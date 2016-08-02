



Корнелиу Баба. Крестьяне. 1966

«Будущее представляется многим раем технологического изобилия, в котором оплачиваемая работа вовсе не обязательна и никто не обделен. Пример того, как оно может выглядеть, — это Марика, приморский город в нескольких минутах езды от Рио-де-Жанейро. В декабре 2015 года каждый из 150 000 жителей города получил право на ежемесячную выплату в размере чуть менее $3, финансируемую с помощью доли Марики в нефтяном бизнесе государства. Маленькая сумма для человека, но большой шаг для человечества и для мэра города, создателя плана платежей.

«Он говорит, что руководствуется «этической заповедью», которая может помочь воплотить в жизнь мечту всей его жизни об эгалитарном обществе», — пишет The Economist.

Идея, приверженцы которой находились по разные стороны баррикад (от социалистов до либертарианцев и крайне правых индивидуалистов), сейчас широко шагает по планете, завоевывая умы управленцев из самых разных стран. Она впервые была предложена Томасом Пейном в брошюре 1797 года как система, в которой с достижением совершеннолетия каждый будет получать равные гарантированные выплаты — ежемесячный «основной доход», который дается государством каждому, без лишних вопросов. С деньгами каждый может делать то, что он хочет.

«Трудно себе представить более странную идею в столь суровые времена», — пишет The Guardian. Государство передает что-то даром…

Подобная программа стартовала в Голландии. «Мы не называем это «основным доходом» в Утрехте, потому что люди подумают, что это просто даровые деньги, и все будут сидеть дома и смотреть телевизор», — говорит Хелен де Бур, представитель «Зеленых» — депутат городского совета в Утрехте, к югу от Амстердама.

Тем не менее муниципалитеты, по словам де Бур, позволяют небольшим группам заявителей получать установленные выплаты (эквивалент 660 фунтов в месяц) и сохранять доходы, которые они получают от другой работы. Заработная плата в Голландии перестает быть «средством давления». Вместо этого люди получают безопасность и гарантированные деньги каждый месяц, а также возможность решить: хотят ли они вдобавок к этому найти себе работу. Результаты будут проанализированы выдающимся экономистом Люком Гроотом, профессором Утрехтского университета.

Главное для эксперимента в Утрехте, по словам старшего политического советника от либерал-демократов Нинке Хорст, избежать «ловушки бедности» — условий, при которых люди зарабатывают, но будут терять гарантированные выплаты и потенциально могут быть поставлены в худшие условия.

Идея также полагается на концепцию «вращающейся двери» — для тех, кто вынужден искать рабочие места в системе, но несколько раз выходит из нее. Если человеку дается основной доход, предполагается, что такие люди могли бы располагать временем и пространством, чтобы искать долгосрочную работу, которая им подходит больше.

Но логика основного дохода, по словам некоторых экспертов, ведет только к одному пути — эта денежная сумма должна стать универсальным правом. Ведь немыслимо для тех, кто сидит на пособиях, получать больше, чем их работающие соотечественники.

Левые члены совета в Утрехте считают, что это возможность доказать скептически настроенной общественности, что люди не будут просто уклоняться от труда и смотреть телевизор, если они получат «подмогу» подобного рода. «Я думаю, что нам нужно доверять людям», — сказала де Бур.

Кэролайн Лукас, депутат Партии зелёных Англии и Уэльса в палате общин, соглашается с этим тезисом. Основной доход Зеленые называют «заработной платой гражданина», и это уже давно стало частью партийной политики. Но они не делают этот лозунг частью своего манифеста, потому что не могут найти способ его финансировать.

События в Нидерландах, а также запуск подобного пилотного проекта в Финляндии укрепили убеждение Лукас, что со временем эта идея может прийти и в королевство. Известно, что эксперты Великобритании уже изучают возможности подобной модели.

Для тех, кто говорит, что это непозволительная и несбыточная мечта, эксперты указывают на огромные затраты, которые идут в западных государствах на обеспечение политиков как таковых, которые заставляют людей выполнять общественные работы, чтобы оправдать свои предвыборные лозунги. «В Неймегене мы тратим £88 млн на социальные выплаты людям», — говорят голландские экономисты в интервью The Guardian, «но £15 млн в год из них мы тратим на государственных служащих, работающих для управления этим процессом (бюрократия нынешней системы). Мы сэкономим деньги, запустив «основной доход».

Хорст добавляет: «Если вы получаете выплаты от правительства [в Голландии], вы должны делать что-то взамен. У большинства муниципалитетов нет людей, чтобы управлять этим процессом. В Утрехте 10 000 безработных, и если все они должны делать что-то в обмен на пособие… у нас просто нет такого количества людей, которые могут это контролировать. Это слишком дорого стоит», — говорит голландский чиновник в интервью The Guardian.

Представитель английских «зеленых» объясняет, что она будет стремиться провести парламентские дебаты о подобной политике и будет просить правительство разобраться в целесообразности пилотной программы «основного дохода» в Великобритании. «Я думаю, что в Великобритании люди имеют довольно пуританское представление о работе», — сказала она. «Но это срочная, необходимая мера. Идея всех, кто работает с девяти до пяти, устарела. Ведь люди все чаще работают в том, что называется «гиг-экономикой», — пишет The Guardian.

По мнению многих, существующая социальная система не соответствует своему назначению. Гиг-экономика представляет собой среду, в которой появляются временные должности и организации заключают контракт с независимыми работниками с краткосрочными обязательствами. Тенденция глобального перехода на принципы гиг-экономики уже началась. Исследование, проведенное компанией Intuit, предсказало, что к 2020 году 40% американских рабочих станут «независимыми подрядчиками» без всяких соцгарантий.

«Конечно, я хочу работать. Я хочу быть занят — мы все хотим», — часто отвечает среднестатистический рабочий. Если эксперимент оправдает себя, возможно, идея Тома Пейна станет реальностью. И, конечно, эта идея сталкивается с сильным политическим «встречным ветром», — пишет The Guardian.

Как она работает:

— «основной доход», впервые предложенный Томасом Пейном, — это доход, безоговорочно предоставленный всем гражданам на индивидуальной основе, без какой-либо проверки наличия средств или требования к работе;

— он выплачивается независимо от каких-либо доходов от других источников;

— не требует выполнения каких-либо работ или готовности чем-то заниматься;

— сторонники «дохода» говорят, что это позволит людям выбирать, какую работу они действительно предпочитают, и переучиваться тогда, когда они этого пожелают;

— сторонники выплат также утверждают, что базовая схема доходов — одна из самых простых моделей льгот; она уменьшит всю бюрократию, опоясывающую государство, что сделает государство менее сложным и гораздо более дешевым в управлении», — пишет The Guardian.

«В мире универсальных основных доходов, вполне возможно, что улицы будут устланы наполовину пустыми стаканчиками от мороженого, так как люди будут использовать щедрости общества на вещи, в которых никто не нуждается. Но также возможно, что такие стипендии дадут рабочим импульс и шанс «поднять голову» представителям тех профессий, которые пропали без вести в последние десятилетия, — предоставят дополнительное свободное время, чтобы подумать, как начать бизнес.

Необходимость универсального базового дохода до сей поры никогда не становилась действительно актуальной. Фантазеры из Силиконовой долины могут быть и неправы в своей вере в то, что в процветающей экономике XXI века рабочие места будут переходить к роботам гораздо быстрее, а новые не будут создаваться, но, в любом случае, «универсальный источник дохода» — способ сделать этот переход более гуманным. В капиталистической системе еще удавался поиск новых способов и мест работы, при избавлении от старых, в будущем — не все так однозначно.

Прошлое не всегда является хорошим проводником в будущее. Нынешняя система социального обеспечения «выросла» только до обслуживания модели промышленной современности. Эта неспособность обеспечить самых бедных в обществе из-за технологического переворота должна заставить пересмотреть социальную систему как таковую», — пишет The Economist.

«Аналогичный эксперимент уже идет полным ходом в Германии, где очень небольшой тестовой группе (всего 26 человек) платят эквивалент $1100 в месяц, и в Новой Зеландии. В Финляндии предложение выплачивать $870 в месяц в качестве универсального дохода находится «на столе», и решение по нему ожидается уже в ноябре 2016 года. В июне 2016 года референдум о выплатах после долгих дискуссий все-таки пока провалился в Швейцарии.

Концепция также была принята в Канаде, в городе Кингстон, где городской совет в провинции Онтарио стал первым муниципалитетом, одобрившим «основной гарантированный доход». Успешный исход эксперимента потребует «всенародного обсуждения гарантированного основного дохода для всех канадцев» — говорят чиновники. Обоснование для таких шагов в Канаде — растущая нестабильность доходов и неравенство, а также неадекватность существующей системы социального обеспечения для решения этих проблем», — пишет сайт, посвященный продвижению данной программы, Basicincome.org.

Скептически относятся к этой идее в основном американские СМИ. «Выплаты составят почти все налоговые доходы, собранные федеральным правительством. Ничто в истории этой страны не предполагает того, что американцы готовы добавить что-то к бремени их текущих налогов. Увеличить его в два раза? Это даже не очистит черту бедности. И это потребует денег федерального бюджета, рассчитанных на социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Лоуренс Х. Саммерс, бывший министр финансов и главный экономический советник президента Обамы, говорит, что оплата в размере $5000 универсального основного дохода для 250 миллионов американцев будет стоить около $ 1,25 трлн в год. «Было бы трудно финансировать это таким образом, чтобы не обременять программы, которые и так помогают бедным», — сказал он в интервью The New York Times.

У проекта очень много критиков: «Популярность всеобщего базового дохода проистекает из причудливого диагноза, придуманного в Силиконовой долине, о проблемах, с которыми сталкивается рабочий класс промышленно развитых стран: там видят снижение показателей занятости и заработной платы и приходят к выводу, что роботы собираются заменить собой все вакансии в мире. Мужчины в трудоспособном возрасте, от 25 до 54 лет, выпадают из «рабочей силы» с 1960 года. Тем не менее на сегодняшний день более восьми из каждых десяти американцев в расцвете сил работают. Работа, как заметил Лоуренс Кац из Гарвардского университета, это не только то, что люди делают для обеспечения жизни. Это источник статуса. Она организует жизнь людей, дает возможность прогресса. Ничто из этого не может быть заменено выплатами.

Однако, есть и противоположное мнение. Пятьдесят миллионов американцев живут в бедности. Шестнадцать миллионов живут на эквивалент $8,60 в день. Обеспечение более высокого уровня безопасности доходов для рабочего класса не только будет способствовать установлению более справедливого общества, но также увеличит расходы и улучшит экономический рост. Но, тем не менее, в этом мире, где работа остается важной социальной, психологической и экономической опорой, есть инструменты помощи и получше, чем «ежемесячные чеки». Как насчет субсидируемой занятости? Правительство может субсидировать разнообразные работы — такие, как ремонт школ и укрепление дорог. «Это позволило бы обеспечить занятость, делая вещи, которые повышают производительность труда и улучшают жизнь людей», — говорит экономист Роберт Гринштейн в интервью The New York Times.

«Изменения в нашей экономике и обществе в последние десятилетия разрушили миф о линейном экономическом прогрессе для среднего американца. Лишь немногие из них воспользовались достижениями в области автоматизации и глобализации и изменений в нашем Налоговом кодексе, в то время как подавляющее большинство американцев томятся, наблюдая 30-летний период экономического застоя. Десятки молодых людей становились миллионерами почти за одну ночь. Это история основателей команды Facebook и тысяч других предпринимателей в технологических компаниях… Богатые люди в Америке были всегда, но до сих пор не было исторического прецедента, сопоставимого с той быстротой и масштабами приобретения богатства, какие мы наблюдаем сейчас.

Новая экономика, которая штампует Facebook и iPhone, не привела к массовому процветанию: средние доходы остаются на прежнем уровне, а уровень задолженности домашних хозяйств вырос. Три четверти американцев (рекордное число) считают, что следующее поколение не будет жить лучше, чем они.

Эта масса, переживающая застой, подпитывает рост политического радикализма в Америке и во всех развитых странах мира. Традиционные либеральные политические решения (инвестиции в образование или инфраструктуру и в область страхования по безработице) укрепят нашу экономику, но эти дополнительные шаги политически неосуществимы сегодня… Зарплаты рядовых американцев не сдвинулись с места, и экономический популизм потому так востребован в Соединенных Штатах, потому что средние доходы не увеличивались несколько последних десятилетий.

Чуть больше года назад журнал «Время и деньги» задал своим читателям вопрос: «Что бы вы сделали с дополнительной суммой $1000?» И получил широкий спектр разнообразных ответов. Они варьировались от практического применения — такого, как погашение долга студенческого кредита или покупки пары очков поновее, до покупки обручального кольца. Никто не рассматривал дополнительные $1000 в качестве преобразующего жизнь блага.

Но некоторые эксперты полагают, что денежные вливания такого масштаба и размера будут иметь серьезные, положительные экономические последствия. Назвав подобную программу «вертолетными деньгами», консервативный экономист Милтон Фридман почти 50 лет назад объяснил, что прямые денежные вливания в карманы всех американцев станут мощным инструментом для стимулирования потребительских расходов… Проще говоря, в то время, когда все другие средства стимулирования экономики были опробованы и средние доходы так и не сдвинулись с места, денежные переводы могут стать необходимой искрой, чтобы улучшить уровень жизни американских семей.

Для того чтобы быть эффективными, налоговые кредиты должны быть последовательно и повсеместно распространены и не привязаны к условиям. Возможно, необходимо продвигать создание ощущения коллективного инвестирования — подобия социальной защиты для пользы общества. Богатые могли бы выбирать: отказаться полностью или пожертвовать средства для тех, кто нуждается в них больше. При таком развитии (в пользу общественного кредита) политический разговор переходит в другую плоскость — о стимулировании потребительских расходов, а не об обеспечении бедных «трудолюбивыми американцами». Питер Барнс пишет: «Универсальность объединяет общество. Необходимо поставить всех членов своего общества в одну лодку. Все доходы, полученные обществом, являются неотъемлемым правом этого общества, а не рекламного проспекта. Не будет испытаний деньгами и штрафов за работу. Это меняет историю, психологию и политику. Никто никого не демонизирует, а широкий круг избирателей защищает систему от политической атаки».

Люди могут использовать деньги для своих самых насущных потребностей, а не создавать правительства в роли государства-няньки. Для скептиков, которые сомневаются, что средний американец не будет знать, как использовать деньги, провели исследования программ перевода денежных средств, которые показали, что менее 1% денежных переводов тратится на алкоголь или наркотики, и большая часть средств идет на жилье и питание. Исследования, проведенные по всему миру, также показывают, что денежные переводы не препятствуют основной работе, чего так боятся скептики.

Как мы можем заплатить за налоговую кредитную программу такого масштаба? Барнс рекомендует налог на выбросы углерода для поддержки программы долгосрочных социальных дивидендов, называя это «ценой», которую должен заплатить виновник изменения климата, считая, что он должен предоставить средства для смягчения бремени от роста цен на энергоносители. Увеличение налога на прибыль на 1% станет еще одним простым и справедливым способом финансирования программы, хотя лоббировать это политически будет сложно, считает Барнс.

Другие критики придерживаются противоположного мнения и утверждают, что программа такого масштаба была бы слишком трудной, дорогой и слишком рискованной в период «прохладного» восстановления экономики. Мы потратили годы, обеспечивая дешевые и легкие деньги для крупных финансовых институтов, игнорируя при этом структурные экономические изменения, которые «держат внизу» средний класс и бедных.

Без решительных действий «радиоактивные осадки» от массового экономического застоя будут продолжать способствовать хаосу социальной структуры Америки. Удивительная по силе кампания Берни Сандерса и победа Дональда Трампа в республиканских праймериз должны были бы пробудить политиков и заставить подумать о том, что традиционные политические идеи более не резонируют с избирателями из среднего класса. Все большее число людей в Америке чувствует, что американская мечта умирает и укоренившаяся элита не возвратит ее обратно. Антирыночная, антииммигрантская, националистическая риторика Дональда Трампа может быть воспринята только как поверхностная ругань, и миллионы хорошо образованных американцев среднего класса оказались разочароваными», — пишет The Huffingpost.