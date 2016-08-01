



Эрдоган в борьбе за голоса правящей партии

Президент Реджеп Эрдоган, выступая во время ифтара (вечернее разговение во время Рамадана) в городе Килис на границе с Сирией и обращаясь к беженцам CАР, заявил: «Я уверен, что среди наших братьев из Сирии есть те, кто хотел бы получить гражданство Турции. Министерство внутренних дел предпринимает некоторые шаги в этом направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы соответствующее подразделение оказало помощь и поддержку нашим братьям, желающим получить гражданство».

На данный момент в Турции проживает около 2 млн 750 тыс. официально зарегистрированных граждан Сирии. В случае, если Эрдоган выполнит данное обещание о предоставлении гражданства, для Турции это будет иметь серьезные последствия. Сирийцы смогут отдавать свои голоса на общегосударственных и региональных выборах.

Знаменательно, что данное выступление совпало по времени с заявлением Эрдогана о своем желании изменить Конституцию в части, касающейся президентских выборов. А все потому, что на настоящий момент количество сирийцев возрастом старше 20 лет составляет 1 млн 384 тыс. человек. Миграционная служба установила количество сирийской молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, которая составляет 313 тыс. человек. Представим, что часть этой молодежи имеет возраст более 18 лет, тогда получится, что количество потенциальных избирателей-сирийцев увеличится до 1 млн 500 тыс. человек. С начала 2013 года общая масса сирийцев составила более 2 млн человек.

Таким образом, возникает естественный вопрос:"Не имеет ли Эрдоган план под предлогом выдачи турецкого гражданства сирийским беженцам пополнить свой избирательный пул?» Если, как заявил Эрдоган, сирийские беженцы получат турецкое гражданство, 1,5 млн «новых избирателей» станут для Турции судьбоносными. Ибо такое количество голосов изменит процентное соотношение на выборах как депутатского корпуса, так и на выборах президента страны.1,5-миллионный избирательный пул может повлиять и на результаты президентского референдума. Особенно на региональных выборах влияние сирийцев станет решающим при определении легитимных глав администраций муниципалитетов. Есть вероятность того, что в некоторых городах «сирийские» кандидаты смогут заявить о себе и выиграть на выборах. Например, население города Килис составляет 130 тыс. человек, и количество сирийских беженцев в данном городе достигло 130 тыс. человек. Масштабы влияния сирийского фактора налицо. У сирийских кандидатов также имеется и возможность прохода в Маджлис (парламент).

Речь президента Эрдогана в отношении сирийских беженцев, содержащая в себе обещания «помочь нашим братьям получить гражданство», напоминает еще об одной его речи, произнесенной в Газиантепе в 2014 году, где он заверял, что «когда условия изменятся, они вернутся обратно». 7 августа 2014 года во время предвыборного митинга в Газиантепе Эрдоган заявил следующее: «Мы раскрыли свои объятия нашим сирийским братьям, которые находятся в сложном положении. Это ненадолго, эта ситуация не может продолжаться вечно. Когда в Сирии все успокоится, когда в Сирии падет этот кровожадный режим, наши братья вернутся обратно в свои родные города, села и дома».

Получение гражданства сирийскими беженцами изменит не только избирательные соотношения, но и затронет множество секторов от экономики до трудоустройства. Например, это повлияет на уровень безработицы и поспособствует появлению предельно низкого стандарта трудовых отношений среди работодателей, нанимающих нелегальных иммигрантов.

В настоящий момент количество безработных достигло 6 млн человек. За последний год количество людей, потерявших надежду на получение работы, увеличилось на 93 тыс. человек и достигло 723 тыс. По сведениямTÜİK (Центр занятости Турции), официальная цифра безработных в Турции составляет 3 млн 290 тыс. человек. Количество людей, не учтенных TÜİK, составляет 2 млн 655 тыс. человек. Таким образом, общее количество безработного населения Турции увеличивается на 5 млн 945 тыс. человек.11,1% — уровень официальной безработицы, вместе с 9,2% «трудоспособного и не желающего работать населения» действительный уровень безработицы достигает 20,3%.

Из 3 млн 290 тыс. безработного населения 654 тыс. находятся в поиске работы более 1 года. Из 26 млн 275 тыс. работающих 2 млн 676 тыс. — это семейные подряды, в которых не выплачивается заработная плата, что естественным образом негативно сказывается на общей ситуации.

Одним из самых важных вопросов рынка труда является использование нелегального труда. По сведениям TÜİK, из 26 млн 275 тыс. работающих 8 млн 355 тыс. трудятся нелегально. Самой страдающей от нелегального труда группой являются женщины. Размеры нелегального использования труда женщин превышает 42,5%. Это значит, что каждая вторая женщина работает нелегально. Процент безработных в возрастной группе 15−24 года составляет 19,2%. Другими словами, каждый пятый молодой человек является безработным.