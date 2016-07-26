Предвыборная ситуация в Грузии, наконец, взорвалась. На фоне мирных встреч с избирателями и обильных обещаний, раздаваемых различными политическими партиями своим потенциальным сторонникам, прозвучало достаточно серьезное обвинение в адрес властей со стороны председателя Конституционного суда — единственного, на данный момент, органа, в котором руководящие позиции официально продолжает удерживать ставленник Саакашвили. Обвинение голословное, так как конкретных фактов, имен и фамилий Георгий Папуашвили не назвал, но его заявление посеяло в народе очередные подозрения: нынешняя власть «делает что-то не так», «давит на судей», шантажирует судей»…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недавнее прошлое

Слова Георгия Папуашвили тут же подхватили и соответствующим образом прокомментировали «прозападные» НПО, те самые, которые в свое время активно поддержали тройку Саакашвили-Бурджанадзе-Жвания в период «розовой революции», а также новые, созданные уже после так называемой «смены власти» в результате выборов 1 октября 2012 года.

Руководитель организации «Международное общество свободных выборов и демократии» Нино Ломджария в интервью телекомпании «Рустави-2» заявила, что слова председателя Конституционного суда дают основания для начала прокуратурой соответствующего расследования. Она также выразила пожелание, чтобы судьи, которые подвергались такому давлению, сами выступили перед обществом и сделали соответствующие заявления. По ее же оценке, подобные факты происходят потому, что ранее, когда сам Папуашвили заявил об оказываемом на него давлении, правоохранительные органы и правительство на его слова соответствующим образом не отреагировали. Ломджария связала факты давления на судей с теми решениями, которые Конституционный суд вынес по искам телекомпании «Рустави-2» и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, так как решения были вынесены в пользу истцов и против правительства Грузии.

«Очень серьезными» назвала обвинения, прозвучавшие из уст Папуашвили, и руководитель НПО «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури, которая призвала прокуратуру тщательно расследовать озвученные Папуашвили факты и соответствующим образом отреагировать на них.

Аналогичную оценку дала этим обвинениям и руководитель «Ассоциации молодых юристов» Анна Нацвлишвили, по мнению которой, сегодня грузинское законодательство пока не дает полную гарантию признания подобных фактов незаконными. Она подчеркнула необходимость адекватного реагирования на них и наказания виновных.

Более мощную поддержку Георгию Папуашвили оказал президент Георгий Маргвелашвили. Он не только встретился с председателем Конституционного суда и заслушал его информацию «о фактах давления на судей», но и дал брифинг, на котором, вместе с выражением своей позиции относительно недопустимости происходящего, сообщил, что аналогичному давлению ранее подвергся и один из его родственников.

По информации Георгия Маргвелашвили, случай произошел около месяца назад, когда представители правоохранительных органов без санкции суда провели обыск в доме члена его семьи, но ничего противозаконного не обнаружили. Президент преподнес этот факт как попытку оказания давления на него и его семью, но подчеркнул, что от высшего руководства страны, от премьер-министра такое давление не исходит. По мнению Георгия Маргвелашвили, этим делом занимаются правоохранительные органы, которые связаны с определенными политическими группами низкого уровня.

На заявление президента откликнулось МВД, которое сообщило, что речь идет о муже дочери нынешней жены Георгия Маргвелашвили — Маки Чичуа. По информации министерства, оперативно-следственное мероприятие, в ходе которого и обыскали «родственника» президента, было проведено 28 июня в рамках расследования по статье 236, части 2 и 3, УК Грузии (противоправное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия). Вместе с «родственником» Маргвелашвили полиция обыскала еще двух молодых людей. У названного президентом лица ничего незаконного не нашли, а у двух остальных изъяли холодное оружие.

«Хотим подчеркнуть, что оперативно-следственное мероприятие было проведено в соответствии с законодательством Грузии, с полной защитой прав участвующих в нем лиц и было нацелено на выявление и превенцию преступления. Перед законом все равны. Поэтому любая иная интерпретация полицейского мероприятия недопустима», — подчеркнули в МВД.

Грузинские СМИ зашли еще дальше и выяснили, что Миндия Гогочури, об обыске которого говорил президент, и ранее был участником ряда инцидентов, предусматривающих уголовную ответственность. Как пишет портал ambebi. ge, в 2013 году, еще до того, как Маргвелашвили стал президентом, Миндия Гогочури ранил Бачо Сирадзе, который в тот период был женихом дочери будущего президента Георгия Маргвелашвили. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По информации этого же портала, имя Миндии Гогочури связывают и с нашумевшим убийством, совершенным группой вооруженных лиц на проспекте Руставели в октябре 2011 года. Тогда 23-летнему Зуре Таркашвили нанесли 11 ранений, и он скончался на месте на глазах у матери и сестры. Позднее, во время предвыборной кампании 2013 года (перед президентскими выборами) мать Зуры Таркашвили Тамила Кочламазишвили обвинила кандидата в президенты Георгия Маргвелашвили в укрывательстве убийцы ее сына.

Поддержка, оказанная грузинскими НПО и президентом председателю Конституционного суда, невольно наводит на мысль, что это часть единого предвыборного плана действий, направленного на развенчание политического оппонента.

Тем более, что все эти заявления и оценки звучат в унисон с заявлениями лидеров «Единого национального движения».

Заявление председателя Конституционного суда и президента Грузии связал между собой и представил как факты насилия секретарь ЕНД по международным отношениям Гига Бокерия. Он считает, что эти действия осуществляются по указанию Бидзины Иванишвили.

«Председатель Конституционного суда и президент страны прямо заявляют, что на них, членов их семей и на их окружение оказывают политически мотивированное давление. Премьер-министр ничего не решает и прямо подчиняется режиму Иванишвили, который напрямую руководит этими незаконными действиями», — заявил Бокерия.

По его оценке, в стране сложилась катастрофическая ситуация, когда правительство вместо того, чтобы заботиться о стране и народе, идет на все для сохранения собственной власти.

«Именно потому в октябре путем выборов мы должны поставить на этой власти точку», — подчеркнул Бокерия.

Попытки дискредитации политических оппонентов любыми средствами, с применением лжи и фальсификации данных — излюбленный метод ЕНД. Не исключено, что вскоре Папуашвили представит обществу и тех «конкретных» судей, которые якобы подвергались давлению и шантажу. А НПО даже сообщили, что речь идет о кадрах из личной жизни, которыми правоохранительные органы якобы шантажируют судей. И найти таких людей в Конституционном суде, возглавляемом ставленником Саакашвили, скорее всего, будет нетрудно, так как «коренная чистка» в судебной системе, а в данном случае в Конституционном суде, не проводилась. Запад в этом деле попытки правительства Грузии не поддержал, в отличие от правительства Саакашвили, которое после революции роз максимально и очень сурово очистило ряды всех государственных структур от старых чиновников и всюду поставило своих людей. Тогда Запад одобрял и активно поддерживал эту чистку и никакой коабитации от Саакашвили не требовал.

Учитывая «богатый арсенал» средств политической борьбы грузинских партий, можно предположить, что мирно и спокойно провести предвыборную кампанию и предстоящие выборы властям не дадут. Сумеет ли «оппозиция» с этим «арсеналом» подготовить «достаточную и благодатную» почву для новой «смены власти» в Грузии?..