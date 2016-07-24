



ИА REGNUM Российский рубль — работник с большим трудовым стажем

На прошедшей неделе президент Путин публично предложил премьеру Медведеву подумать о текущем укреплении рубля: «Рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами». Котировка национальной валюты на бирже мгновенно отреагировала и рубль опустился на несколько десятых процента, ведь подобные заявления президента в российских реалиях означают и приказ и одобрение действия правительства на казалось бы, не популярную в народе меру — ослабление национальной валюты.

Напомню, что в конце прошлого года бюджет верстался из расчёта 3150 рублей за баррель нефти. В прошедший понедельник при стоимости доллара 65,80 рублей и стоимости нефти $47, стоимость нефти составила 3093 рубля за баррель. Казалось бы цена нефти почти в пределах бюджетных показателей, если же посмотрим на динамику цен за последние два месяца, то увидим примерно ту же цену. Однако президенту всё же пришлось сделать заявления, поддерживающие меры на ослабление рубля.

Последние несколько недель, предшествовавшие заявлению президента, в прессе постоянно муссируется тема укрепления рубля. При этом основным признаком укрепления рубля называется отсутствие реакции рубля на краткосрочные биржевые колебания цен на нефть. Это действительно так, но скорее происходящее с рублём можно назвать некоторой стабилизацией. Рубль по-прежнему зависит от цен на нефть, но его реакция на котировки нефти более спокойная. Рубль перестаёт реагировать на дневную спекулятивную игру по нефти и начинает двигаться вместе с более глобальными изменениями цен, что и показал конец этой недели, когда рубль пошёл вниз вслед за пробитием нефтью фундаментальной отметки $46.

Но обратим внимание на то, что рубль действительно стал более стабилен, и рассмотрим те факторы, которые сейчас влияют на эту «плавающую» стабильность. Замечу, что рубль в последние несколько недель показывал противоположное, повышательное, по отношению к нефти, движение, которое длилось по несколько дней подряд.

На стоимость рубля влияет спрос на него со стороны участников рынка. Основными покупателями рубля остаются крупные российские экспортёры, продающие валютную выручку для налоговых выплат и дивидендов, которые были существенно повышены по предложению государства ‑ и в первые две недели июля, когда происходили как налоговые расчёты, так и выплаты дивидендов, они существенно поддержали рубль. Но дополнительно к этому на рынке за последний год стабильно растёт ещё один источник иностранной валюты — инвестиции в финансовый рынок России.

В начале июля, после референдума в Великобритании, недельные инвестиции в российский финансовый рынок выросли в 40 раз, до $96,3 млн. При этом аналитики особо подчеркивали, что колебания пассивных фондов, инвестирующих в финансовые рынки, для России обычно объясняются резкими скачками нефтяных котировок, но после Brexit, цена нефти резко ушла вниз до $47. Следовательно, объяснить столь резкое изменение потока капитала можно только нестабильностью на финансовых рынках Европы и привлекательности на этом фоне России.

Повышенный интерес иностранных инвесторов вызывают облигации федерального займа (ОФЗ), что отражается на их доходности. Если в 2014 году доходность по ОФЗ составила 13%, в 2015 примерно 11%, то на данный момент доходность по этим бумагам составляет 9−10% годовых. Однако падение стоимости бумаг федерального займа почти на 4% за два года не отталкивает от них инвесторов, что говорит о появившемся стабильном интересе к российскому рынку.

В то же время растёт и фондовый рынок. Первоначальным толчком для его роста в этом году стали предложения правительства по увеличению выплат дивидендов крупнейших корпораций, а затем и решения о частичной приватизации. И хотя в мае этого года основные экономические данные показали отрицательную динамику, инвесторы сохранили и продолжают сохранять оптимизм относительно российской экономики.

Замечу, что если посмотреть внимательно на данные промышленного производства за май, то увидим: наряду с сокращением производства почти во всех секторах и даже в добыче полезных ископаемых, значительный (2,7%) прирост показала выработка электроэнергии. Данные по производству электроэнергии считаются опережающими и их рост говорит о восстановлении производства и потребления в ближайшее время. О постепенном восстановлении говорят и данные индекса PMI за июнь. Как в секторе услуг, так и в производственном секторе индекс показал значения выше 50 пунктов.

Однако весомым отрицательным фактором как для рубля, так и для российского рынка должно было бы стать сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые за последние два года упали до минимальных значений. По данным ЦБ России, приток ПИИ в 2015 г. фактически остановился, составив $4,8 млрд. против $69 млрд. в 2013 г. В первом квартале 2016 года инвестиции сократились до менее чем $1 млрд., однако во втором квартале они значительно выросли, составив в целом за полугодие $6,5 млрд.

В то же время отсутствие прямых иностранных инвестиций, которые в подавляющем большинстве были оффшорными реинвестициями российских же резидентов, с лихвой компенсируется сокращением внешнего корпоративного долга и оттоком капитала. За первое полугодие отток капитала из РФ, по данным банка России, составил $10,5 млрд. Во втором же квартале отток капитала замедлился почти в 5 раз до $2,4 млрд. В то же время сами иностранные инвестиции постепенно замещаются внутренними. За последнее время в собственный капитал российскими компаниями инвестировано до 2 трлн. рублей, при этом накопленных запасов наличности на счетах корпораций 14 трлн. рублей.

Несмотря на то, что акции первого эшелона фондового рынка России торгуются на максимумах, о чём свидетельствуют котировки индекса ММВБ и РТС, инвесторы сохраняют свои вложения, а аналитики рынка рекомендуют присмотреться к бумагам уже второго эшелона, которые могут в ближайшее время показать неплохой рост. А это, с учётом вышеозначенного, говорит о вере инвесторов в российские акции.

Однако, несмотря на перечисленные факторы, правительству уже невыгодна заложенная в бюджете рублёвая цена на нефть 3150 р./баррель. В первом квартале нефть была ниже $40, а её рублёвая стоимость доходила до 2400 р./баррель. Это было вызвано тем, что при сокращении притока нефтедолларов в экономику на курс рубля начинают влиять в большей степени ненефтяной экспорт и приток иностранных инвестиций, пусть и в мизерном объёме. Теперь же правительству, чтобы восполнить потери первого квартала, необходима цена нефти выше, чем 3150 рублей. Мало того, укрепление рубля может сильно подорвать начавшийся в промышленности подъём и как экспортные, так и внутренние позиции отечественных товаропроизводителей.

Немудрено, что правительство обеспокоенно укреплением рубля. В то же время факторов, влияющих на курсовую стоимость рубля, стало больше, рубль постепенно переходит в новую реальность и правительству действительно придётся много думать, чем в эру дорогой нефти, о чём и намекнул президент премьеру. Однако никому не выгодно и чрезмерное ослабление рубля, так как российская экономика продолжает зависеть от импорта, пусть и в меньшей степени, и слишком дешёвый рубль начнёт снова раскручивать инфляцию.

По заявлениям чиновников и сообщением из СМИ можно сделать вывод: новая комфортная рублёвая цена нефти, при её мировой цене $50, является 3350−3500 рублей, а так называемый справедливый курс рубля должен находиться при указанной цене на нефть в районе 67−70 р/$. Учитывая заявление президента, мы в ближайшее время увидим действия правительств и ЦБ на ослабление рубля до указанных выше параметров. А с учётом того, что на нефтяном рынке достаточно большое количество спекулянтов пытается играть на понижение цен на нефть, и в пятницу было пробито сопротивление на уровне $46, в августе рубль ослабнет, но его ослабление в указанных параметрах полностью контролируется монетарными властями России и одобрено президентом.