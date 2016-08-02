Вчера, 31 июля, в Польше завершился самый масштабный католический съезд, именуемый «Всемирными днями молодёжи», с участием папы римского Франциска. Окончания форума ждали несколько сотен тысяч человек в трёх странах — в России, на Украине и в Польше.

Российско-польская граница

Дело в том, что польское правительство пообещало возобновить местное приграничное передвижение (МПП) сразу после завершения Всемирных дней молодёжи в Кракове. Благодаря этому льготному движению жители Калининградской области в России, Волынской и Львовской областей на Украине и приграничных с этими странами польских воеводств имеют возможность посещать друг друга, не оформляя шенгенские визы.

Пока что никто из официальных лиц в Варшаве не сообщил о готовящемся возврате режима МПП. Из польских политиков откликнулся лишь экс-депутат Европарламента Павел Залецки, который на просьбу Польского культурного центра в Калининграде ответил, что «надеюсь, что после Всемирных дней молодёжи МПП будет снова открыто».

Вместе с тем в польской прессе появились материалы, призывающие раз и навсегда закрыть местное приграничное передвижение. По мнению авторов таких призывов, «много людей использует МПП в контрабандной торговле алкоголем и сигаретами, что вызывает очереди на переходах». Кроме того, в польском сегменте интернета появились две петиции об отмене МПП.

Инициатором протестной информационной волны выступил, в частности, известный польский публицист, руководитель портала Porteuropa. eu Якуб Логинов.

«Местное приграничное передвижение используется не по назначению, а для контрабанды, в результате чего страдает не только бюджет государства, но и сотни тысяч честных путешественников из Польши и с Украины», — заявил Логинов.

Публицист делает упор на Украине, ни словом не упоминая аналогичное льготное приграничное движение с Калининградом (лишь в одном месте автор говорит о РФ — в контексте того, что «Россия может умело использовать украинцев с карточками МПП, чтобы дестабилизировать ситуацию на польской границе»).

Однако, судя по другим материалам, польский публицист Логинов «большой спец» по проблематике Калининградской области.

«Не подлежит сомнению, что Калининградская область в нынешней форме является для Польши если не угрозой, то, во всяком случае, неудобством», — писал этот автор, прогнозируя время, когда «на выборах в органы местного самоуправления Калининградской области побеждают проевропейские силы, которые хотят порвать с «этим московским болотом».

В свою очередь руководитель Агентства по международному сотрудничеству Калининградской области Алла Иванова считает, что призывов отменить МПП с Калининградом нет, возможно, потому, что «наш обмен никогда не был жёстко увязан с контрабандой и по большей части не ассоциируется с некой «неправильной» эксплуатацией границы».

Учитывая же доходы польских «бензинщиков», исправно посещавших Калининградскую область до отмены МПП (до 250 млн злотых в год — более 4 млрд рублей), не возвращать льготный режим с Россией — это как сварить суп из пресловутой курицы, несущей золотые яйца.

Сдержит ли слово Варшава, узнаем в ближайшее время.