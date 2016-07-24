Более чем два месяца назад в Нагорном Карабахе произошла беспрецедентная с 1994 года (12 мая 1994 года между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном был подписан документ о бессрочном прекращении огня) эскалация азербайджано-карабахского конфликта. В ночь с 1 на 2 апреля на двух участках линии соприкосновения Армии обороны Нагорного Карабаха (АО НКР) и ВС Азербайджана начались боевые действия, продлившиеся до 5 апреля. В этот день в Москве стороны договорились о перемирии.4-х дневная война дала как многие ответы о военном балансе между противниками, так и поставила новые вопросы. Так как угроза возникновения новой эскалации конфликта не исключена, целесообразно проанализировать состояние вооруженных сил Армении, Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, приняв во внимание итоги недолгой, но кровопролитной апрельской войны. Но сначала поговорим о предыстории азербайджано-карабахского конфликта.

Минобороны Армении ВС Армении на Параде Победы в Москве. 9 мая 2016 года

Корни конфликта восходят к началу XX века

Кровопролитные столкновения между армянами и азербайджанцами происходили в начале XX века дважды — в промежуток с 1905 по 1907 год и с 1918 по 1920 годы. В эти годы, после завершения Первой мировой войны, происходило формирование Советского союза. Во время этого процесса, в 1921 году, территория Нагорного Карабаха, населённая примерно на 90% армянами, была передана Азербайджанской ССР. Несколькими годами позже была создана Нагорно-карабахская автономная область (НКАО), которая была лишена прямой сухопутной связи с Армянской ССР. В годы ослабления СССР — конце 1980-х, в Нагорном Карабахе и Армении возникло движение за воссоединение, чему сильно способствовала политика по вытеснению армян из НКАО — к 1989 году доля армянского населения в НКАО уменьшилась до 76,9%. Кроме того, в 1988 году в азербайджанском городе Сумгаит произошли жесточайшие погромы армянского населения, при этом советское руководство полностью потеряло контроль над происходящими процессами. НКАО объявила о своей независимости от Азербайджана, что в 1991 году привело к началу кровопролитной войны, которая длилась до 12 мая 1994 года, когда тремя сторонами — Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном, было подписано соглашение о бессрочном прекращении огня. В этой войне армянская сторона одержала победу, установив контроль над НКАО и окружающими её территориями, восстановив сухопутное сообщение с Арменией.

С момента подписания перемирия, стороны ведут переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, однако ни к каким реальным результатам этот процесс не привёл. В последние годы нарушения режима прекращения огня и постоянные потери с обеих сторон стали привычным явлением (до 100 человек в год).

Четырёхдневная война — позиционная мясорубка без надежды на успех

В итоге, в апреле 2016 года Азербайджан осуществил попытку решить конфликт военным путём. За 4 дня погибло около 100 человек с армянской стороны, и более 100 с азербайджанской (несмотря на то, что страна официально признала 31 потерю, только на армянской территории были найдены около 50 трупов, оппозиционные СМИ в Азербайджане насчитали более 100 погибших, а многие независимые международные издания говорят и о 300−800 убитых). Было уничтожено заметное количество бронетехники, серьезно пострадали приграничные сёла. Что касается результатов — то Азербайджан смог в первые сутки, за счёт фактора неожиданности, продвинуться на 3−4 километра на двух направлениях, а отряд спецназа вошел в деревню Талыш. Однако с того момента, как Армия обороны Нагорного Карабаха также начала полномасштабную войсковую операцию, успехи нападавшей стороны исчезли. Отряд спецназа в Талыше был практически полностью уничтожен, вместе с командующим, имевшим звание полковника, а часть утраченных позиций были отбиты. На момент подписания перемирия Азербайджан смог оставить за собой несколько высот, общей площадью около 800 гектаров. Тем не менее, говорить о каком-либо серьезном успехе не приходится — никакого блицкрига не получилось, и уже со второго дня война приняла характер позиционной мясорубки, когда десятки людей погибали, чтобы продвинуться на 100 метров вперед или назад.

Имеющийся баланс сил не позволит Азербайджану провести эффективное наступление

До конфликта в СМИ достаточно часто звучала точка зрения, что Азербайджан, закупивший вооружения на миллиарды долларов в Израиле, России, Украине и Турции, смог сместить баланс сил в свою сторону. Азербайджанские же официальные лица и вовсе говорили, что смогут вернуть Нагорный Карабах силой в течение 1−2 недель. Тем не менее, как мы выше уже сказали, попытка блицкрига в апреле провалилась. Посмотрим, каков же имеющийся баланс сил.

Что касается численности личного состава, то в сумме в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха служит примерно 60−70 тысяч человек. В азербайджанской армии служит примерно 70 тысяч человек, однако с учётом большей численности населения, у неё заметно выше мобилизационный потенциал.

Стрелковое вооружение у сторон «классическое» для постсоветских стран — автоматы Калашникова разных моделей. У спецподразделений имеются и западные образцы оружия — к примеру, Азербайджан закупил некоторое количество израильских штурмовых винтовок TAR-21. Очень высоко разнообразие снайперских винтовок — применяются практически все основные западные и российские модели. Что касается противотанковых средств — то обе стороны обладают большим количеством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) советского и российского производства, а Азербайджан также приобрел современные израильские комплексы Spike, которые отлично показали себя во время 4-х дневной войны. Что касается Армении — страна смогла приобрести у неизвестного поставщика некоторое количество франко-немецких ПТРК Milan. Обе стороны конфликта имеют на вооружении сотни единиц переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».

Что касается бронетехники, то здесь у Азербайджана появилось некоторое качественное преимущество после закупки крупной партии вооружений в России — тогда Баку смог получить около 100 современных танков Т-90С и 100 боевых машин пехоты БМП-3. При этом, в общей сложности у сторон имеется примерно по 400 танков — просто в случае Армении это в основном советские Т-72Б. Ситуация сходная и в области ствольной артиллерии — правда здесь подсчитать точное количество вооружения практически невозможно (очень много артиллерии находится в Нагорном Карабахе, а там большая часть информации засекречена), однако у того же Азербайджана имеется 18 единиц самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С».

Самого ощутимого преимущества, на данный момент, Азербайджан добился в области тяжелых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Страна обладает 30 единицами 300-мм РСЗО «Смерч», способной вести огонь на дистанции до 90 км, 18 единицами реактивных огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк», есть информация о контракте с Турцией на поставку 300-мм РСЗО Kasirga. Что касается Армении — то из тяжёлых РСЗО страна пока обладает, по разным данным, от 4 до 8 китайскими системами WM-80,стреляющих на дальность до 120 км, а также, по некоторой информации, шестью китайскими копиями «Смерча» AR1A. Однако, такой разрыв скоро будет ликвидирован — Армения в рамках льготного кредита заказала у России некоторое количество РСЗО «Смерч» и ТОС — 1А «Солнцепёк».

Интересно, что Армения и Нагорный Карабах смогли добиться заметного преимущества в области баллистических ракет. Армянские военные имеют на вооружении заметно большее количество оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», ведущих огонь на дистанцию до 120 км. Кроме того, армяне обладают минимум 8 пусковыми установками Р-17 (Scud B) с 32 ракетами, способными долететь до любой цели в Азербайджане (максимальная дальность пуска — 300 км).

Теперь посмотрим на военно-воздушные силы (ВВС) потенциальных противников. Здесь, несмотря на видимое и серьезное преимущество Азербайджана, стороны практически равны. А всё потому, что обе страны обладают мощной системой противовоздушной обороны, которая не позволит реально использовать в конфликте авиацию. Это частично подтвердила и четырёхдневная война — Азербайджан практически сразу потерял один штурмовой вертолёт Ми-24G(по армянской информации и вовсе два), после чего авиация в конфликте вообще не участвовала. Система ПВО Армении оснащена минимум 6 дивизионами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 — это огромная цифра для такого небольшого по площади государства. Азербайджан также обладает ЗРК С-300 и другими системами ПВО, которые практически невозможно подавить имеющимися у сторон советскими штурмовиками Су-25 и истребителями МиГ-29.

И последнее — выделим в отдельную категорию беспилотные летательные аппараты. Они широко применялись во время недавней эскалации обеими сторонами. Азербайджан использует широкую номенклатуру израильских БПЛА (разведывательные, а также беспилотники-камикадзе IAI Harop), тогда как Армения полагается на образцы собственного производства. Пожалуй, нив одном конфликте до сих пор не было потеряно такое количество беспилотников за такое короткое время. Азербайджан потерял минимум 10 БПЛА (часть была"посажена» средствами радиоэлектронной борьбы, часть сбита с помощью ЗРК малого радиуса действия «Оса-АКМ» и 23-мм зенитных орудий «Шилка»), Армения — минимум 2.

Как мы видим, несмотря на некоторый качественный перевес, нельзя сказать, что Азербайджан обладает каким-то подавляющим преимуществом. С учётом того, что ему необходимо вести наступление, а обороняющаяся армянская сторона постоянно укрепляет свои позиции и строит новые фортификации, война получится очень тяжёлой и долгой, без всяких молниеносных прорывов, что сделает её бессмысленной для Баку. Кроме того, учитывая наличие серьезных дальнобойных РСЗО и баллистических ракет у противников, высок риск уничтожения крупных населенных пунктов и объектов инфраструктуры (в том числе и нефтегазовой). Прогнозировать итоги позиционной «мясорубке», похожей чем-то на Первую мировую войну, практически невозможно.

Англоязычная версия статьи опубликована в американском консервативном издании National Interest.