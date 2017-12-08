Несмотря на заявленное успешное прохождение мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования по итогам 2015−2016 учебного года, Министерство образования и науки РФ аккредитовало не все учебные программы высших учебных заведений региона. За излишнюю медлительность недавно лишился своего кресла ректор Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Александр Ситников. Но и исполняющий сейчас его обязанности Андрей Максименко не слишком растороплив. Чтобы получить дипломы государственного образца, выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек, — прим. ИА REGNUM ) теперь вынуждены доучиваться за дополнительную плату в Алтайском государственном университете (АлтГУ). Классический университет тоже переживает не лучшие свои времена. Ушли многие известные профессора, а сам АлтГУ при недавно переизбранном ректоре — Сергее Землюкове — неоднократно отмечался в официальной информации следственных органов по коррупционным статьям уголовного кодекса.

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

АлтГУ: богатый ректор — нищие преподаватели

Судя по официальной информации, расслоение на бедных и богатых породило не одну проблему в Алтайском государственном университете. И дело не только в коррупционных скандалах. Хотя и их за последние годы было немало. Напомним лишь самые громкие из них. Как уже сообщало ИА REGNUM, ноябре 2014 года «за руку» поймали уважаемого профессора и декана юридического факультета АлтГУ Виталия Сорокина. Как выяснилось, он «уговорил» мать студента-«платника» отремонтировать одну из аудиторий факультета.

В июне 2016 года алтайские СМИ сообщили об анонимном письме Генеральному прокурору РФ от студентов юридического факультета АлтГУ, в котором было сказано о вымогательстве взяток со стороны одного из преподавателей кафедры уголовного права, бывшего сотрудника Следственного Комитета РФ, «которого выгнали за пьянку». По словам авторов анонимки, преподаватель этот требует в качестве подарков «дорогие спиртные напитки», «а красивым студенткам предлагает встретиться в интимной обстановке». Его рассмотрением занимается сейчас СУ Следственного комитета по Алтайскому краю.

В середине июля 2016 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении преподавателя, который брал со студентов деньги за сдачу ими практики, курсовых работ, а также написание дипломного проекта. Сумма взяток колебалась от 20 до 105 тысяч рублей.

Между тем, ректор АлтГУ Сергей Землюков за 2016 год задекларировал и обнародовал самый высокий доход среди руководителей вузов края — 5,009 млн рублей. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и многочисленные комментарии в социальных сетях.

«В АлтГУ преподаватель с большим стажем и должностью доцент получает в районе 16 тысяч рублей. Это с учетом преподавания в коммерческих группах. Коррупция во власти безнаказанная. Это видят все. И преподам тоже кушать хочется. А садят только преподавателей. И садят за то, что студенты сегодня не тянут учебу», — написал один из пользователей, по понятным причинам пожелавший остаться неизвестным.

В других комментариях не раз проскальзывало слово «болото» в отношении преподавательского состава. «Болото в руководстве есть везде, в том же АлтГУ. Не зря же оттуда ушли многие известные профессора, тот же Юрий Николаевич Мальцев (математический факультет), фактически выгнали почетного профессора и выдающегося ученого-физика Владимира Ивановича Букатого, разделались с бывшим ректором Валерием Леонидовичем Мироновым (живет в Красноярске), да так, что он даже вспоминать об этом периоде своей жизни не хочет», — такое личное мнение высказал ИА REGNUM один из преподавателей. По его оценке, все последние события явились следствием того, что руководство вуза укреплялось людьми, которые экспертами в области образования не являются.

АлтГТУ — «рай» для неуспевающих и шпионов

Алтайскому государственному техническому университету, который в советские времена считался лучшим в своей нише, тоже не везет с руководством. После скандального увольнения ректора Александра Ситникова министром образования Игорем Ливановым в ходе майского совещания с руководителями вузов страны, «рулить политехом» пытается исполняющий обязанности ректора Андрей Максименко. Кстати, его последним местом работы был упомянутый выше АлтГУ.

«Он ведет себя как барин. Человек любит власть, и держит нос по ветру, не зря же уходил проректором в АлтГУ и вскоре вернулся обратно. Теперь явно будет пробиваться в ректоры», — отозвался о нем один из сотрудников АлтГТУ. Вероятно именно эти качества подвигли нового начальника АлтГУ не прекращать порочную практику с помилованием неуспевающих студентов.

По свидетельству преподавателей, до получения аккредитации в политехе существовал негласный приказ не отчислять неуспевающих. Чтобы не портить показатели, возможность числиться в студентах оставляли даже самым отъявленным двоечникам. Не говоря уже про студентов, прибывших из других республик. «А за неуспеваемость уже не отчисляют. Такие студенты по 10 и более долгов имеют ‑ и ничего! Да и наши такие же есть, я на них смотрю уже как на привидений — их уже быть в вузе не должно, а они ходят как ни в чем ни бывало…», — сожалеет один из преподавателей.

Кстати, одним из ярких примеров отсутствия в АлтГТУ достойной смены руководства является назначение Евгения Роговского на должность советника ректора АлтГТУ Ситникова по экономическим вопросам. Кто не помнит — именно этот человек, будучи в должности директора Алтайского регионального отделения «Россельхозбанка», создал немало проблем, как самому банку, так и алтайским крестьянам, пострадавшим от действий небезызвестного холдинга «Изумрудная страна». В отношении его руководства сейчас расследуется несколько уголовных дел. Сам Евгений Роговский тоже подвергался уголовному преследованию.

Многим жителям Алтайского края знакома еще одна «говорящая» фамилия. Начальником управления кадров в алтайском политехническом с 2009 года является никто иной, как бывший чиновник Сергей Химочка. Его старания не оценили в нынешней команде губернатора. Проработав менее года и уволившись — якобы по собственному желанию — он еще год считался безработным. В истории с затягиванием получения аккредитации АлтГТУ он до последнего уверял прессу, что вопросы вот-вот решатся.

Неудивительно, что в таком «болоте» стали появляться пиявки-коррупционеры. Всего две недели назад — в июле 2016 года — завершилось расследование уголовного дела в отношении одного из преподавателей АлтГТУ. Следствие выяснило, что за зимнюю сессию он собрал со студентов более 200 тысяч рублей. «У взяточника не было единой таксы за свои услуги — размер взяток варьировался от 20 тысяч до 105 тысяч рублей. Отдельным эпизодом прошло обвинение в мошенничестве — коррупционер пообещал обратившемуся к нему студенту помочь с зачетами по другим предметам и оценил свою помощь в 72 тысячи рублей. Однако на самом деле помогать студенту с учебной успеваемостью преподаватель не собирался, хотя и взял за это деньги», — установили следователи.

Но и это еще не все. АлтГТУ успел «засветиться» даже в шпионской истории: о том, как осудили представителя «Британского Совета» в Барнауле рассказал один из барнаульских ЖЖ-блогеров. Суть ее в том, что некий старший преподаватель кафедры международных экономических отношений организовал в вузе семинары, на которых в сотрудничестве с иностранной организацией из Британии собирал персональные данные учителей, военных, журналистов. При разбирательстве сам сотрудник «политеха» утверждал — для научных исследований.

Тем не менее, по итогам проверки ГУ МВД по Алтайскому краю выявлен ряд грубых нарушений требований ФЗ «О персональных данных», которые впоследствии были подтверждены в суде. Знал ли об этом Сергей Химочка? А ведь должен был знать.

«Преподаватель был привлечен к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 13.11 КоАП РФ за несоблюдение требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ», — подтвердили ИА REGNUM в правоохранительных органах.

То, что эта, казалось бы, невероятная ситуация, могла возникнуть только из-за попустительства руководства вуза, очевидна. Как и то, что без новых людей в преподавательском составе способных дать импульс уровню подготовки студентов, прогрессирующие «болотные процессы» только усугубятся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо АлтГТУ, угроза неполучения выпускниками дипломов государственного образца из-за неаккредитации учебных программ нависала над студентами нескольких высших учебных заведений Алтайского края. Это, в частности, Алтайский государственный аграрный университет, Алтайская академия экономики и права и Алтайский экономико-юридический институт.

Напомним, в 2015 году Рособрнадзор провёл проверки 505 вузов. По результатам проверок Рособрнадзора были закрыты около 600 вузов. Всего за 2 года аккредитации лишились порядка 1100 вузов. На 2016 год запланировано проведение более 550 проверок.

«Количество студентов резко растёт, но качество псевдоучебных заведений крайне низкое. Мы в Государственной думе вместе с обрнадзором два года назад приняли специальный закон, который облегчает процедуру лишения аккредитации и лицензии для этих вузов. И только за последний год более 400 шарашкиных контор было закрыто, и в этом году будет закрыто ещё столько же», — заявлял председатель комитета Госдумы РФ по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.