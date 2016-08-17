



Флаг Эстонии. Для памяти и идентификации

Не так пышно, как в прошлом, на северо-востоке Эстонии состоялся очередной слет ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС (Эстонской). Он проводится ежегодно в местечке Синимяэ (Синие горы) неподалёку от граничащей с Россией Нарвы. И если нацистская атрибутика уже не так демонстративно выставляется напоказ, как в прошлом, героизация воевавших именно на стороне гитлеровской Германии эстонцев, как «освободителей» Эстонии, ничуть не уменьшается.

Более того, сегодня делается все, чтобы не дать повода трактовать ветеранский сход, как эсэсовский, поскольку с годами среди участников все больше людей среднего возраста и молодежь. Но ведь они — почитатели ветеранов Ваффен СС, многие из которых в составе карательных батальонов «воевали» с мирным населением на северо-западе России и в Белоруссии. Так, официальное название подразделения изменено — раньше оно звучало так — 20-я гренадерская дивизия СС (Эстонская). Даже признавая старое название, в Эстонии подчеркивают, что речь идет о Вермахте, то есть о тех, кто воевал на фронте, а потому, мол, их нельзя считать нацистами и подлежащими репрессиям согласно решениям Нюрнбергского трибунала. С гордостью говорится о том, что сразу после войны союзники, кстати, в нарушение решений трибунала, приласкали присягавших на верность Гитлеру прибалтийских вояк национальных дивизий СС, использовав эстонцев и латышей для охраны подсудимых в Нюрнберге.

Тень на плетень

Стремление навести тень на плетень, этим не ограничивается. Так, последние три-четыре года капелланы Сил Обороны Эстонии возлагают венок не только к мемориалу павших Ваффен-эсэсовцев, но и к находящемуся недалеко памятнику павшим в боях с ними красноармейцам. На этот раз на траурной ленточке значилось — «Жертвам Второй мировой войны от эстонского народа». Но лицемерие выдают недовольные комментарии в Сети, а также местные СМИ и политики, официально участвовавшие в слете. Дальше — хуже. Новости общественно-правовой радиотелевизионной корпорации Эстонии (ERR)и других СМИ слово в слово завершаются такой заготовкой: «Эстонский народ страдал во II мировой войне одинаково с другими народами от оккупаций преступных режимов и Советского Союза, и национал-социалистической Германии, и воевала против тех и других. Эстонская Республика неоднократно осуждала преступления против человечества оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов и их пособников».

Во-первых, по какому праву Силы обороны и их капеллан выступают не от своего имени, а от имени всего народа, и, кстати, какого: эстонского народа (эстонцы) или народа Эстонии (эстоноземельцы)?

Во-вторых, как можно винить СССР за причиненные народам Европы страдания во Второй мировой войне, когда их государства присоединились к гитлеровской Германии, дружно и вероломно напав на Советский Союз?

В-третьих, с какого бодуна эстонские СМИ сообщают, что СССР совершал во Второй мировой войне преступления против человечества? Какой суд это установил?

В-четвертых, когда это Эстония осуждала Германию за оккупацию Эстонии в 1941—1944 годы? Единственно, верно, что эстонский народ воевал против и Германии, и СССР. Одни жители Эстонии в — Красной Армии, другие — в Ваффен СС.

Пикантность этому пропагандистскому раздвоению эстонской политики придает уникальное явление в истории человечества. Получается, что это, пожалуй, единственный случай, когда один и тот же народ, одновременно сражаясь на стороне воюющих между собой государств, в то же время воюет против этих же государств. В общем же знаменателе все просто — Эстония воевала, пусть кто-то наивно и считает, что за свою свободу, но на стороне нацистского государства и Гитлера! Такая вот политическая аберрация.

Примечательно и послание участникам слета председателя национал-радикальной партии IRL (Союз Отечества и Res Publica) Маргуса Цахкна: «Всю нашу историю нам не раз приходилось бороться за свою свободу и независимость, но благодаря этому мы остаемся свободными на земле наших предков, и никогда ее не покинем. За эту свободу ценой своих жизней боролись все наши предки, вот почему мы должны помнить этих героев. Нашей сегодняшней свободе мы обязаны тем, кто боролся в Синимяэ, но и в других сражениях и других войнах».

В условиях, когда Эстония милитаризуется, и русофобия стала чуть ли не ее национальной идеей, националист Цахкна вспомнил и об обращении последнего премьер-министра довоенной Эстонии Юри Улуотса, который 7 февраля 1944 года по радио призывал народ подняться на борьбу с Красной Армией. Разумеется, идти на фронт помогать нацистской Германии.

Первое. Если проводить аналогию с сегодняшним днем, то получается, что раздувание антироссийских настроений и согласие на размещение в Эстонии американских войск надо воспринимать, как намек на готовность населения быть готовым к мобилизации уже в новой войне. Теперь, с Россией Путина?

Второе. Недостаток государственного мышления Юри Улуотса поразительна: он считал, что единственная надежда на восстановление независимости была в том, чтобы Красная Армия до конца войны не входила на территорию Эстонии. Это что же, он рассчитывал на то, что немцы сами из Эстонии уйдут, а Красная Армия отложила бы наступление на Берлин?

И, наконец, третье, главное. Упоминание националистами-русофобами цены борьбы за свободу и независимость Эстонии сводится к жизням вовсе не только эстонцев. Увы, об этой, обратной стороне медали, за четверть века, после восстановления независимости Эстонии массовые средства информации страны и не заикались. Обходят ее и политики, даже историки.

Досье грехов

И вот неполное досье неблаговидных деяний и жертв самой Эстонии только в ходе Второй мировой войны.

Это — изуверство, с которым еще до прихода немецких оккупационных войск в 1941 году националисты массово убивали новоземельцев, которым советская власть выделила земельные участки за счет национализированной у богачей латифундий. Это — составленная из эстонцев и переброшенная из Финляндии в тылы отступавшей летом 1941 года Красной Армии немецкая разведывательно-диверсионная группа «Эрна», работавшая в системе Абвера. Она нападала на советские воинские подразделения и жестоко расправлялась с мирным населением, особенно с членами семей советских и партийных работников. На груди последних перед смертью выжигалась буква «Е» (от первой буквы эстонского названия группы — Erna). Об этом упомянуто в советском источнике, который в эстонском архиве «пропал».

Это — служение Гитлеру массовой, составленной из местного населения, националистической и добровольческой организации «Омакайтсе» — ее деятельность координировал командир айнзатцкоманды 1А штурмбанфюрер СС Мартин Зандбергер (позднее осуждённый в США как военный преступник). Это — несколько тысяч (есть сведения, что более 12.000) мирных жителей и советских военнопленных, убитых в 1941 году в противотанковом рву в Лемматси эстонскими пособниками немецких оккупантов.

Это — 25 концлагерей на территории Эстонии, в которых немцами и силами местных полицейских подразделений были уничтожены 61 тысяча мирных жителей и 64 тысячи советских пленных.

Это — объявление территории Эстонии «Judenfrei», то есть свободной от евреев. О чем доложили в Берлин уже в феврале 1942 года, во исполнение резолюции так называемой «конференции Ваннзее» в Берлине в январе 1942 года, когда было принято решение о полном уничтожении евреев в Европе. В соответствии с этим решением в эстонской политической полиции по образцу гестапо был образован специальный отдел Б-IV под руководством эстонца Ю. Эннока, который занимался «окончательным решением еврейского вопроса».

Это — вызывавшая восхищение немцев, осуществлявшаяся за пределами Эстонии карательная деятельность составленных из эстонцев охранных батальонов, которые терроризировали мирное население, участвовали в массовых расстрелах русских и евреев, охраняли концлагеря. А в Клоога, под Таллином, они подожгли громадную поленницу, сложенную из дров и узников, причем некоторые сгорели заживо.

И это — не полный перечень злодеяний в военное время тех, потомки которых требует нынче ежедневного покаяния от России. В 90-е годы прошлого века признать такую деятельность, имеющую все признаки военных преступлений, пришлось даже созданной президентом ЭР Леннартом Мери Международная комиссия во главе с финским историком Максом Якобсоном. Но очень скоро эстонский историк и политик, экс-лидер национал-радикальной партии IRL Март Лаар в cтатье «Обыкновенный сталинизм» (газета «Postimees», 2007 год) утверждает, что «сведения о зверствах «Эрны» в отношении сторонников советской власти являются досужим вымыслом сталинской, а теперь и российской пропаганды».Также голословно депутат Европарламента Сийри Овийр возмущалась тем, что коллега — евродепутат-коммунист из Греции упомянул причастность и эстонцев к Холокосту. И это документально доказано.

Запад понимает, что примитивизм эстонской пропаганды работает на Россию и мельницу тех, кто считается с правдой. И потому подсказывает Таллину, как ей более выигрышно вести антироссийскую пропаганду в условиях, когда треть населения Эстонии — русское и русскоязычное. И в этом смысле глорификация пособников нацизма никуда не делась, просто она стала менее крикливой, менее публичной. Но такая вынужденная «скромность» компенсируется поливанием грязью сегодняшней, разумеется, во всем виновной России, а также пронизывающей эстонское общество русофобией, и не только бытовой, но даже больше — государственной.

Эстония покается?

И эстонская пропаганда поменяла пластинку. Тот же Март Лаар пишет в своей книге «Эстония во Второй мировой войне», что «немецкая оккупация во многих своих проявлениях напоминала советскую оккупацию». Как просто: валить собственные грехи на других, как правило, на русских и Россию, приравняв их еще и к нацистам и гитлеровской Германии. Местные СМИ живописуют ужасы, которые испытали эстонцы от советской власти. Вот и в день последнего слета в Синимяэ ветеранов-эсэсовцев и их единомышленников некто Арви Лийва пишет в газете «Postimees Tartu», как 75 лет назад, 30 июля 1941 года под Паламузе в деревне Ээриквере «отступающие красноармейцы беспощадно убивали каждого на своем пути, женщин и детей, деревню сожгли дотла, в том числе хутора Рая и Сааре, которые некогда инспирировали написание книги «Весна». (Речь о произведении эстонской классики, автор Оскар Лутс — прим. автора). Характерно, что ссылок на документы автор не приводит.

Но даже если полностью признать правоту эстонской пропаганды, то поражает, как в эстонской политике обвинения за все тяготы и страдания эстонского народа, в частности, обусловленные и семисотлетней крепостной зависимостью эстонских крестьян от немецких (чужеземных!) баронов, так или иначе, сегодня трансформируются исключительно в русофобию. Поражает и замалчивание страданий жертв, пострадавших от зверств, которые чинили сами эстонцы. О них нынешнее поколение эстонцев практически ничего не знает.

Отсюда и объяснение тому, что уже четверть века с восстановления независимости Эстонии в стране не издают книг, рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников в Эстонии, зато в изобилии эти самые преступники и их пособники героизируются в литературе и кино.

На этом фоне удивительно, что находятся адвокаты преступлений самих эстонцев, как среди русских в самой Эстонии, так и в России. Литератор и журналист Владимир Петров в своем блоге пишет: «Россия могла бы без всякого ущерба для своего политического престижа семьдесят лет спустя после Великой победы милосердно признать право второй Эстонии на самоопределение и освободительную борьбу, в какое бы дерьмо она при этом не вмазалась семь десятилетий назад. Официально можно использовать оговорку, что признание распространяется только на тех, кто не совершил воинских преступлений и преступлений против мира и человечности». Такое всепрощенчество автор объясняет необходимостью нормализации отношений между Россией и Эстонией, а также отношения властей к неэстонской части населения, поскольку иначе «мы, русские (не эстонцы), всегда будем находиться под подозрением, причём под постоянным». Такая озабоченность понятна, но речь-то о другом — о глорификации доморощенных эсэсовцев (не только из Ваффен СС), и пособников гитлеровских оккупантов. Удивляет и «великодушие» российского историка и руководителя общества «Мемориал» Арсения Рогинского, который дал интервью эстонской газете «Postimees». Оно озаглавлено так: «Рогинский: чтобы найти общий язык со странами Балтии, Россия должна признать свои преступления». Помилуйте, но это давно сделано! 18 октября 1991 года Верховный Совет РФ принял Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Уже в преамбуле написано: «Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Верховный Совет Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. Целью настоящего закона является реабилитация всех жертв политических репрессий…, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба».

Но настанет ли время покаяния самой Эстонии?

Каждому — свое

К сожалению, пока Эстония поет в привычную дуду русофобии и вражды к России и русским. В первых числах августа в уезде Раламаа начнется 120-километровый военно-разведывательный поход имени адмирала Питка, в котором ныне примут участие 26 команд из десяти государств (в основном — члены НАТО). Имя Йохана Питка олицетворяет стремление, прежде всего, эстонских пособников нацистов оказать в 1944 году сопротивление Красной Армии, изгонявшей немцев из Эстонии. Эта военно-спортивная игра проводится с 2013 года взамен прежней, известной под названием «Эрна», воспетой в Эстонии силы, оказавшей в 1941 году вооруженное сопротивление Советскому Союзу. Да-да, речь о той самой, составленной из эстонцев разведывательно-диверсионной группе Абвера, у которой руки по локоть в крови мирного населения! Финансирование этих игр Минобороны ЭР было вынуждено прекратить под нажимом России и закулисным международным давлением. Но фактически это мероприятие сохранили, только под другим названием и с новыми маршрутами. Теперь организует и финансирует его военизированная добровольческая организация Кайтселийт (Kaitseliit), подчиненная Силам обороны Эстонии. Глава этой «всенародной» (15.500 членов и 24.500 волонтеров — итого каждый двадцать второй эстонец страны) организации бригадный генерал Меэлис Кийли заявил, что «организационно мы использовали все лучшее, например, проведение походов «Эрна» и других подобных военно-спортивных игр».

Что такое Кайтселийт сегодня? По Уставу эта патриотическая организация существовала еще до Второй мировой войны. Она стала поставщиком кадров в созданную в ту войну немецкими оккупантами карательную организацию «Омакайтсе», члены которой впоследствии участвовали и в обороне Синимяэ летом 1944 года. Цель организации — обеспечение готовности народа защитить независимость Эстонии и конституционный порядок. В условиях существования двух настороженно относящихся друг к другу основных языково-этнических групп (эстонской и русскоязычной), такое чревато эксцессами — так членам Кайтселийта не только разрешено держать оружие на дому, но позволено в случае неразберихи при вторжении в Эстонию «зеленых человечков» самим, без ведома властей, решать их судьбу.

Об идейной сущности Кайтселийта красноречиво рассказывает недавний скандал с одним из организаторов походов имени адмирала Питка — специалистом по связям с общественностью Кайтселийта Урмасом Рейтельманном. Он позволил себе высказаться в социальной сети Facebook: «Где ты видишь беженцев? В Европу стекается грязь, беженцы семьями сидят в лагерях у границы с Сирией, ожидая возможности вернуться домой. К нам рвется обычный человеческий мусор, который нужно гнать любыми средствами. В Эстонии паразитируют 300 тысяч «тибл», которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?» К слову, давним оскорбительно-пренебрежительным выражением «тибла» в Эстонии даже в открытой печати и поныне называют «понаехавших тут» русских.

Так вот, шум был поднят на самом высоком уровне, причем из-за беженцев, которых рассовывает по разным странам Евросоюза Ангела Меркель, а не каких-то там «тибл». Министр обороны ЭР публично потребовал увольнения ксенофоба, критически высказался и премьер-министр. И что? Руководитель Кайтселийта Меэлис Кийли, кстати, подчиненный министра обороны, ограничился выговором, беседой и призывом быть повнимальнее. А сам «невнимательный» кайтселийтчик высказался в телепередаче «Актуальная камера» так: «Я прошу прощения у всех, кого оскорбил, кроме тех русских, которые участвовали в беспорядках 2007 года». Принципиальный товарищ!

Что примечательно, как пишет на портале MGPR. eu журналист Маргарита Корнышева, другую скандальную личность уволили немедленно. Это — спасатель Сергей Меньков, дежуривший в Таллине на параде в честь Дня независимости Эстонии. Он заснял действо, приправил видео матерными комментариями и выложил в социальную сеть. По выражению гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару, они «не потерпели точек зрения, принижающих Эстонскую Республику, Силы обороны, наших союзников». Чудно! А унизивший русских Эстонии остающийся русофобом Рейтельманн не сотворил то же самое?

Таллин, 31 июля 2016 года