Федерации по видам спорта, на плечи которых Томас Бах переложил ответственность за «да» или «нет» россиянам на Олимпиаде, оказались не столь трусливыми, как предполагали западные репортеры, и рьяно принялись вычеркивать российских атлетов из списка отъезжающих в Бразилию. Возможность отстранять «этих русских» от Олимпиады опьяняла кажущейся безнаказанностью этих действий.

Логотип Олимпиадв в Рио-де-Жанейро

К 67 легкоатлетам очень быстро добавились 22 гребца — «академика», семь пловцов, пять байдарочников, четыре велосипедиста… Фиеста в западных СМИ разыгрывалась нешуточная, руки бойцов эфира и виртуозов текста начали уставать от регулярного подъема бокалов с шампанским «за еще одного удаленного».

На третий день антиспортивного пира некоторые издания ЕС вдруг проявили первые признаки отрезвления.

«А если потом, спустя несколько месяцев после Игр выяснится, что недопущенные атлеты, были забанены неправильно? Если русские докажут, что дважды за одну провинность наказывать нельзя, потому что такая норма предусмотрена в законодательстве практически всех стран?» — начала задавать вполне резонные вопросы британская The Guardian.

Выяснилось: редакции известны несколько международных федераций, сомневающихся в том, что пробы так называемых «защищенных российским государством от допинг-контроля спортсменов» действительно могут дать положительный результат.

«И если тест окажется отрицательным — то что тогда?» — интересуется издание. И само же отвечает: «Тогда, если русские подадут в суд, начнется жуть. Окажется, что спортсмены, обвиненные в употреблении допинга только на оснований заявлений комиссии Макларена, которая за слова свои ответственности не несет, должны были ехать на Игры. И они там, по прогнозам, должны были быть не статистами и не туристами, а претендентами на медали, в том числе и золотые. Страшно подумать, в какие суммы будет оценен ущерб, причиненный этим спортсменам, государству, которое они представляют и спонсорам, которые вкладывали в этих атлетов свои средства. Единственной формой извинения в этом случае будут деньги. Огромные деньги».

По данным редакции, как минимум в одной из федераций принято решение «даже не пытаться играть в эти игры». В смысле: допустить всех, кто значится в заявке, а на домыслы комиссии Макларена не обращать внимания. А то ведь так и до разорения недалеко.

До понимания того, в какую историю «вляпали» международное олимпийское движение политики, возжелавшие выдавить Россию всеми возможными способами из международного спорта, догадались и в испанском электронном издании El Confidencial.

«Президент Путин, обращаясь с напутственным словом к своим олимпийцам, сказал, что недальновидные политики не хотят уходить из мира спорта, — говорится в редакционной статье. — Исключение российских спортсменов не имеет под собой юридической базы и ослабляет конкуренцию на спортивных аренах. Ценность медалей, которые будут добыты конкурентами России, в этом случае девальвируется».

На снижение конкуренции испанские журналисты особо не смотрят, а вот слова об отсутствии юридической базы наводят их на мысли, что добром все это не кончится.

«Российский лидер сказал, что его страна не может согласиться с безосновательной дисквалификацией атлетов, не имеющих в своем спортивном паспорте ни единой записи об употреблении допинга. Он назвал сложившееся положение открытой дискриминацией и заявил, что справедливость восторжествует».

Газета обращает внимание на то, что Путин не применил термин «надеемся», что могло бы свидетельствовать о слабой позиции российских специалистов в области юриспруденции.

«Путин подчеркнул, что Россия займется восстановлением своего доброго имени исключительно в правовом поле. И это следует трактовать так: у нас уже почти все готово к атаке на тех, кто нас незаконно обвинил или решил наказать по второму разу за одно и тоже», — резюмирует издание.

Такого же мнения придерживается и упомянутая выше Guardian, сообщившая:

«Российская пловчиха Юлия Ефимова уже заявила о том, что подает апелляцию на решение МОК, говорящее, что российские атлеты, срок дисквалификации которых уже закончился, не могут принять участия в Играх. По ее мнению, это является повторным наказанием за искупленную уже ошибку. Особенно на фоне того, что спортсмены других государств, отбывшие дисквалификацию, на Игры едут. У Ефимовой, четырехкратной чемпионки мира, шансы на победу были очень хорошими, а значит и сумма компенсации будет ею востребована немалая».