



Знак «Тупик»

Назад в 2000-е

Ассоциация европейского бизнеса была вынуждена скорректировать прогнозы в отношении российского авторынка. После выхода статистики за июнь (продажи упали на 12,5%) аналитики АЕБ пересмотрели свои оценки, и теперь, по их словам, в 2016 году в России будет реализовано 1,44 млн автомобилей, что меньше, чем предполагалось ранее. Так, падение рынка составит 10,3% по сравнению с прошлым годом. Причиной таких показателей по-прежнему является нестабильная общеэкономическая обстановка, а также рост цен (за два года цены на авто выросли почти на 40%). В отличие от АЕБ, в Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) ждут ещё более низких результатов в этом году — 1,35 млн машин. Как заявил на конференции РОАД в июле председатель ассоциации Владимир Моженков, «никаких позитивных тенденций в целом дилеры не наблюдают, и по прогнозам, в 2017 году будет продано 1,2 млн новых автомобилей, и то при условии господдержки». Таким образом, российский авторынок возвращается к результатам 2000-х годов. В результате этого особые трудности придётся пережить как дилерам, так и автомобильным заводам.

Наше дело предложить

Предприятия начинают искать пути, как избежать кризиса в промышленности, и стараются наладить экспорт, раз внутренний спрос не соответствует объемам производства. На сегодняшний момент даже есть результаты. По итогам пяти месяцев 2016 года юридическими лицами из России было экспортировано 12,2 тыс. легковых автомобилей (без учета стран Таможенного союза: Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии), что более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода 2015 года, сообщило в июле агентство «Автостат». Одной из причин этого является не только собственная инициатива производителей наладить экспорт, но и то, что в связи с курсом рубля выгодным остаётся реэкспорт из России автомобилей иностранных марок.

Но российские производители не намерены останавливаться на достигнутом. В июле стало известно, что компания Ford Sollers начала экспортировать легковые автомобили Ford российского производства в Армению. Поставляться туда будет весь модельный ряд, производимый на заводе в России. Данный ход поможет укрепить позиции Ford на рынке Армении и повысить там долю рынка, к тому же экспорт Ford из России будет способствовать поддержанию объемов производства на заводе. Помимо Армении, Ford Sollers расширил ассортимент автомобилей, поставляемых на рынок Казахстана из России, а также начал экспортные поставки на рынок Белоруссии.

Компания «АвтоВАЗ» также настраивается на экспорт. В июле от президента компании Николя Мора стало известно, что АвтоВАЗ планирует начать экспорт автомобилей в страны Средней Азии через Казахстан. Как объяснил Мор, Казахстан граничит с Россией и имеет большое население, которому наверняка необходимы автомобили. Более того, Казахстан можно было бы использовать как платформу для экспорта и в другие страны Средней Азии и даже на другую сторону Каспийского моря.

Событием месяца стало и то, что в июле компания Volkswagen начала экспорт автомобилей российского производства в Мексику. Первая партия, экспортируемая с калужского завода, составила несколько сотен машин модели Polo. Однако не всем удаётся самостоятельно наладить экспорт, поэтому особенно необходимой в нынешних условиях становится государственная программа поддержки экспорта автомобилей. О принятии этой программы было объявлено ещё в январе 2016 года, однако правительство не торопится реализовывать намеченное. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 14 июля заявил о том, что поддержка вступит в силу до конца года. Предполагается, что данная мера обеспечит «компенсацию затрат на логистику и поддержку экспорта, которая должна обеспечить в том числе и увеличение объемов за счет поставки на зарубежные рынки».

Американцам осталось недолго?

Несмотря на то, что машины Tesla являются самыми популярными среди электрокаров на российском рынке, за первое полугодие 2016 года продажи электромобилей Tesla в России составили всего 14 машин, что на 53,3% меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики агентства «Автостат». И такая динамика продаж Tesla наблюдается не только на российском рынке. Во втором квартале 2016 года Tesla Motors поставила заказчикам чуть более 14,3 тысячи авто, что на 450 единиц меньше, чем в первом квартале. Такие показатели, вероятнее всего, не позволят компании достичь цели и реализовать 90 тысяч электрокаров. Tesla Motors ищет оправдания: объясняет такие результаты «необходимостью «экстремального наращивания выпуска» электромобилей и задержками в доставке готовых образцов, сделанных на заказ». Однако реальность выглядит немного иначе.

Помимо того, что автомобили Tesla полностью электрические, машина Tesla Model S оснащена автопилотом. В мае 2016 года в штате Флорида такой автомобиль, двигавшийся на автопилоте, врезался в прицеп другого транспортного средства. В результате этой аварии водитель Tesla погиб. Национальное управление по безопасности дорожного движения США проводит расследование этого происшествия, чтобы выяснить, действительно ли это было ошибкой автопилота. Так или иначе, авторитет компании подорван. Вполне вероятно, именно этот факт сказался на продажах бренда. А если Национальное управление признает, что смерть водителя всё же стала итогом действий машины, Tesla Motors стоит только посочувствовать.

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И в то время пока американский производитель электрокаров ждёт результатов расследований и подводит квартальные итоги, немецкий производитель Porsche намеревается выпустить конкурента для Tesla. После «дизельного скандала» Porsche планирует создать автомобиль с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, и учитывая, что немецкий бренд является премиальным, новая модель станет достойным соперником для американской Model S. Чтобы разработать и начать сборку электрокара на конвейере в Цуффенхаузене в 2019 году, будет создано минимум 1400 рабочих мест. Создание электрокара от Porsche будет стоить компании примерно 1 млрд евро. Для того чтобы получить прибыль от продажи новинки, компании необходимо будет реализовывать не менее 10 тысяч электрокаров в год.

Русская Tesla

Россия тем временем старается не отставать от общей тенденции. В июле АвтоВАЗ впервые показал прототип электрического седана Lada Vesta EV. Дебют новинки состоялся на фестивале авторской песни и поэзии «U 235».

Автомобиль оснащается электромотором мощностью 60 кВт (82 л.с.), батареей емкостью 25 киловатт-часов, которая даёт автомобилю запас хода в 150 километров. Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 15,5 секунды, а максимальная скорость русского электрокара на базе Vesta составляет 140 км/ч. Аккумуляторные тяговые батареи размещены под капотом и под задним сиденьем автомобиля.

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Lada Vesta EV уже не первый электрокар от АвтоВАЗа. Несколько лет назад компания представила электромобиль на базе универсала Lada Kalina первого поколения — El Lada. С места до 100 км/ч машина разгоняется за 13 секунд, и её максимальная скорость составляет 140 км/ч. Запас хода «Эллады» составляет 140 километров.

В отличие от американских электрокаров, машины на электротяге российского производства имеют куда более скромные перспективы. Отечественные электромобили стоят примерно столько же, сколько иномарки с ДВС, но куда более комфортабельные и технически оснащённые (речь идёт о «Элладе», так как цены на Vesta EV не были официально заявлены). К тому же инфраструктура (электрозаправки) для популяризации транспорта с электродвигателем в России находится на низком уровне. Таким образом, скорее всего, и El Lada, и Vesta EV просуществуют в ничтожно малых количествах, так и не став товаром массового потребления.

Marussia Motors: что с них взять…

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с совладельца компании «Маруся Моторс» Николая Фоменко и его партнера 64,5 млн рублей кредитной задолженности в пользу банка «Петрокоммерц» (сейчас ФК «Открытие»). Причиной этому стало то, что правопреемник банка Павел Губнин отказался от своих исковых требований.

Тем не менее Россия осталась без отечественной марки спорткаров: ещё в 2014 году компания «Маруся Моторс» была объявлена банкротом. До этого в 2011 году владелец компании «Маруся Моторс» Николай Фоменко получил от банка «Петрокоммерц» кредит в размере около 60 млн рублей на разработку спорткара «Маруся», и впоследствии этот кредит не был погашён. Уже в 2016 году было принято судебное решение взыскать с Фоменко и его партнёра с учетом процентов 65,5 млн рублей.

«Маруся Моторс» просуществовала с 2007 года как автомобильная компания, анонсировавшая выпуск русского спорткара Marussia. После выхода нескольких прототипов ни одной модели в серийное производство так и не было выпущено.