



Андрей Колеров. Икона. 2001

«Майданная» идеология, логика, «майданное» понимание жизни не просто построены на подмене понятий, лжи, фальши, провокации, а представляют собой одну сплошную фальшь и провокацию. Все, к чему прикасаются «майданные» языки, превращается в грязную смесь вымысла и домысла, степень лживости которой определяется исключительно мерой испорченности и ангажированности ее авторов. На организованный Украинской Православной Церковью Московского патриархата Крестный ход сторонники «майдана» вылили такую массу речевой диареи и желчи, что ее с лихвой хватило бы на десяток мероприятий любого уровня. Ослепленные злобой и бессилием договорились до того, что окрестили его «боевой операцией», «православным джихадом», которым Владимир Путин пытается, якобы, заставить Украину вернуться в сферу влияния России. Вспомнили даже мерзкие слова Петр Порошенко: «суки православные», — брошенные в свое время «президентом всех украинцев» именно в адрес таких граждан Украины, как участники Крестного хода. Бог ему судья!

Следуя известным американским методикам навязывания своей точки зрения и ведения дискуссии, «майданные» деятели приписывают оппонентам то, что делают сами. В таком духе с самого первого дня Крестного хода осуществлялось его информационное сопровождение со стороны прорежимных пропагандистов. Это понятно. В Украине задолго до «майдана» религия превратилась в чистой воды политиканство, ярчайшим символом которой стала филаретовская шарашкина контора. В политизации церкви и церковных ритуалов теперь в Киеве на всех углах обвиняют УПЦ (МП). Обвиняют голословно, пытаясь обвинить в собственных грязных помыслах и позорных деяниях других. Точно так же безосновательно в адрес организаторов Крестного хода сплошным потоком лились обвинения в желании устроить «провокации» и даже в том, что Ход представляет собой ничто иное как… «поход на Киев» с целью масштабной дестабилизации ситуации в столице и в стране. Под такого рода надуманными предлогами звучали призывы к власти запретить мероприятие, не пустить Крестный ход в Киев. Не менее активно и агрессивно нагнеталась идея «защиты» столицы от «русских попов» силами добровольческих батальонов путем физического препятствования продвижению верующих по маршрутам их следования.

К великому счастью, дальше поганых слов дело не пошло. Господь уберег! Обращенные к нему молитвы были услышаны. Без команды хозяина псы «майдана» не рискнули броситься на беззащитных людей, единственным инструментом отпора для которых могла в роковую минуту оказаться только молитва. Испугались. Бога ли, кары Господней, или чего-то другого, более приземленного, — это уже вопрос не первостепенный. Главное то, что страх сковал действия и власти, и активистов. Тявкали из-под заборов и из-за угла, стремясь оболгать, скомпрометировать, исказить сущность события, преуменьшить его значимость, и те, и другие. А вот пойти на открытое противоборство с применением силы и с пролитой кровью не решились. Вынашивавшиеся первоначально планы массовых провокаций и акций, направленных на срыв Крестного хода, на нанесение ущерба его участникам, так и остались планами.

«Всеукраинский Крестный ход с молитвой за Украину» принес в Киев нечто необычное, нечто такое, от чего и жители столицы, и украинцы по всей стране успели отвыкнуть: чистоту помыслов, ясность мысли и взгляда, заряд позитивной энергии, сосредоточенной не на разрушении, а на созидании. Славя крещение Руси, священнослужители УПЦ (МП) и верующие молились за восстановление единства — истинного, а не того лживого, к которому призывает власть, одной рукой тиражируя рекламный лозунг: «Единая страна», а другой проводя «АТО», терроризируя собственных граждан в восточных областях — Украины, за мир в Донбассе, за прекращение внутриполитической вакханалии и возвращение к обычной жизни. Крестный ход — оружие против дьявола и его козней. Кто знает, может быть, именно ему суждено стать поворотным моментом в преодолении «постмайданной» дьявольщины и постепенного восстановления в стране режима нормального существования. Может быть, после него, благодаря ему инициатива в борьбе за Украину перейдет, наконец, от сил зла к силам добра.

Инициатор и вдохновитель «Всеукраинского Крестного хода», субъект такого возможного поворота от зла к добру — Русская православная церковь. Православие остается важнейшим фактором единения Украины и России, украинцев и русских. Именно каноническое православие дает сегодня надежду на преодоление того тупикового, вредного во всех смыслах состояния, в котором оказались отношения между двумя странами и невиданного всплеска русофобии. По этой причине его, как огня, боятся в офисе президента и в кругах «майданных» добровольцев и волонтеров.

«Всеукраинский Крестный ход с молитвой за Украину» состоялся и выполнил свою высокую миссию. На какое-то мгновение над столицей и над всей страной развеялись критически сгустившиеся после «майдана» тучи черные, мелькнул проблеск веры, мира и праведной молитвы. В сердца украинцев вернулась надежда. В сердца же правящей элиты вселился новый страх. Теперь уже не перед мифическими «танками Путина», на всех парах летящими к Киеву со всех сторон, а перед реальными миллионами украинцев, которые вот-вот соберутся в новый поход на Киев. Теперь уже не молиться за спасение Украины, но собственными руками добивающимися этого спасения.

Страх, беспомощность и разочарование власти, сам того, похоже, не осознавая, выразил министр внутренних дел А.Аваков. «Никакой картинки для вражьих СМИ, и никакой провокации. Рутинно — и никакого русского мира!», — написал он на своей странице в Фейсбук, подводя итог событиям в Киев 27 июля. Опять исказив истинное положение вещей, а в чем-то и солгав. Как, например, в случае с «картинкой». «Картинка» для СМИ была потрясающей: мирное шествие десятков тысяч людей, возносящих молитву за мир и единство. Без горящих шин, без бесчинствующих молодчиков в балаклавах, без изрыгающих брань и проклятия говорящих «майданных» голов. Это — совершенно новый образ Украины, к которому придется привыкать и Киеву, и Западу. Что касается провокаций, то Аваков, по сути, признал, что Крестный ход не задумывался как провокация, не носил провокационного характера. Провокации же со стороны режима и активистов оказались парализованы Божьей волей.

И, наконец, о «русском мире», об отсутствии которого спешит доложить — кому? зачем? — незадачливый министр. Эти слова — самая настоящая, самая откровенная, самая циничная ложь. 27 июля «Русский мир» не просто вернулся в Киев, а на несколько часов воцарился в нем, восстановив преемственную связь между историей Руси и современностью Украины. Никакие добровольцы, никакие агенты СБУ, никакие послы воспрепятствовать этому были не в силах.