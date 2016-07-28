25 июля советник премьер-министра Пакистана по вопросам национальной безопасности Насир Хан Джанджуа прибыл в Тегеран с трехдневным визитом. Главная тема переговоров — обеспечение безопасности и стабильности на ирано-пакистанской границе, передает агентство IRNA. В иранской столице Джанджуа встретился с советником верховного лидера по международным делам Али Акбаром Велаяти, министром внутренних дел и секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Шамхани.

theiranproject.com Ирано-пакистанская граница

Первым пунктом в программе визита Джанджуа стала встреча с Велаяти. Стороны коротко обсудили перспективы развития двусторонних отношений, отметив культурную и духовную близость между странами. «В целом, Пакистан во многом имеет позицию, совпадающую с политикой Ирана в регионе. Один из примеров — отказ на предложение Саудовской Аравии ввести свои войска в Йемен. С другой стороны, существует проблема с положением мусульман в Кашмире. Мы надеемся, что Индия не будет ущемлять права мусульман в этом районе», — заявил Велаяти агентству Mehr News по итогам встречи с пакистанским политиком.

Вечером 25 июля советник премьер-министра Насир Хан Джанджуа обсудил вопросы обеспечения безопасности в приграничной зоне с министром внутренних дел Ирана Абдул-Резой Рахмани Фазли. «За прошедшие три года одним из приоритетных направлений работы правительства было укрепление экономики и стабилизация социального положения восточных районов, особенно в провинции Систан и Белуджистан. Мы уделяем внимание развитию нефтехимической промышленности, порту Чабахар, железным дорогам. Для ведения сельского хозяйства дополнительно введено в оборот 50 тыс. гектаров земли. Мы готовы создать специальный комитет по обеспечению безопасности на ирано-пакистанской границе», — передает слова Рахмани пресс-служба МВД ИРИ.

На переговорах с секретарем ВСНБ детально обсуждались вопросы ирано-пакистанского взаимодействия в борьбе с терроризмом."Приоритетное направление нашей работы — борьба с игиловской [ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ] идеологией. Без этого невозможно обеспечить безопасность ни на Ближнем Востоке, ни в Европе», — отметил Шамхани.

Джанджуа обратил внимание на искусственное разжигание вражды в мусульманском мире. «Нет сомнений в том, что современный кризис в мусульманском мире является долгосрочной стратегией врагов. Её цель — уничтожение инфраструктуры, людских и финансовых ресурсов исламских государств для ослабления мусульман перед Западом», — подчеркнул пакистанский политик.

На прошлой неделе генеральный секретарь проправительственной партии «Пакистанская мусульманская лига» Мушахид Хусейн рассказал о том, какие средства применяет Вашингтон для влияния на политику Исламабада. «США прислали нам список с фамилиями должностных лиц. Американцы предупредили, что в случае реализации проекта трубопровода с Ираном, против всех перечисленных политиков будут введены санкции. У нас есть соглашение с Китаем по строительству трубопровода до порта Гвадар, которое мы намерены реализовать. Нам остается только провести трубу из порта к ирано-пакистанской границе», — заявил Хусейн в интервью агентству ILNA.

Китай реализует масштабный проект на территории Пакистана. Это развитие железнодорожной сети, автомобильных дорог, а также строительство газопровода. Вся эта инфраструктура соединит Синьцзян-Уйгурский район Китая с пакистанским портом Гвадар. Для этого Пекин готов инвестировать$46 млрд. Строительство ирано-пакистанского газопровода «Мир» входит в политику Пекина по воплощению в жизнь торгово-экономического маршрута «Шелкового пути». Китай уже подтвердил инвестиции в «Мир» в размере $2,5 млрд. Общая протяженность газопровода 1700 км. Иран уже построил свой участок в 900 км. Остается соединить иранский газопровод с портом Гвадар и провести трубопровод до Навабшаха (711 км). Ожидается, что проект будет реализован до конца 2017 г. С начала июня участились попытки дестабилизировать ирано-пакистанскую границу. Практические еженедельно иранские СМИ сообщаю о столкновениях между спецслужбами и боевиками в провинции Систан и Белуджистан.

А был ли секретный протокол у «ядерной сделки»?

На этой неделе получил продолжение скандал вокруг публикации агентством Associated Press (АР) секретных пунктов «ядерного соглашения». В ответ на этот доклад Иран отправил официальную ноту протеста МАГАТЭ. «Мы направили ноту протеста в МАГАТЭ. Считаем, что АР опубликовало конфиденциальные условия ядерного соглашения, которое МАГАТЭ не должно было предать огласке. Мы надеемся, что все участники ядерной сделки не допустят дальнейшего разглашения достигнутых договоренностей», — заявил пресс-секретарь Организации по атомные энергетики Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди агентству Mehr News.

Ранее спикер Меджлиса Ирана Али Лариджани заявил о необходимости приступить к строительству станции по обогащению урана в ответ на несоблюдение США условий «ядерной следки». «Считаю необходимым подготовить ОАЭИ план строительства АЭС для обогащения урана до нужного уровня. О ходе работ информировать парламент в постоянном режиме», — цитирует Лариджани агентство Tasnim News. Свою принципиальную позицию, в случае нарушения условий венских соглашений, подтвердил МИД ИРИ.

Просочившуюся в СМИ информацию о секретном соглашении опроверг глава ОАЭИ Али Акбар Салехи."Такого документа никогда не существовало. В случае нарушения условий достигнуты соглашений «шестеркой», Иран может вернуться к обогащению урана в еще большей степени, чем было обозначено в подписанном соглашении», — заявил Салехи в эфире новостной передачи на канале IRIB. Глава ОАЭИ указал на противоречивую позицию лидеров ЕС по вопросу «ядерного соглашения».

Агентство Associated Press опубликовало часть секретного протокола «ядерного соглашения» Ирана с шестеркой. Согласно этой информации, Тегерану разрешается спустя 10 лет после подписания венских соглашений приступить к обогащению урана, а не через 15 лет, как объявлялось ранее. К 2027 г. исламская республика может приступить к замене центрифуг на усовершенствованные. Это позволит Ирану в два раза увеличить темпы обогащения урана. Официальный представитель Госдепартамента США опроверг информацию, опубликованную АР.

Европейские газовые амбиции Тегерана

25 июля Директор международного отдела Национальной иранской газовой компании (NIGC) Азизулла Рамезани сообщил о перспективах иранского газа на европейском рынке. «В результате реализации шестой пятилетней программы развития Ирана объем экспорта вырастит до 80 млрд куб м газа в год. Из них 50 млрд кубометров предусмотрено для поставок в соседние государства. Оставшиеся 30 млрд газа будет направлено в Европу», — приводит слова Рамезани проправительственное агентство IRNA.

Согласно докладу Еврокомиссии, опубликованному осенью 2015 г., к 2030 г. Европейский союз планирует ежегодно импортировать от 25 до 35 млрд кубометров иранского газа. Во время визита в Тегеран в апреле 2016 г. еврокомиссар по энергетике и климату Ариас Каньете заявил, что Иран сможет значительно увеличить свою долю на европейском рынке в ближайшие три-четыре года.

После заключения «ядерного соглашения"Иран все чаще стал заявлять о своих газовых претензиях на европейский рынок. Готовность импортировать газ из Ирана уже выразили Греция, Болгария, Польша, страны Прибалтики. Главное препятствие на пути иранского газа в Европу — отсутствие прямых коммуникаций для транспортировки голубого топлива. На сегодня Тегеран не обладает достаточным количеством танкеров для значительного увеличения объемов продажи СПГ в ЕС. А хаотизация Ближнего Востока может поставить крест на европейском проекте Ирана.