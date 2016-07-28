До сих пор нет точной информации о том, что происходило в Турции в ночь, когда была предпринята попытка военного переворота. Турецкая газета Yeni safak сообщает, что Саудовская Аравия и ОАЭ знали о готовящемся перевороте. С таким сенсационным выступил министр обороны Катара Халид аль-Аттия. Выявились и определенные детали. По словам катарского министра, в мае эти арабские страны во время совместных учений с ВВС Турции получили от некоторых турецких военных доверительную информацию о готовящемся мятеже. Как уточняет министр обороны Катара, мятеж в Турции должен был начаться в августе, однако, по невыясненным причинам, путч начался 15 июля. Все это требует исследования, когда на поверхность будут всплывать новые дополнительные сообщения. Но если быть хронологически точным, то, видимо, не случайно в первых числах июня в турецких СМИ появилась информация о том, что директора Службы национальной безопасности Турции (MİT) Хакана Фидана президент Реджеп Тайип Эрдоган может оправить в отставку и назначить послом Турции в Японии.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

Это является косвенным признаком того, что Саудовская Аравия и ОАЭ передали добытую ими информацию то ли самому президенту Турции Эрдогану, то ли главе турецкой разведки Фидану. Но во время визита в Африку Эрдоган решил взять с собой Фидана, выяснить с ним лично отношения и сообщил, что «Фидан не освобожден от занимаемой должности и не отправлен послом в Японию». Тем более что с начала года Анкара увеличила финансирование разведки на 47% и в текущем году ее бюджет составляет 1,6 млрд турецких лир.

Судя по всем признакам, Фидан рвался покинуть свой пост. Еще весной прошлого года занимавший пост премьер-министра Турции Ахмет Давутоглу предложил Фидану баллотироваться в депутаты парламента, что в будущем ему сулило, как минимум, пост главы МИД страны. Но против выступил сам Эрдоган. По оценке ряда турецких экспертов, президент Турции опасался, что Фидан, являющийся «хранителем секретов семьи Эрдогана», переметнется на сторону главы правительства Давутоглу, станет «оружием в руках тех, кто выступает против трансформации политической системы страны из парламентской в президентскую». Фидан вел от имени правительства секретные переговоры с Рабочей партией Курдистана (РПК), поддерживал контакты с находящимся в тюремном заключении лидером РПК Оджаланом, что влияло на исход парламентских и президентских выборов в Турции, в которых побеждала Партия справедливости и развития, во многом определял региональную политику страны.

Помимо этого, именно Фидану Израиль приписывал то, что «турецкое правительство передало спецслужбам Ирана данные десяти иранцев, которые работали с агентами израильского «Моссада» и встречались с ними в Турции». Кстати, в марте 2024 года бывший начальник разведывательного департамента полиции Стамбула Али Фуат Йылмазер сообщал, что по «террористическая организация «Таухид-Салам», связанная с Ираном, проникла в высшие эшелоны власти в Турции», и что «иностранные агенты смогли без особых трудностей проникнуть в правящие круги Турции и завязать контакты с высшими должностными лицами». Такая информация тогда воспринималась как результат определенной внутриполитической борьбы, которая ведется в высших властных эшелонах Турции, но не более того.

Писали и о том, что в Турции в жесткой схватке сцепились две силовые структуры — Национальная разведывательная организация (МIТ) и управление безопасности Стамбула. Последняя публично обвиняет разведку в сговоре с курдскими сепаратистами и в «халатности в противостоянии запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК)». Дело дошло до беспрецедентного случая в истории Турции: стамбульская прокуратура вызывала на допрос действующего главу МIТ Фидана, его предшественника Эмре Танера, а также бывшего заместителя службы разведки Афета Гюнеша. В то время ИА REGNUM сообщало, что «Анкара готовила наземное вторжение в Северный Ирак», и что именно в этот момент появилось заявление тогдашнего министра обороны Израиля Эхуда Барака о том, что Фидан возглавляет в турецком руководстве так называемую иранскую партию. В свою очередь официальная Анкара заявляла, что главный турецкий разведчик в своей деятельности руководствуется только указаниями политического руководства страны и «успешно выполняет свои обязанности». Однако в момент несостоявшегося переворота в Турции эта «логическая стройность в аргументации» Анкара не сработала.

Стало известно, что 15 июля еще в 16:00 сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) получили данные о готовящемся путче, но поместили эту информацию на сайте Генштаба Турции, а Фидан решил не проинформировать об этом президента и премьер-министра. В беседе с агентством Reuters Эрдоган так описал происходившие в ту ночь события: «Мне позвонил зять и сказал: «В Стамбуле проблемы. У дворца Бейлербей военные перекрывают дороги. Не дают проехать на мост». Сначала я не поверил. Позвонил главе Национальной разведки, но не смог дозвониться. Главе Генштаба тоже не дозвонился. Мы с премьер-министром приложили все усилия, чтобы связаться с ними. Хотя это и было сложно, но, в конце концов, мы смогли установить контакт». Из сообщений турецких СМИ известно, что Фидан выехал в Генштаб, но спустя некоторое время глава Генштаба Хулуси Акар был взят путчистами в заложники.

В этой связи турецкая газета Milliyet приводит свою версию, согласно которой Фидан подверг сомнению полученное сообщение о перевороте и добился все же того, чтобы воздушное пространство было закрыто в Анкаре для военных самолетов. Согласно газете Milliyet, Фидан лично позвонил начальнику охраны президента Мухсину Косе, который находился с Эрдоганом в Мармарисе. Тем не менее можно ли считать действия Фидана квалифицированными, судить специалистам. Недовольство его работой проявил и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который также не мог с ним связаться до 11 часов вечера 15 июля, когда в стране разворачивались главные события.

Теперь, как сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, глава MIT Фидан пока обошелся только предупреждением. Но главные события в его политической карьере еще впереди.