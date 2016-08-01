



Кукрыниксы Компания отставников на Западе, высокопоставленных и не очень, безусловно, заинтересована в разжигании польско-российского конфликта

Польша завершает трудный для себя месяц июль, который ознаменовался для нее двумя важнейшими событиями, что представили страну на международном уровне. Первым из них стал саммит НАТО в Варшаве, проходивший с 8 по 9 июля. Второй — Всемирный день молодежи с участием папы Римского Франциска, гостившего в стране с 27 по 31 июля. И в том случае, и в том были приняты важные решения, прозвучали программные выступления. Часть из них касалась напрямую Польши, ее внутренней политики, равно как и внешней.

Встреча глав Североатлантического альянса сопровождалась многодневной подготовкой. Частично рельсы для нее, по которым покатился локомотив средств массовой информации, были проложены еще предыдущим правительством во главе с партией «Гражданская платформа» (РО). Последние восемь месяцев до ума информационно-аналитическое сопровождение саммита доводила новая правящая партия, «Право и Справедливость» (PiS). Во многом ее представители озвучивали старые заготовки, введенные в оборот предшественниками PiS. Однако некоторые стратегические установки претерпели изменения. Если «Гражданская платформа» полностью отдавала вопрос безопасности Польши в компетенцию НАТО, то «Право и Справедливость» относительно быстро заговорила о важности повышения численности состава польской армии, ее перевооружения, создания территориальной обороны, иначе говоря, ставка делалась на национальные вооруженные силы, а также на двусторонние отношения с Вашингтоном. Возможно, именно поэтому Варшава, когда Германия выступила против инициативы разместить постоянные базы Альянса на польской земле, спокойно сделала шаг назад и согласилась ограничиться приемом американского батальона и бронетанковой бригады.

По завершению саммита Варшава начала перегруппировку, формулируя новые направления своей внешней политики. О желательности перемирия с Берлином намекнул польский «царь», президент правящей партии Ярослав Качиньский. В конце июля этого года в интервью таблоиду Bild он заявил, что Польша в настоящее время является для Германии более важным торговым партнером, чем Россия, хотя и призвал немцев не преувеличивать их экономическую мощь. По словам Качиньского, она отличается от доминирования американцев, так как, в частности, армия Германии не при каких обстоятельствах не способна «обеспечить безопасность на обоих флангах, подверженных риску — на Востоке и на Юге». Однако при этом президент PiS сообщил, что разделяет точку зрения своего покойного брата Леха Качиньского, который назвал канцлера Ангелу Меркель лучшим решением для поляков, и потому «было бы хорошо, если бы пани Меркель была переизбрана».

Одновременно в польской прессе стал затихать напористый и агрессивный «информационный шум» в отношении Москвы, который царил ранее. В российскую столицу во второй раз за этот год прилетел с визитом заместитель министра иностранных дел Польши Марек Жулковский. 12 июля он провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым. По итогам переговоров в МИД Польши отметили, что их главной темой стали «двусторонние отношения», во время встречи «особое внимание было обращено на культурное, экономическое и региональное сотрудничество». Жулковский напомнил о заинтересованности польского правительства и бизнеса в развитии торгового обмена с Россией и высказал «готовность» возобновить работу «в рамках общественных платформ для диалога». Примечательно и то, что Варшава не стала инициировать публичный скандал после того, как 31 июля в воздушном пространстве Кракова польскими истребителями F-16 был перехвачен российский спортивный самолет, нарушивший особый режим, введенный в Польше с 24 июля по 1 августа из-за проведения Всемирных дней молодежи. После проверки российский летчик продолжил свой путь, а представители командования польских Вооруженных сил отказались комментировать этот инцидент.

Однако такая Польша устраивает не всех. В конце июля Атлантический совет (США) опубликовал доклад, в котором бывший заместитель верховного главнокомандующего союзными силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф и бывший советник министра иностранных дел Польши Мацей Олекса-Щитовский заявляют, что Варшава должна заявить о праве на контрудар в глубине России в случае нападения, передала радиостанция «Голос Америки». Так как «даже если сейчас у Москвы нет непосредственных намерений бросить прямой вызов НАТО, ситуация может неожиданно измениться молниеносно». В докладе были заодно предложены потенциальные цели в России для нанесения удара, если это потребуется, включая Калининград и московское метро. Помимо того, Варшаве предложили «нацелить свои усилия на включение в схему тактического ядерного потенциала в рамках НАТО, чтобы ее истребители F-16 могли быть носителями тактических ядерных боеприпасов».

Чуть позже авторитетная варшавская газета Rzeczpospolita перепечатала доклад Адама Бальцера и Петр Бураза, созданный в рамках проекта Европейского совета по международным отношениям (ECFR) «Россия 2030: взгляд из Европы». Текст получил название «Россия представляет самую большую угрозу для безопасности Польши». Принятие подобной идеологии означало бы невозможность налаживания каких-либо нормальных отношений между Москвой и Варшавой на ближайшие 14 лет, на что, кажется, рассчитывали авторы, заметившие: «Из-за глубокого недоверия поляков к России и фундаментального расхождения в вопросах безопасности польско-российского союза, которым пугает польская оппозиция, можно не опасаться». Докладчики из ECFR, одним из директоров которого является бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, соавтор провалившегося «Восточного партнерства», также заявляют, что для Польши «хорошие отношения с основными партнерами в ЕС и США, а не только с малыми и средними государствами нашего региона (инициатива 16+1), станут ключевым фактором для эффективного противодействия неизбежной экспансии китайского влияния в Западной Евразии (Восточно-Центральной Европе)».

Но для кого предназначены эти рекомендации, если в настоящее время «Право и Справедливость» избрала иной курс? Бальцер и Бураз не скрывают своей антипатии к правящей партии, видя в «антизападной пропаганде» Ярослава Качиньского «вызывающее опасения сходство с риторикой Владимира Путина». Олекса-Щитовский во время работы в министерстве консультировал его главу, известного польского атлантиста Радослава Сикорского. Уходящей натурой является и Ширрефф, опубликовавший в этом году роман «Война с Россией 2017 года: срочное предупреждение для высшего военного командования», который министр иностранных дел (ныне — канцлер) Великобритании Филип Хэммонд назвал «подстрекательством» и обвинил генерала в выборе «безответственного языка». Напомним, что ранее немецкий журнал Spiegel обвинил начальника Ширреффа, американского генерала Филипа Бридлава в том, что экс-глава вооруженных сил НАТО в Европе и его «тайная сеть» активно способствовали разжиганию украинского конфликта, чтобы снабжать Киев оружием.

Эта компания отставников, высокопоставленных и не очень, безусловно, заинтересована в разжигании польско-российского конфликта хотя бы на медийном уровне, чтобы доказать свою «правоту» и вернуться во власть — бороться с «агрессивной» Москвой. Еще одним вариантом для них стала бы эскалация гражданской войны на Украине. Однако разве это нужно Варшаве? Ведь Польша и так приняла около миллиона украинцев. На какой стороне вспыхнувшего заново конфликта она бы не оказалась — трудности неизбежны. Если Варшава поддержит Киев, то станет привлекательной целью для новых беженцев. Если нет — миллион уже поселившихся мигрантов окажутся тем же для Польши, что мусульманские гетто для Франции или Бельгии. Так что сегодня многие эксперты ждут, что Варшава скорректирует свою позицию и поведение по ключевым вопросам. Вопрос в том, в какую сторону и когда.