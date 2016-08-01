При чём здесь Россия? Игры династий Пруссии, Германии и Грузии
В своей статье за 2014 год «Чистое родство» я описал принципы наследования Lex Salica и современное представление о чистом родстве с точки зрения ДНК-генеалогии. Мало кто понимает, что при зачатии кровь родителей не передается детям, наследуются только гены, когда 23 пары хромосом отца и 23 пары хромосом матери сливаются в эмбрион нового человека. Последняя 23 пара хромосом отца содержит половые XY хромосомы, а матери — половые XX хромосомы. Следовательно, вместо «крови» дети обретают ДНК в виде хромосом. Первые 22 пары хромосом у родителей «описывают» каркас и структуру нашего организма, а половые хромосомы определяют этнос (гаплотип) по мужской линии и фенотип (внешний облик) по женской линии. Поэтому к процессу наследственности относятся лишь две пары хромосом XY и XX.
Наиболее значимым геном на Y-хромосоме является SRY, служащий генетическим «включателем» развития организма по мужскому типу. Y-хромосома не способна рекомбинироваться с X-хромосомой, за исключением небольших участков. Основная часть Y-хромосомы, которая не подвержена рекомбинации, называется NRY (non-recombining region of the Y-chromosome). Этот участок Y-хромосомы позволяет посредством оценки однонуклеотидного полиморфизма идентифицировать прямых предков по отцовской линии далеко в прошлое.
Еще раз отметим, что у женщин две X-хромосомы, а у мужчин одна X-хромосома и одна Y-хромосома. Первая X-хромосома наследуется по матери, а вторая (только у женщин) от бабушки по отцовской линии. Поэтому в родовом дереве женщин должны учитываться лишь линии матери и матери отца. Напротив, в родовом дереве мужчины важна только прямая отцовская линия и частично линия матери.
Мы обнаружили и доказали, что у каждого мужчины есть две прямые линии Чистого Родства, по которым в каждом поколении предков у него есть всего лишь одна пара чистых родственников — праотец и праматерь. Все остальные предки являются названными родственниками. Мы также доказали, что у каждой женщины есть две прямые линии чистого родства, по которым в каждом поколении предков у неё есть всего лишь одна пара праматерей.
Рассмотрим процессы передачи трона и власти в Доме Романовых с момента кончины Петра Великого в 1725 году и в конце XX века с точки зрения принципов Чистого Родства. Также оценим, какое отношение самозваные правители Российской Империи и Дома Романовых современности имеют к исконным Романовым, выходцам из города Пруса в Анатолии (современная Бурса), и к России вообще.
Мужская линия Петра Великого (1672−1725):
Отец — Алексей Михайлович Романов (1629−1676).
Дед — Михаил Фёдорович Романов (1596−1645).
Прадед — Фёдор (Филарет) Никитич Романов (1553−1633).
Прапрадед — Никита Романович Захарин-Юрьев (1522−1586).
Женская линия императора Петра Великого:
Мать — Наталья Кирилловна Нарышкина.
Бабка — Анна Леонтьевна Леонтьева (каширская дворянка).
Прабабка — Прасковья Ивановна Раевская (ветвь шляхтичей Дуниных).
Прапрабабка — неизвестна.
После кончины Петра Великого род Романовых продолжила дочь Анна Петровна Романова (1708−1728), умершая сразу после рождения Петра III. Она получила гены от матери Петра I (Наталья Нарышкина) и своей матери Марты Скавронской.
По матери Анна Петровна:
Мать — Екатерина I Алексеевна Михайлова, Марта Самуиловна Скавронская (1684−1727).
Бабка — Доротея Ган (умерла от чумы в 1684) или Элизабет Мориц (обе прибалтийские крестьянки).
Прабабка — неизвестна.
Прапрабабка — неизвестна.
Сын Анны Петровны Пётр III, Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (1728−1762).
Мужская линия Петра III:
Отец — Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (1700−1739).
Дед — Фридрих IV Гольштейн-Готторпский (1671−1702).
Прадед — Кристиан Альбрехт Гольштейн-Готторпский (1641−1695)
Прапрадед — Фридрих III Гольштейн-Готторпский (1597−1659).
Очевидно, что потомки Петра III, правившие как императоры Российской Империи
После смерти царской семьи в 1918 году наступил династический хаос, который к концу XX века оформился в виде Дома Романовых, считающих себя хранителями Российского Императорского Дома и претендентами на престол Российской Империи. Главой Дома Романовых признается Мария Владимировна, её наследником — сын Георгий. Посмотрим на их происхождение с точки зрения Чистого Родства.
Мария Владимировна Романова (родилась в 1953).
Предки по мужской линии:
Отец — Владимир Кириллович Романов (1917−1992).
Дед — Кирилл Владимирович Романов (1876−1938).
Прадед — Владимир Александрович Романов (1847−1909).
Прапрадед — Александр II Николаевич Романов (1818−1881).
Предки Марии Владимировны по женской линии:
Мать — Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская (1914−2010).
Бабка — Елена Сигизмундовна Злотницкая (1886−1979).
Прабабка — Мария Эрисбаровна Эристова (1857−1934).
Прапрабабка — Кетеван Шалвовна Ксанская (1824-?, Кахетия и Южная Осетия).
Предки Марии Владимировны по женской линии отца:
Бабушка — Виктория Фёдоровна Мелита Саксен-Кобург-Готская (1876−1936).
Прабабка — Мария Александровна Романова (1853−1920).
Прапрабабка — Мария Александровна, Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская (1824−1880).
Соответственно, Мария Владимировна получила гены от своей матери Леониды Багратион-Мухранской и матери отца — Виктории Фёдоровны Мелиты Саксен-Кобург-Готской.
Сын Марии Владимировны Романовой цесаревич Георгий (родился в 1981). Предки Георгия по мужской линии:
Отец — Михаил Павлович, Франц Вильгельм Виктор Кристоф Стефан (род. 1943).
Дед — Карл Франц Иосиф Вильгельм Фридрих Эдуард Пауль Прусский (1916−1975).
Прадед — Иоахим Прусский (1890−1920).
Прапрадед — Вильгельм II, Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859−1941).
Прапрапрадед — Фридрих III, Фридрих Вильгельм Николай Карл Прусский (1831−1888).
Предки Георгия по женской линии:
Мать Мария Владимировна (родилась в 1953).
Бабка — Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская (1914−2010).
Прабабка — Елена Сигизмундовна Злотницкая (1886−1979).
Прапрабабка — Мария Эрисбаровна Эристова (1857−1934).
Прапрапрабабка — Кетеван Шалвовна Ксанская (1824-?, Кахетия и Южная Осетия).
Априори можно утверждать, что Георгий никакого отношения к Руси и России, а также к фамилии Романовых, не имеет. Его мать Мария Владимировна хотя бы относится к Гольштейн-Готторпским, а по женской линии отца — к правящей династии Саксен-Кобург-Готта, но никаких особых прав на престол России не имеет. По мужской линии Георгий является потомком принцев Пруссии и императоров Германии, а по женской линии — потомком грузинских княгинь. Следовательно, Георгий относится к правящим династиям Пруссии, Германии и Грузии. Но при чем тут Русь и Россия?
300 лет мы наблюдаем злонамеренные попытки чужеземцев сохранить властный контроль над Русью и Россией. Все эти немецкие герцоги и грузинские выскочки пытаются навязать русскому народу свою волю, уповая на липовые генеалогические бумажки, сиюминутные Указы о престолонаследии и наивность русского народа.
Международные принципы престолонаследия LexSalica от отца к сыну незыблемы в веках. На Руси живут и здравствуют свои родные потомки правителей римских империй и древнерусских царств — Рюриковичи. Русские князья ведут род по мужской прямой линии от основателей русской государственности. Зачем России чужеземные гости и самозванцы?
Валерий Викторович Кубарев — профессор