разрешили въехать в страну из-за невыполнения ряда условий для пересечения границы.

В то же время большое число мигрантов в июле прибыло в Германию из Швейцарии. Их количество достигло 750 человек. Для сравнения еще месяц назад число желающих получить убежище в Германии из Швейцарии составляло 550 человек, их которых сто являются несовершеннолетними.

По данным МВД Германии, в июле сократилось число беженцев, не достигших совершеннолетнего возраста. Если в июне их было сто, то за весь первый квартал текущего года в ФРГ пытались попасть свыше 3,5 тыс. несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Читайте подробнее: Германия стала чаще отказывать мигрантам в убежище

В Бельгии беженец напал с ножом на 65-летнего священника Жо Вандерле, который разрешил мигранту воспользоваться душем в его доме. Как передает НТВ, инцидент произошел накануне, 31 июля, в провинции Лимбург.

Неизвестный постучался в дверь дома священника и попросил его разрешить принять душ, в чем последний отказать не смог. По выходе из ванной комнаты представившийся просителем убежища в соседних Нидерландах человек потребовал у служителя церкви денег.

65-летний Жо Вандерле отказал неизвестному, за что получил несколько ножевых ранений. После этого мигрант покинул дом.

Отметим, что раненый священник успел вызвать врачей «скорой помощи», которые спасли ему жизнь.

Читайте подробнее: Мигрант напал с ножом на священника в Бельгии

Беженцам-мужчинам, которые переселяются в Великобританию, нужно давать уроки полового равенства, считают в Лейбористской партии страны. Об этом сообщает Press Association.

С таким заявлением выступила парламентарий Тангем Деббонэр, которая возглавляет парламентскую группу по вопросам беженцев. По её мнению, этот шаг может положительно сказаться на отношении мужчин к прекрасному полу, а также сможет ввести вновь прибывших в иную для них культуру.

Тангем Деббонэр, начавшая недавно проверку того, что испытывают беженцы в Соединенном Королевстве, провела параллель с Германией, где женщины стали жертвами полового насилия со стороны мигрантов в новогоднюю ночь.

«Я не хочу, чтобы реакция граждан Великобритании на тот или иной случай приставания или полового притеснения сводилась к полному отказу в приеме беженцев», — отметила она, обращая внимание на то, что подобная ситуация складывается в Германии.

Напомним, в начале 2016 года в ФРГ разгорелся скандал, когда в правоохранительные органы страны поступило огромное число жалоб от женщин, которые стали жертвами полового насилия со стороны беженцев и мигрантов в ходе празднования Нового года. Так, полиция Кельна получила более 90 заявлений от женщин, которые подверглись в новогоднюю ночь сексуальным домогательствам со стороны мужчин «африканской и арабской внешности».

Кельнский инцидент не стал исключением. В частности, в конце мая стало известно о том, что более 20 женщин стали жертвами агрессии со стороны прибывших в мигрантов в городе Дармштадт.

Читайте подробнее: Лейбористы Великобритании предлагают учить беженцев половому равенству

Член Республиканской партии Франции и участник праймериз республиканцев Надин Морано заявила 1 августа, что она не хочет, чтобы «Франция стала исламской», сообщает Figaro.

По её словам, происходит «массовое вторжение арабо-исламского» населения.

«Если мы хотим сохранить нашу целостность и наш культурный баланс, необходимо сбалансировать нашу иммиграцию», — считает политик.

Более твердой позиции Надин Морано придерживается в отношении радикального ислама.

«Я хочу, чтобы были закрыты и снесены все салафитские мечети», — добавила она, отметив, что «существует большая проблема с организацией ислама во Франции.

Читайте подробнее: Возможный кандидат на пост главы Франции Морано не хочет исламизации страны

Глава Совета мусульман Франции Ануар Кбибек заявил 1 августа о создании нового фонда, который будет занимается финансированием строительства и управления мечетей в стране, сообщает Associated Press.

По словам Ануара Кбибека, основными спонсорами нового фонда станут производители халяльной продукции во Франции.

Днем ранее Мануэль Вальс, премьер-министр Франции — светской страны, в которой существует запрет на использование государственных средств на возведение объектов религиозного поклонения — отметил, что он планирует положить конец финансированию из-за рубежа строительства мечетей. Поводом для высказывания главы правительства стало нападение двух исламских фанатиков на священнослужителя в Нормандии.

Читайте подробнее: Французские мусульмане создадут фонд для финансирования мечетей

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил 1 августа, что ни Евросоюз, ни Германия не поддадутся шантажу со стороны Анкары по вопросу либерализации визового режима для граждан Турции, сообщает Reuters.

«От Турции зависит, будет или нет либерализация визового режима», — отметил чиновник в ходе своей поездки по северу ФРГ. «Германию и ЕС нельзя шантажировать ни при каких условиях», — добавил он.

Зигмар Габриэль также поприветствовал решение Конституционного суда страны запретить трансляцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в Кельне 31 июля.

Читайте подробнее: Вице-канцлер ФРГ: Германию и ЕС нельзя шантажировать беженцами

Тем временем США существуют внутри своих выборных процессов, слабо реагируя на то, что, что происходит в мире с их «легкой руки».

Бывший глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк раскритиковал высказывание кандидата в президенты США от Консервативной партии Дональда Трампа, заявившего о том, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу России. Свои претензии пожелания, направленные к миллиардеру, а также всем американцам, экс-премьер Украины опубликовал в воскресенье, 31 июля, на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Заявление Дональда Трампа о Крыме и Путина вышло за всякие рамки внутренней политической кампании, — уверен Арсений Яценюк, — Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованном порядке и международному праву». Подобные высказывания — не незнание, а «преступление против этических и цивилизационных принципов», негодует лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк опасается, что без лидерства США «свободный мир» будет разрушен «Путиными, Ле Пенами, Асадами, Ким Чен Ынами» и им подобными, которых бывший глава правительства Украины именует «диктаторами, демагогами и популистами», а поэтому нельзя допустить, чтобы «любая словесная авантюра подорвала наши общие ценности, открыв путь для агрессоров».

Читайте подробнее: Яценюк обрушил на Трампа шквал критики из-за его позиции по Крыму

Вопреки возражениям кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не отказывается от дебатов. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов в Огайо о дебатах, Хиллари Клинтон твердо выразила свое желание участвовать в дискуссии. «Я буду там», — подчеркнула политик.

Напомним, что ранее между демократами и республиканцами вновь разгорелся скандал. На этот раз из-за расписания дебатов. По словам Дональда Трампа, Демократическая партия планирует поставить дебаты так, чтобы они накладывались на крупные матчи американской футбольной сборной. В свою очередь, Национальная футбольная лига опровергла это заявление Трампа, а независимая двухпартийная комиссия по организации дебатов заявила, что не намерена переносить дебаты из-за спортивных соревнований и опровергла обвинения кандидата от республиканцев в сговоре с демократами.

Читайте подробнее: Хиллари Клинтон примет участие в дебатах, несмотря на недовольства Трампа

Откровенные снимки жены кандидата в президенты США Дональда Трампа стали достоянием общественности. В воскресенье, 31 июля, американская газета New York Post на первой полосе разместила обнаженные снимки супруги Трампа.

Опубликованные газетой фото были сделаны еще в 1995 году французским фотографом Але де Боссевиль для журнала Max. Как пишет New York Post, ранее эти фотоснимки никогда не публиковались. Это событие носит, безусловно, дискредитирующий Трампа характер. Сам материал в американском издании имеет название «Играющая глазами должность: Вы никогда не видели такую потенциальную первую леди».

По словам автора фото, «очень важно показать красоту и свободу женщины», в связи с чем де Боссевиль и гордится своей работой.

Комментируя снимки, миллиардер заявил, что Меланья была одной из самых успешных моделей и участвовала во множестве фотосессий. Причем опубликованные газетой снимки были сделаны еще до знакомства кандидата в президенты и экс-фотомодели. Также Трамп отметил, что в Европе распространять снимки такого формата является модным.

Читайте подробнее: Обнаженная жена Трампа — оружие в предвыборной гонке США

Заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа вселяют страх в страны Прибалтики, сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, сначала Трамп заявил, что отказывается гарантировать Эстонии, Латвии и Литве защиту США в случае «российской агрессии». Затем еще один высокопоставленный республиканец назвал Эстонию «пригородом Санкт-Петербурга» и усомнился, стоит ли США рисковать ядерной войной из-за такого места. И наконец, Трамп сказал, что может признать Крым российским и отменить санкции.

Для многих в Риге, Таллине и Вильнюсе все выглядит так, словно сбываются их худшие страхи, пишет Financial Times. Человек, стоящий в шаге от того, чтобы стать лидером страны, которая является их ближайшим союзником, сигнализирует поддержку их «самому большому врагу».

«Это кошмар. Для нас, для Европы, для любой страны, имеющей отношения с США, все это может обернуться кошмаром», — заявил глава парламентской комиссии по иностранным делам Латвии Оярс Эрик Калниньш.

FT отмечает зерно истины в словах миллиардера о том, что некоторые страны НАТО не платят по счетам и что Прибалтику стоит защищать только в том случае, если она полностью выполнит свои обязательства. Так, Латвия и Литва тратят на оборону всего чуть больше 1%.

Читайте подробнее: «Заявления Трампа вселяют страх в страны Прибалтики»