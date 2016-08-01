После того как Служба национальной безопасности Армении сообщила о завершении операции по освобождению территории полка патрульно-постовой службы в Ереване, в результате которой члены вооруженной группировки сложили оружие и сдались властям, наступает время поисков ответов на возникшие вопросы. Главным является следующий: а что это было? Конечно, в Армении, как и в других закавказских государствах, существуют сложные социально-экономические проблемы. Но группировка «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») избрала террористический вариант борьбы, захватила территорию полка, взяла в заложники нескольких, в том числе и высокопоставленных, полицейских, выдвинув требования об освобождении лидера инициативы «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, откровенно пыталась трансформировать свои действия в некий политический процесс, поскольку выдвигаемые группировкой требования не имели социально-экономического содержания.

president.az Ильхам Алиев на открытии административного здания ГШ ВС Азербайджана

Как сообщает общественное радио Германии Deutschlandfunk, социальные требования звучали в Ереване в основном на улице, когда определенная часть граждан жаловалась на коррупцию и злоупотребление чиновниками своими властными полномочиями и т.д. Все это свидетельствовало о том, что группировка «Сасна црер» не имела единого лидера и программы. Но она, выставляя требования об отставке президента Армении Сержа Саргсяна, увязывала их с нагорно-карабахской политикой, которую они оценивали как «предательскую». В этом как раз и состоит вся интрига, нити которой уходят за пределы Армении.

Сначала обозначим первую точку отсчета. Экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза заявил, что «нападение «Сасна црер» было частью попытки запугать президента Саргсяна с тем, чтобы он отказался от предложений относительно политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые были предложены президентом Путиным в Санкт-Петербурге». Stratfor в наскоро состряпанном так называемом аналитическом обзоре также стал напрямую увязывать ситуацию вокруг захваченного в Ереване здания полка патрульно-постовой службы с переговорами вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Но с некоторыми нюансами.

«Инцидент вокруг здания ППС продемонстрировал, насколько мало места для маневров у администрации президента Сержа Саргсяна по нагорно-карабахскому вопросу, находящейся под давлением России и Запада из-за территориального спора с Азербайджаном», — отмечается в обзоре. При этом эксперты Stratfor вводят в сложное «армянское уравнение» элементы «теории заговора», утверждая, что «дипломатическая развязка карабахской проблемы может дестабилизировать регион». Так обозначается вторая точка отсчета.

Третья точка отсчета определятся ситуацией на месте: события в Ереване начались буквально через два дня после неудавшегося переворота в Турции, что дало основания некоторых экспертам заявлять, что «в Армении была также предпринята попытка переворота», что выводит события в Закавказье на уровень системного характера. Любопытно было в тот момент следить и за реакцией Баку. Так, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде уверен в том, что «события, происходящие в последние дни в Армении, не случайны, сценарий был придуман заранее» и был направлен на «предотвращение урегулирования нагорно-карабахской проблемы при посредничестве России». Кстати, этот тезис вписывается в схему, открыто излагаемую в Баку, согласно которой существуют якобы какие-то «планы» то ли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, то ли президента России Владимира Путина, предусматривающие «освобождение» нескольких районов в обмен на признание так называемого промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Кстати, на этом направлении Баку фактически подыгрывал «Сасна црер», придавая их требованиям некоторую внешнюю убедительность. С нашей точки зрения, такую позицию можно считать четвертой точкой отсчета.

Существует и пятая точка. Американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Джеймс Уорлик уже по ходу развития ереванского кризиса неожиданно заявил, что «президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян пришли к согласию по вопросу расширения мониторинговой группы ОБСЕ на линии соприкосновения в Карабахе и азербайджано-армянской границе». Хотя ведь ранее лидеры этих двух государств, подписав санкт-петербургское заявление с указанными Уорликом позициями, уже выразили такое согласие, и на данном этапе речь должна идти только об их практической реализации, после чего возможен выход на широкие переговоры по урегулированию конфликта. Но Уорлик в эксклюзивном интервью армянскому изданию Аravot. am вновь выступил с призывом к конфликтующим сторонам следовать строгому соблюдению режима прекращения огня, отметил необходимость создания механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Это наводит на мысль о том, что после петербургского саммита в намеченном процессе урегулирования произошел какой-то сбой. Кто его допустил?

В этой связи примечателен лишь момент, что некоторые близкие к правящим кругам бакинские СМИ в момент событий в Ереване решили вспомнить об одном из недавних заявлений Алиева, который относительно внедрения механизмов расследования случаев нарушения режима прекращения огня подчеркивал следующее: «Полагаю, что на данном этапе такой необходимости нет. Во-первых, таких механизмов не существует. Нам никто конкретно не говорит, что будут представлять из себя эти механизмы. В таком случае рассматривать сегодня этот вопрос было бы неправильно. Во-вторых, в чем заключается его смысл? Если под этим подразумевается «замораживание» конфликта и принятие каких-то дополнительных мер на линии соприкосновения, то Азербайджан, конечно, не пойдет на это». Если обозначить эту позицию как шестую точку отсчета, то она удивительным образом совпадает с первой, озвученной «Сасна црер», и суть которой состоит в том, чтобы руками Еревана сорвать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию, «заморозить» конфликт и во всем обвинить Армению.

Но вся проблема в том, что «конфликтный опыт» сопредседателей МГ ОБСЕ позволяет быстро диагностировать любую многоходовую комбинацию, которая шьется «белыми нитками». Венская встреча глав Азербайджана и Армении, трехсторонний, с участием президента России Владимира Путина, саммит в Санкт-Петербурге и новый ожидаемый саммит в том же составе в России — надо полагать, при участии МГ ОБСЕ — будет базироваться на уже достигнутых инициативах. Ереван их изначально сразу принял, Баку — нет и разными способами пытается сдержать или сорвать переговорный процесс. Азербайджан считает, что тема «расследования инцидентов» отвечает геополитическим интересам только США, пытается заставить Москву провести на этом направлении свою контригру. Москва воздерживается, действуя солидарно с другими странами — сопредседательницами МГ ОБСЕ. Это и есть та самая правда, которая фиксируется официально и которую исказила «Сасна црер», выставляя так называемые «карабахское требования» президенту Саргсяну.