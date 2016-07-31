



Всевидящие чёрные очки для спортивных чиновников России — лучшее средство от стыда за содеянное

Трудно понять тех, кто и сегодня еще радуется решению МОК о (не)допуске сборной России к Олимпиаде в Рио, о допущении международными спортивными организациями очередной порции российских олимпийцев к летним Играм-2016. Поражает первая реакция министра спорта РФ Виталий Мутко, которого цитирует RT: «Решение, принятое МОК, было взвешенное. В данном случае оно объективное, принятое в интересах мирового спорта и единства олимпийской семьи». Он же добавил, что Россия признательна Международному олимпийскому комитету за такое решение… Разве не сразу было ясно, что решение МОК — с гнильцой?

И хотя эта несправедливость разобрана в российских СМИ по косточкам, стоит еще раз привести самые гнусные пункты решения руководителей международного олимпийского движения, поддавшиеся влиянию англосаксонской русофобии. Потому что после спортивных игр России серьезно придется заняться защитой чести мундира.

Беспредел чиновников от спорта

Во-первых, решением МОК ответственность за открытое масштабное жульничество в мировом спортивном движении со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и его специальной комиссии Ричарда Макларена, а также Спортивного арбитражного суда, переложена на федерации по отдельным видам спорта. Так что тот же МОК умыл руки, по сути забыв о будущем олимпизма и олимпийской семье.

Во-вторых, позиция не всех федераций еще ясна. Так же, как еще не известны последствия происков против параолимпийской сборной России. Никого не возмущают какие-то «секретные протоколы» отчета комиссии Макларена, в которых упоминаются фамилии российских спортсменов и которых только поэтому международные спортивные федерации отлучают от Игр. И уже обнаруживается, что в этих почему-то засекреченных (ЦРУ что ли?) списках оказались ни в чем не виновные спортсмены.

В-третьих, Олимпийскому комитету России и Министерству спорта РФ выражено недоверие — в частности, их функционерам отказали в аккредитации. Дешёвкой можно назвать компромисс МОК, так как, не запретив сборной России выступать на Олимпиаде в Рио, и даже разрешив участвовать российским спортсменам под национальным флагом, МОК — также как ВАДА и ИИАФ — не представил ни одного документального доказательства содействия российского государства употреблению допинга своими спортсменами. Учтены были только голословные утверждения аферистов — экс-главы Московского антидопингового центра Григория Родченкова и оклеветавшей коллег бегуньи Юлии Степановой. «Уликами» посчитали и состряпанные по заказу Запада откровенно лживые, постыдные для СМИ, состряпанные в Германии документальные фильмы.

В-четвертых, МОК, демагогически заявив о признании презумпции невиновности «чистых» спортсменов, тем не менее, согласился с решением ИИАФ запретить участвовать в Олимпиаде заявленным Россией чистым легкоатлетам. Так что цинизм МОК (фактически как раз отказ российским спортсменам в презумпции невиновности) зашкаливает. Но за это еще придется ответить в будущем вместе с ИААФ.

В-пятых, элемент все-таки примененной коллективной ответственности без вины виноватых спортсменов усматривается и в условии для всех российских олимпийцев — к участию допустят только тех из них, кто пройдет перед олимпийскими стартами дополнительный контроль на допинг и не имел с ним проблем в прошлом. Но почему это не касается представителей спортсменов остальных стран-участниц?! Ведь спортсмены России по злоупотреблению допингом занимают только 18 место в мире! То есть россияне должны бегать по спортивным чиновникам и доказывать свою чистоту в то время как другие — готовятся к соревнованиям. Кстати, в той же Эстонии было объявлено об употреблении допинга ставшими национальными героями — лыжниками Кристиной Шмигун и Андрусом Веэрпалу, но позже «дело» замяли. И разве не смешно, что незамеченным осталось заявление местного спортивного врача Виктора Бернацкого о том, что он не один год поставлял допинг эстонским легкоатлетам и лыжникам?

В-шестых. Неслыханно, но МОК и спортивные федерации выполнили указания ВАДА, хотя субординация этого не предполагает. Более того — ВАДА превысила свои «служебные обязанности», так как не её дело давать оценки федерациям и национальным олимпийским комитетам, тем более государствам и требовать в их отношении санкций. Согласно своему же уставу ВАДА обязано лишь фиксировать употребление спортсменом допинга и докладывать об этом федерациям и МОК. Всё!

Отсюда — в-седьмых. А с какой стати спортсмены должны верить допинговому контролю ВАДА? Где гарантии, что они не подтасованы или некачественны?

Много и других отклонений от здравого смысла и правового поля, что отметил Президент РФ Владимир Путин. Но разве этого достаточно, чтобы нормальный человек не признал уже неприкрытую дискриминацию российских спортсменов, российской сборной и всей России?! Пусть не в предполагавшихся масштабах вынесенное МОК наказание все равно отдает русофобией и расизмом!

Позор: и волки сыты, и овцы целы

Особо стоит отметить сопутствующую скандалу психическую атаку против российских спортсменов. О какой честной и равной состязательности может идти речь? Об этом в МОК и русофобских международных спортивных организациях думали? В том и дело, что думали, причем сознательно, преднамеренно. Но это противоречит Олимпийской Хартии, клятве спортсменов состязаться честно. Во многом к этому привело и сытое российское спортивное чиновничество, не желающее или профессионально не способное отстаивать интересы российских спортсменов, также, как и бороться с употреблением допинга. Вот почему (вместо заявления о своей отставке) Виталий Мутко говорит телеканалу Россия-24 в духе куратора хоккея из ЦК КПСС Балашова в фильме «Легенда N 17»: «Что касается критериев, которые предъявлены сборной команде России накануне Олимпийских игр, они, конечно, очень жесткие. Это определенный вызов для нашей команды, но уверен абсолютно, что большинство сборной команды России подтвердят эти критерии». Кстати, что значит «большинство», почему не «все»?

И это вместо того, чтобы отметить: ослабить дух, расстроить олимпийцев России — составная часть всей антироссийской кампании, ставшей одним из видов тотальной политики всевозможных санкций Запада против России.

И что еще комично. Чуткие к клевете Родченко и Степановой Международный Олимпийский Комитет, погрязшая в коррупции Международная ассоциация легкоатлетических федераций, наконец, воды в рот набравшая мировая спортивная общественность — игнорируют допинговые скандалы в других странах. Они «не замечают» коррупцию в руководстве (ИААФ), которой заинтересовались правоохранительные органы Великобритании. Они «не заметили», как международные спортивные «прокуроры-самозванцы» — президент всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и руководитель антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт сами признаются в том, что у них нет доказательств употребления россиянами допинга, и что всё это — политика. Их раскололи в телефонном разговоре известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Вот признание Крейга Риди: «Первый раз я услышал об этом, когда мне прислали статью в The New York Times». И это — его единственное доказательство. А вот откровения американца Трэвиса Тайгерта: «Если бы я принимал решение, я бы отстранил российскую сборную по лёгкой атлетике на 12 месяцев… Это политика, мой друг».

Эта политика изрыгания русофобии ведет к тому, что Запад, воюющий против России под знаменами общечеловеческих ценностей, сам же их обесценивает и губит.

Что касается позиции российских спортивных чиновников. Она округла: и волки сыты, и овцы целы. Но легкоатлеты сборной России во главе с дважды олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой остались за бортом Рио! Так чему радоваться, если остальные российские спортсмены, которые поедут в Бразилию, оказываются в роли приживал и нахлебников Международного олимпийского движения? Кто-нибудь за это ответит? Кто-нибудь в России добьется справедливости в этом постыдном для Запада «деле» МОК? А что касается заявления министра Мутко о том, что в отставку его может отправить только Президент РФ, так осталось всего-то малость — самому подать в отставку. А уж примет ее Владимир Путин или нет, это — решать российскому Президенту.

Олимпийское спокойствие Путина

О наглости и серьезности возни Запада вокруг участия России в Олимпиаде и эйфории в России по поводу допуска российских спортсменов до стартов в Рио говорит сообщение ТАСС: «МОК ожидает, что до 90% российских спортсменов, включенных в заявку команды на Игры, не смогут выполнить требования, выдвинутые исполкомом организации», пишет The Telegraph». По мнению этой английской газеты, заявка сборной России может сократиться до 40 человек.

И дело тут не только в спорте — в неточности «прогнозов» и устранении спортсменов-конкурентов. Главное для Запада — обливать Россию придуманной им же грязью, создавать русофобский информационный шум в мире и в своих странах, чтобы отвлечь внимание населения от нарастающих проблем безопасности и социального недовольства.

Еще. Очевидно, что не обоснованный и даже сомнительный запрет на участие в Олимпиаде любого спортсмена — это прецедент, который расшатывает олимпийское движение, ради развития которого западные политиканы и русофобы, якобы, и затеяли антироссийский допинговый спектакль. Но почему Россия оказалась соучастником этой грязной русофобской игры, да еще в роли несправедливо униженной? И стоило ли российским спортсменам, попавшим в незаконные «черные списки» МОК и международных спортивных федераций, унижаться, умоляя как постыдные попрошайки о персональном допущении к Играм?

Стоило! Но только в одном случае: если исполнятся обещания Владимира Путина, принявшего в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца членов олимпийской сборной РФ. Он заверил «в том, что мы‑то здесь, в России, будем на наших спортсменов-лидеров смотреть как на победителей Олимпийских игр со всеми вытекающими отсюда последствиями административного и материального характера… Уверен: Олимпийский комитет России и дальше будет защищать интересы наших спортсменов». Обнадеживает, что удастся «… не только привлечь к ответственности всех причастных к допинговым скандалам, невзирая на чины и заслуги, но главное — сформировать эффективную систему предотвращения допинга в спорте».

И наконец, будет сделано все, «… чтобы отстоять ваше доброе имя, спортивную честь, достоинство. Справедливость обязательно восторжествует!» Что ж, осталось только ждать и с таким же нетерпением, как побед российских спортсменов в Рио.

Таллин