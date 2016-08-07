С 27 июля по 28 августа на Клязьме проходит молодежный форум с многообещающим названием «Территория смыслов». Чего в современном мире не хватает, то это точно — смыслов. Название, к прочему, видимо, указывает, что данной территорией может в будущем стать Россия, если молодое поколение будет смыслом обзаводиться. Однако до этого пока очень еще далеко, потому что прежде чем добраться до смысла чего-либо, сперва надо овладеть инструментом, позволяющим это делать. А об инструменте государство заботу свою оставило давным-давно.

biblia-zhivopis.ru Иисус беседует с фарисеями. К. Лебедев

Что больше всего смущает в современных школьных образовательных системах, так это отсутствие в них такого предмета как логика. После революции в России преподавание ее свернули, в середине прошлого века всего на несколько лет она снова была введена в школьную программу, а после опять убрали. Ее и сейчас не преподают в школах, разве что факультативом, и, кажется, даже методик нету. Многие люди даже понятия не имеют, что это такое, считая логику чем-то скучным и пытающимся «загнать все многообразие мира в мертвые схемы».

Некоторые говорят даже, что есть логика, а есть интуиция, и это два разных способа познания мира. И они выбирают, естественно, интуицию, определяя для себя, что это штука гораздо более высокая. А все высокое, это, конечно, про меня. Люблю все высокое, бескомпромиссно — лучшее. Так обычно люди с ленивым, неповоротливым умом сообщают о своем нежелании внести ясность в тот неудержимый поток мысли, который из них выстреливает в разные стороны.

Надо признать честно, люди в большинстве своем совсем не умеют мыслить. Речь используют обычно лишь для обмена информацией, то есть недалеко ушли от своих братьев меньших, делающих тоже самое — сигналя друг другу хвостами и ушами. В этой связи можно заметить, что чуть не каждый день то или иное СМИ выдает в заголовках примерно следующее: «Собравшиеся лидеры послали сигнал Путину», «Кремль послал сигнал западным лидерам». У читателя складывается впечатление, что все друг другу только и семафорят, нисколько не рассуждая. Кругом одни сигналы. Как в джунглях.

Конечно, обмена информацией для жизни в целом достаточно, например, «я пошла в магазин, а ты убери на кухне». Но для получения сложной информации, получения знаний не в виде только приобретения готовых методик, путем запоминания требуемого алгоритма действий, но и для способности открытия новых, совершенных методик, для обработки информации — всего этого не достаточно. Пассивно вмещать в себя, запоминать, усваивать, человеческий мозг способен много чего разного. А вот действовать осмысленно удается не всегда. Чаще по приказу, по традиции, то есть по инструкции или по привычке.

Религии логику тоже терпеть не могут, и не случайно. И это даже уже не возмущает. Все привыкли к тому, что в религии все человеческие ошибки, слабости концентрируются особенно густо. Не любят религии логику, а все потому, что вера в Бога в свое время возникла благодаря ей, а после под нужды религии от нее освободилась, чтобы не мешала манипулировать внушением, назвав его в свою очередь верой (как позже и советская власть тоже, чтобы и ей не мешала раскурочить марксизм до неузнаваемости). То есть, совершив подлог. Потому такая и обостренная нелюбовь ко всяким разумным действиям.

Духовно здоровое и интеллектуально развитое общество не будет иметь перспективы развития в таких рамках сознания, которое удовлетворяется астрологией, дешевой магией, и прочими «духовными запросами», не требующими никаких подлинных духовных усилий. Также оно не может удовлетворяться кондовым атеизмом с его наивной верой со знаком минус, питаемой «научными объяснениями». Духовно здоровыми могут быть и верующие, и неверующие люди, но первых касается это сугубо, потому что вера не должна удовлетворяться все время выслушиванием чьих-то все время пустых заявлений, которым следует непременно довериться.

Так что же такое логика? Это умение («технология») организации мышления. Еще говорят, что это искусство (способ, набор методик) приобретения этого умения. Это все верно, и то и другое, но есть одна деталь, которую следует уточнить. Один мыслитель говорил, что логичной (организованной) является любая словесная или мыслительная конструкция, что ничего нелогичного человек сказать и подумать вообще не может. Но логика в этом выражении может быть как истинной, так и ложной. Имея в виду все это, здесь мы оставим право называться логикой лишь методикам, которые организуют мышление так, чтобы приводить его к истинным значениям интеллектуального усилия и, в итоге, ясности и знанию о предмете размышления. А беспорядочной организации различного головного шума откажем в праве так называться. Потому что «логос» — это все-таки «смысл», и, следовательно, «логика» которая не открывает смысла, все же не логика, хоть и «ложная», а бессмыслица. Так, кажется, правильно.

«А что есть истина?» — зададим мы известный, еще евангельский риторический вопрос. Кто укажет на нее и подтвердит доказательством, что она содержится вот в этом логическом выражении, а вон в том отсутствует? Мы знаем, что истинным является вывод, сделанный на основании ряда посылок без нарушения законов рассуждения, однако отсюда следует, что сам «закон» должен быть истинным. Поскольку рассуждать люди сейчас уже совсем разучились, принимая за интеллектуальную работу лишь усвоение готовых методик, то есть чьих-то уже прописанных открытий и «истин» (тоже законов), то относительно возможностей самим найти, определить, выразить и иметь конечный критерий истины, будут отвечать очень размыто и уклончиво, сводя к банальщине, что «все в мире относительно».

Таким образом, релятивисты, из которых сейчас в основном и состоит человеческий мир как верующих, так и неверующих, скажут, что критерия, определяемого умом, нет. Верующие сошлются на категорический императив, или «мораль» по старинке, добавят, что все человеческие «законы», в том числе и логики, относятся к «падшему миру», а неверующие скажут, что «наука открывает», что все еще в процессе. Но мы, конечно, с ними никак не согласимся, потому как совершенно невозможно ничего «открывать» хоть наукой, хоть моралью, не имея четко выраженного и понимаемого критерия истины, и даже уверенно сказать, что есть что-то «падшее», не имея этого критерия, то есть, не зная не падшего, никак нельзя.

Ранее на это мы уже указывали («Смерть как ошибка, и Бог ее исправит», «Почему в смерти детей нет ни «вины», ни «справедливости»), но, наверно, пришло время развернуть мысль подробнее. Верующие, конечно, сразу скажут, что в таком случае их критерий истины самый четкий — Бог, но они, просто не понимают, о чем речь. Бог, в том виде, как они учат, критерий совершенно как раз нечеткий, и пусть они уж лучше говорят, что Его нет в человеческом мире. У «верующих» Бог — это машина, которая из щели выкидывает карточки с надписью «делать», «не делать», «можно», «нельзя», критерия нет ни на карточках, даже из регулярности работы автомата критерий вывести не выйдет. Уж очень спонтанно работает, выдавая обработанный продукт невидимого сырья — «категорического императива». Наука в свое время и возникла для того, чтобы найти этот критерий. Но не нашла. И порвала с религией.

Этот искомый критерий мы будем, называть метафизической постоянной. И интеллектуальный поиск ее станет нашей целью. То есть той «территорией смыслов», которую было бы неплохо открыть для себя религии. Государство вроде делает попытки открыть новые образовательные программы, в том числе и проходящий на Клязьме молодежный форум, имеет, кажется, заявленную цель. Пожелаем же государству успехов, но оставив кесарю кесарево, вернемся к нашим всезнайкам верующим, и попробуем указать им на ту территорию смыслов, которую они давно уже игнорируют. В дальнейшем речь пойдет о том, как сделать так, чтобы христианская проповедь, наконец, стала понятной. Чтобы вера держалась не на доверии кем-то назначенным авторитетам, то есть не на суррогатах, а на интеллектуальном согласии.