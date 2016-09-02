Петиция о переименовании Калининграда в Кёнигсберг, инициированная местными национал-маргиналами, возможно, и правильно игнорируется калининградскими СМИ. Но, сочиняя эту петицию, сепаратисты и не рассчитывали на поддержку региональных, да и вообще российских медиа.

Интернет-мем: немцы двумя руками голосуют за переименование Кёнигсберга в Калининград, 1945 г

Петиция о Кёнигсберге относится к продуктам чисто соцсетевым, давно обкатанным в Триполи и Киеве. На сегодня её подписали почти 1,5 тыс. человек, и калининградцев там не так уж и много. Зато есть подписанты из Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Польши, Чехии Австрии. А также из «большой России» — Москва, Петербург, Псков, Воронеж…

Реакция калининградской блогосферы на этот бред — разная: и разгромная, и бесхребетная, и одобрительная. Но и здесь надо понимать, что на калининградцев «плач по Кёнигсбергу» не распространяется. Цель очевидна — создать видимость проблемы вне предела российского эксклава. И присоединившиеся к петиции оппозиционеры столичного разлива (типа Божены Рынска, Андрея Пионтковского и Дмитрия Дёмушкина) тому подтверждение.

Сделаю отступление. Минувшей весной автор этих строк писал о провокационном твите бывшего посла США в Москве Майкла Макфола насчёт Кёнигсберга. Тогда калининградская «прогрессивная общественность» едва ли не записала меня в идиоты за заголовок «Вашингтон дал старт: теперь у России будут отнимать Калининград». Сейчас же — после июньского доклада американского «Атлантического совета» о планируемой (пока на бумаге) военной агрессии на Калининградскую область — та самая калининградская общественность пребывает в недоумении. Макфолским твитом Вашингтон действительно четыре месяца назад дал старт специальной операции, в которую калининградцы пока не хотят верить по принципу «да не может быть».

Началось — со ставшей же классикой американских «оранжевых технологий» — активизации маргиналов-националистов. В калининградском случае — это т.н. «Балтийский авангард русского сопротивления».

За «авангардом» стоит, по сути, один человек — бывший студент-«философ» Балтийского федерального университета им. Канта Александр Оршулевич, несколько лет назад осужденный за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

А теперь следите за руками. В начале июля 2016 года Оршулевич посещает Киев, где участвует в конференции «по вопросу создания Балтийско-Черноморского Союза». Калининградского сепаратиста пригласил т.н. «Гражданский корпус «Азов» — молодёжная организация, опекаемая нацистским полком «Азов» (начальником «Гражданского корпуса «Азов» является небезызвестный «наследник» бандеровки-эмигрантки Ярославы Стецько Роман Зварыч, родившийся и живущий в США и, по данным СМИ, являющийся сотрудником американских спецслужб).

Далее следует поездка в Польшу, где Оршулевич обращается к властям Эльблонга с просьбой переименовать известную всем калининградцам кольцевую развязку «Rondo Kaliningrad» на «Rondo Königsberg».

Одновременно запускается петиция «Вернуть Калининграду имя Кёнигсберг!» с нехилым продвижением в соцсетях (думаете, легко подтянуть «влиятельную россиянку» Божену, которая и в Калининграде-то не была ни разу?). И вот уже в Калининград приезжают журналисты бельгийского таблоида De Standaard, интервьюируя вожака «Балтийского авангарда». Темой переименования заинтересовался собкор в Москве одной из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung. То ли ещё будет.

Все выше описанные события стоят денег. Даже если представить, что сепаратисты работают на развал Калининградской области за убеждения, то путешествия за границу бесплатными не бывают (из совсем уж мелочи — сайт калининградских националистов, заблокированный Роскомнадзром, преспокойно перешел на доменную зону Западного Самоа с приличным годовым обслуживанием).

Вернёмся к переименованию Калининграда в Кёнигсберг. Насколько эта тема актуальна? Последний раз всплеск произошёл пять лет назад и был вызван политическим инфантилизмом калининградского губернатора Николая Цуканова (глава российского эксклава, выступая всё в той же Польше, допустил возможность, что «этот вопрос встанет на повестку дня»). Три года назад Калининградская мониторинговая группа провела соцопрос, согласно которому 69% жителей региона высказались против возвращения городу прежнего имени. Очевидно, что у переименования Калининграда в Кёнигсберг и сегодня нет шансов. Даже в Польше. Польский историк Михал Глок, проживающий как раз в Эльблонге сказал корреспонденту ИА REGNUM :

«Никто не станет официально этим вопросом заниматься. Прежде всего, потому, что эта тема не подпадает под закон о декоммунизации. У нас с 90 — х годов есть городской закон, что все построенные кольцевые развязки, т.н. рондо, называются именами городов-партнёров. И Калининград для Эльблонга — это город-партнёр. Я знаю, что будут строить новые кольца, и их назовут именами немецких и британских городов. Это нормально. А что касается эльблонгской общественности, блогосферы, то никто не рассуждает о «Калининграде-Кёнигсберге». Это вообще не тема поляков. Польские же СМИ написали об этом письме, потому что сейчас, как у нас говорят, «огуречный сезон» (аналог мертвому сезону на русском языке. — ИА REGNUM), просто писать не о чем».

В свою очередь председатель ГТРК «Калининград» Николай Долгачёв прогнозирует, что тему петиции в ближайшие дни подхватят западные СМИ.

«Учитывая, что в настоящее время мы наблюдаем информационные атаки на Калининградскую область, очевидно, что наши западные соседи станут, что называется, троллить на любой площадке и по любому поводу. И когда маргинальные группы внутри России поднимают вопрос о переименовании Калининграда на немецкий лад, то силами на Западе это будет активно информационного поддержано», — сказал Долгачёв в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Абсолютно уверен, что реальных перспектив у таких инициатив нет, поскольку, прежде всего, калининградцы этого не поддерживают, но сделать эту тему обсуждаемой, продавить в европейских СМИ, чтобы расшатать общественность — такие попытки стоит ожидать в ближайшие дни», — считает Долгачёв.

Мы подходим к главному вопросу — как на это реагировать общественности? Не замечать и, соответственно, не пиарить малочисленных сепаратистов?

По мнению в недавнем прошлом украинского политолога, а ныне политического беженца Владислава Гулевича, это не самый действенный механизм. Именно так произошло на Украине в новейшей её истории, когда после развала СССР повылазившуюся неонацистскую нечисть не замечали «респектабельные» СМИ. А та потихоньку подпитывалась Западом. Что из этого вышло, мы все свидетели.

«Кому-то очень хочется реализовать в Калининградской области украинский сценарий, — считает Гулевич. — Переименование Калининграда обязательно потребует ревизии истории Великой Отечественной войны. Не сейчас, так позже, сторонники этой гнусной акции непременно начнут осквернять память тех, кто вышвырнул нацистскую заразу из Кёнигсберга и превратил столицу Пруссии в антифашистский город».

Историк напомнил, что именно с рассуждений о переименованиях начиналась вражда на Украине, которая вылилась в итоге в гражданскую войну.