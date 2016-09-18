С приближением общероссийского Дня выборов, который, как известно, назначен на 18 сентября, политическая жизнь в Алтайском крае заметно оживилась. Ведь народные избранники претендуют не только на думские кресла, но и в местный парламент — Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС). Правда, чтобы политжизнь эта не выходила за рамки законодательного русла, председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой пришлось сделать ряд громких заявлений по поводу использования «грязных технологий» и даже отправлять в регион рабочую группу.

официальный сайт Алтайизбиркома Выборы в Алтайском крае

«Десанту» из представителей избиркома и правоохранителей пришлось искать крайних в скандальных историях с распространением двух газет-анонимок, дискредитирующих одну из партий, кандидата, а также — сам выборный процесс. Местные сыщики даже уголовное дело возбудили.

И, несмотря на то, что «отыскать иголку в стоге сена» пока не смогли, комиссией, как официально заявил региональный избирком, «была дана положительная оценка действиям региональных структур по пресечению незаконной агитации. Опыт работы в Алтайском крае будет транслирован на другие субъекты РФ».

Шукшинские политчтения или «а я-то тут при чем?»

Эпопея по поводу ненадлежащей предвыборной агитации в регионе продолжилась. Недавно под пристальное внимание избиркома попало другие печатное издание с упоминанием «Справедливой России». Только если в случае, ранее ставшим предметом разбирательств, речь шла о газете, содержащей материалы, порочащие справедливороссов и распространявшейся по многим регионам, то сейчас история была более чем банальной.

Агитационным материалом признали «коммунальную прессу», издание которой в «СР» началось за много месяцев до выборов. После этого известия в региональных СМИ появились статьи с намеками, а то, что вся скандальная печатная периодика была издана одними и теми же людьми. Мол, содержание разное, а цель — одна: «мели Емеля» — лишь бы быть на слуху.

Кстати, этой участи не избежали и Шукшинские дни на Алтае. Общероссийским культурным мероприятием решили воспользоваться как единороссы (в ходе Шукшинских чтений раздавали кепки с символикой), так и их политические оппоненты из «Яблока» (выступивший депутатом от этой партии Владимир Рыжков книгу свою раздаривал, признанную, кстати, избиркомом агитационным материалом). Но «яблочники», несмотря на это обстоятельство, еще и официальную жалобу во все инстанции оформили: мол, не мы — единороссы память Василия Макаровича осквернили.

Свое «неспортивное» поведение депутат-яблочник проявил также в общении с блогером Антоном Понкрашевым. На одной из пресс-конференций он задал господину Рыжкову вполне корректный и конкретный вопрос по поводу очередного объединения оппозиционных сил для участия в выборах: «Почему вы уверены, что в этот раз у вас всё получится?». Но вместо ответа блогер получил лишь упрек на «невпопад» заданный вопрос, укор в запоздалом мышлении и призыве «ускориться». А приведенный в пример случай объединения Навального с Нечаевым и вовсе был встречен в штыки: «А мы тут причём?».

И действительно, с чего либералам «с каким-то блогером» нянчиться, когда у них посерьезнее тема возникла. На 39-м Барнаульском одномандатном округе у Владимира Рыжкова спойлер появился — там на выборы заявлялся кандидат Гражданской силы». И Рыжков тут как раз-таки «при чем». Его оппонент — 34-летний Сергей Рыжков — организатор массовых мероприятий в Центре поддержки гражданских проектов «Инициатива».

Правда, документов от второго Рыжкова в избиркоме так и не увидели. Согласно сведениям о выдвинутых и зарегистрированы кандидатах, опубликованных на сайте алтайского избиркома по состоянию на 28 июля, такой персоны в списках не значится.

Выборный ажиотаж: 8−10 человек на место

Как известно, прием документов от кандидатов в депутаты Государственной Думу завершился 23 июля. Максимально длительный срок для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в краевой парламент — до 6 августа.

То, что число желающих принять участие в избирательных кампаниях оказалось значительным, констатировала на днях председатель алтайского крайизбиркома Ирина Акимова. По ее словам, на 4 одномандатных думских округа претендуют 37 кандидатов, представляющих аж 11 партий. Еще 90 кандидатов уже выдвинуты в депутаты АКЗС, при этом 9 из них участвуют в порядке самовыдвижения.

На мандаты по краевым спискам и одномандатным избирательным округам рассчитывают ЛДПР, «Великое Отечество», «Справедливая Россия» и «Родина». Партиями КПРФ и Яблоко выдвинуты кандидаты только по одномандатным избирательным округам, а «Коммунисты России» выдвинули только краевой список кандидатов, — отмечает Алтайизбирком.

«Единая Россия» уже заявляла, что планирует увеличить свое представительство. Как уже сообщало ИА REGNUM, партия власти рассчитывает на победу на всех одномандатных округах. Кроме этого, она готова принять под свои знамена тех, кто выдвигается самостоятельно.

На состоявшейся 21 июля региональной конференции «Единой России» самым неожиданным стало, пожалуй, решение включить в партсписки весьма одиозную персону — бывшего вице-мэра Андрея Нагайцева. Ведь, именно он, участвуя в предварительном голосовании «единороссов», резко критиковал и эту процедуру и саму партию.

«Да, фигура спорная, но господин Нагайцев говорит: я за президента, я за губернатора, я за правящую партию, ‑ и никаких сепаратистских действий не буду осуществлять», — привел довод руководитель алтайского отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов в интервью телепроекту «Наши новости» («НН»). Также единорос ясно дали понять, что в этой избирательной кампании ЕР решили сделать ставку на молодых политиков.

Думская кампания: рокировка и слив

Несмотря на то, что «конкурс» в Госдуму составил 8−10 человек на место, узнаваемых персон, судя по списку зарегистрированных и выдвинутых кандидатов по мажоритарным избирательным округам, набралось не так уж и много.

По Барнаульскому округу идет «социальный» вице-губернатор Даниил Бессарабов и известный в прошлом политик либеральных взглядов Владимир Рыжков. В список узнаваемых можно добавить также депутата АКЗС от партии ЛДПР Андрея Щукина.

Рубцовский одномандатный округ до недавнего времени выглядел совсем невзрачно: единороссу Виктору Зобневу там противостоит спаведливоросс Владислав Вакаев. Пока не было сильного кандидата, округ заполонили представители всевозможных мелких партий. В Рубцовске и в Бийске они представлены в избытке: «Зеленые», «Родина», «Великое Отечество», «Яблоко».

По Славгородскому одномандатному избирательному округу наиболее известными являются действующий депутат Госдумы Александр Терентьев (Справедливая Россия) и алтайский спикер Иван Лоор (Единая Россия).

Так вот, принимая во внимание рокировки, произведенные КПРФ на Бийском и Рубцовском участках, по меньшей мере, двух победителей с высокой долей вероятности можно спрогнозировать уже сейчас.

Дело в том, что согласно выборному законодательству, за 55 дней до дня голосования партии (с согласия кандидата, разумеется) могут поменять его одномандатный округ или выдвинуть кандидата, включенного в федеральный список, по одномандатному округу. Этим правом и воспользовался президиум ЦК КПРФ.

На Бийском округе, где за голоса избирателей предстояло сразиться двум сильным конкурентам — действующим депутатам — Александру Прокопьеву («Единая Россия») и Нине Станиной (руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме), вдруг появилась новообращенный, но никому не известный лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. А ее старший товарищ — Останина, изначально баллотировавшаяся по Бийскому округу, была выдвинута по Рубцовскому одномандатному округу, где у нее теперь, судя по персоналиям других зарегистрированных там кандидатов, тоже нет конкурентов.

Таким образом, по крайней мере, один из думских мандатов может оказаться в руках коммунистов.

Такой расклад совсем не совпадает с заявленными ранее словами лидера алтайских единороссов Бориса Трофимова об амбициях партии власти «взять» все округа. Такое, возможно, могло случиться только вследствие договоренностей руководителей партий, что называется, «на самом высоком уровне».

Напомним, выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. На выборах в АКЗС половину парламентариев выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам. Проходной барьер — 5%, а протестное голосование исключено. Алтайские единороссы на прошлых выборах при явке 52,46%, набрали 39,81% голосов; коммунисты — 25,4%; «справедливороссы» — 15,96%, «жириновцы» — 16,56% (другие партии участи не принимали).