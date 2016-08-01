



Александр Горбаруков ИА REGNUM Тоже династия

В своей статье за 2014 год «Чистое родство» я описал принципы наследования Lex Salica и современное представление о чистом родстве с точки зрения ДНК-генеалогии. Мало кто понимает, что при зачатии кровь родителей не передается детям, наследуются только гены, когда 23 пары хромосом отца и 23 пары хромосом матери сливаются в эмбрион нового человека. Последняя 23 пара хромосом отца содержит половые XY хромосомы, а матери — половые XX хромосомы. Следовательно, вместо «крови» дети обретают ДНК в виде хромосом. Первые 22 пары хромосом у родителей «описывают» каркас и структуру нашего организма, а половые хромосомы определяют этнос (гаплотип) по мужской линии и фенотип (внешний облик) по женской линии. Поэтому к процессу наследственности относятся лишь две пары хромосом XY и XX.

Наиболее значимым геном на Y-хромосоме является SRY, служащий генетическим «включателем» развития организма по мужскому типу. Y-хромосома не способна рекомбинироваться с X-хромосомой, за исключением небольших участков. Основная часть Y-хромосомы, которая не подвержена рекомбинации, называется NRY (non-recombining region of the Y-chromosome). Этот участок Y-хромосомы позволяет посредством оценки однонуклеотидного полиморфизма идентифицировать прямых предков по отцовской линии далеко в прошлое.

Еще раз отметим, что у женщин две X-хромосомы, а у мужчин одна X-хромосома и одна Y-хромосома. Первая X-хромосома наследуется по матери, а вторая (только у женщин) от бабушки по отцовской линии. Поэтому в родовом дереве женщин должны учитываться лишь линии матери и матери отца. Напротив, в родовом дереве мужчины важна только прямая отцовская линия и частично линия матери.

Мы обнаружили и доказали, что у каждого мужчины есть две прямые линии Чистого Родства, по которым в каждом поколении предков у него есть всего лишь одна пара чистых родственников — праотец и праматерь. Все остальные предки являются названными родственниками. Мы также доказали, что у каждой женщины есть две прямые линии чистого родства, по которым в каждом поколении предков у неё есть всего лишь одна пара праматерей.

Рассмотрим процессы передачи трона и власти в Доме Романовых с момента кончины Петра Великого в 1725 году и в конце XX века с точки зрения принципов Чистого Родства. Также оценим, какое отношение самозваные правители Российской Империи и Дома Романовых современности имеют к исконным Романовым, выходцам из города Пруса в Анатолии (современная Бурса), и к России вообще.

Мужская линия Петра Великого (1672−1725):

Отец — Алексей Михайлович Романов (1629−1676).

Дед — Михаил Фёдорович Романов (1596−1645).

Прадед — Фёдор (Филарет) Никитич Романов (1553−1633).

Прапрадед — Никита Романович Захарин-Юрьев (1522−1586).

Женская линия императора Петра Великого:

Мать — Наталья Кирилловна Нарышкина.

Бабка — Анна Леонтьевна Леонтьева (каширская дворянка).

Прабабка — Прасковья Ивановна Раевская (ветвь шляхтичей Дуниных).

Прапрабабка — неизвестна.

После кончины Петра Великого род Романовых продолжила дочь Анна Петровна Романова (1708−1728), умершая сразу после рождения Петра III. Она получила гены от матери Петра I (Наталья Нарышкина) и своей матери Марты Скавронской.

По матери Анна Петровна:

Мать — Екатерина I Алексеевна Михайлова, Марта Самуиловна Скавронская (1684−1727).

Бабка — Доротея Ган (умерла от чумы в 1684) или Элизабет Мориц (обе прибалтийские крестьянки).

Прабабка — неизвестна.

Прапрабабка — неизвестна.

Сын Анны Петровны Пётр III, Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (1728−1762).

Мужская линия Петра III:

Отец — Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (1700−1739).

Дед — Фридрих IV Гольштейн-Готторпский (1671−1702).

Прадед — Кристиан Альбрехт Гольштейн-Готторпский (1641−1695)

Прапрадед — Фридрих III Гольштейн-Готторпский (1597−1659).

Очевидно, что потомки Петра III, правившие как императоры Российской Империи в XVIII—XX веках, никакого отношения к Руси и России, а также к фамилии Романовых, не имеют. Линия мужских предков является герцогами Гольштейн-Готторпскими, а женская линия — вообще не царская, а прибалтийская крестьянская и теряется в неизвестности прошлого. Впоследствии российские императоры выбирали себе жен из немецких принцесс, окончательно превратив Дом Романовых в немецкую правящую династию.

После смерти царской семьи в 1918 году наступил династический хаос, который к концу XX века оформился в виде Дома Романовых, считающих себя хранителями Российского Императорского Дома и претендентами на престол Российской Империи. Главой Дома Романовых признается Мария Владимировна, её наследником — сын Георгий. Посмотрим на их происхождение с точки зрения Чистого Родства.

Мария Владимировна Романова (родилась в 1953).

Предки по мужской линии:

Отец — Владимир Кириллович Романов (1917−1992).

Дед — Кирилл Владимирович Романов (1876−1938).

Прадед — Владимир Александрович Романов (1847−1909).

Прапрадед — Александр II Николаевич Романов (1818−1881).

Предки Марии Владимировны по женской линии:

Мать — Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская (1914−2010).

Бабка — Елена Сигизмундовна Злотницкая (1886−1979).

Прабабка — Мария Эрисбаровна Эристова (1857−1934).

Прапрабабка — Кетеван Шалвовна Ксанская (1824-?, Кахетия и Южная Осетия).

Предки Марии Владимировны по женской линии отца:

Бабушка — Виктория Фёдоровна Мелита Саксен-Кобург-Готская (1876−1936).

Прабабка — Мария Александровна Романова (1853−1920).

Прапрабабка — Мария Александровна, Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская (1824−1880).

Соответственно, Мария Владимировна получила гены от своей матери Леониды Багратион-Мухранской и матери отца — Виктории Фёдоровны Мелиты Саксен-Кобург-Готской.

Сын Марии Владимировны Романовой цесаревич Георгий (родился в 1981). Предки Георгия по мужской линии:

Отец — Михаил Павлович, Франц Вильгельм Виктор Кристоф Стефан (род. 1943).

Дед — Карл Франц Иосиф Вильгельм Фридрих Эдуард Пауль Прусский (1916−1975).

Прадед — Иоахим Прусский (1890−1920).

Прапрадед — Вильгельм II, Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859−1941).

Прапрапрадед — Фридрих III, Фридрих Вильгельм Николай Карл Прусский (1831−1888).

Предки Георгия по женской линии:

Мать Мария Владимировна (родилась в 1953).

Бабка — Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская (1914−2010).

Прабабка — Елена Сигизмундовна Злотницкая (1886−1979).

Прапрабабка — Мария Эрисбаровна Эристова (1857−1934).

Прапрапрабабка — Кетеван Шалвовна Ксанская (1824-?, Кахетия и Южная Осетия).

Априори можно утверждать, что Георгий никакого отношения к Руси и России, а также к фамилии Романовых, не имеет. Его мать Мария Владимировна хотя бы относится к Гольштейн-Готторпским, а по женской линии отца — к правящей династии Саксен-Кобург-Готта, но никаких особых прав на престол России не имеет. По мужской линии Георгий является потомком принцев Пруссии и императоров Германии, а по женской линии — потомком грузинских княгинь. Следовательно, Георгий относится к правящим династиям Пруссии, Германии и Грузии. Но при чем тут Русь и Россия?

300 лет мы наблюдаем злонамеренные попытки чужеземцев сохранить властный контроль над Русью и Россией. Все эти немецкие герцоги и грузинские выскочки пытаются навязать русскому народу свою волю, уповая на липовые генеалогические бумажки, сиюминутные Указы о престолонаследии и наивность русского народа.

Международные принципы престолонаследия LexSalica от отца к сыну незыблемы в веках. На Руси живут и здравствуют свои родные потомки правителей римских империй и древнерусских царств — Рюриковичи. Русские князья ведут род по мужской прямой линии от основателей русской государственности. Зачем России чужеземные гости и самозванцы?

Валерий Викторович Кубарев — профессор