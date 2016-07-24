Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17 — 23 июля стали: кардинал Паролин обеспокоен ухудшением мировой обстановки; католические епископы Германии просят молиться за Мюнхен; в православном соборе Ниццы отслужили панихиду по погибшим в теракте; президент Иракского Курдистана Масуд Барзани обещает христианам автономию после референдума о независимости; Бориспольский городской совет решил запретить проход крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что у Ватикана «события на мировой арене вызывают большое беспокойство, потому что мы видим, как растут ненависть и разногласия, становится все более и более трудным решение конфликтов на основе таких критериев, как справедливость, достоинство и солидарность». Об этом пишет Vatican insider (Турин, Италия). Комментируя теракт в Ницце, распространение фундаментализма не только в Европе, но и по всему Ближнему Востоку и некоторых частях Африки, кардинал заметил следующее: «В отношении того, что произошло в Ницце, нет слов. На мой взгляд, это было выражение чистой ненависти — так слепо выступить против людей, которые собрались на торжества, массовые убийства детей, стариков… Просто удивляешься тому, что происходит. Мы все должны работать вместе, чтобы попытаться понять, в первую очередь, причины этих явлений, столь драматичных и столь болезненных, а затем попытаться их преодолеть». Вмешательство должно происходить на нескольких уровнях: безусловно, существует потребность в разведывательных операциях для обеспечения безопасности, но нужна и работа культурная, чтобы искоренить корни этих явлений, чтобы помочь странам и народам принять — и папа Франциск часто говорит об этом — различия друг друга, которые есть и которые должны стать источником взаимного обогащения, а не поводом для конфронтации и огорчения, подчеркнул Паролин.

Глава Конференции епископата Германии кардинал Рейнхард Маркс призвал во всех католических приходах в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга молиться за жертв и их семьи, передает Kath.net (Линц, Австрия). Выстрелы в торговом центре Мюнхена вызвали испуг горожан. «Этот ужасный поступок шокировал меня и наполнил большой печалью, — сказал кардинал. По его словам, почти каждый день происходят акты насилия и ненависти, которые отравляют социальный климат и вызывают страх. В ночь с 22 на 23 июля, когда террорист бродил с оружием по городу, многие люди искали убежища в церквях в центре Мюнхена. В свою очередь вспомогательный епископ Берлина монсеньор Матиас Генрих, выступая по радио, заметил: «Никто не может гарантировать мне, что нечто подобное не сможет повториться снова. Я смущен и сбит с толку, и то, что, по-видимому, преступник был одиночкой, вряд ли является утешением… Молитесь за Мюнхен».

Епископ Нестор, глава Корсунской епархии Русской православной церкви совершил божественную литургию в соборе Святого Николая в Ницце, а затем отслужил панихиду в память о жертвах варварского террористического акта, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Небольшая русская православная община Ниццы серьезно пострадала после нападения террориста — трое были убиты. Погиб пономарь собора Игорь Челенко, бывший солдат Советской Армии и отец четверых детей. Также погибли Наталья Отто и Роман Экмалян, пара близких друзей настоятеля собора протоиерея Андрея Елисеева, прихожане церкви Рождества Христова в Антверпене (Бельгия), где Наталья учила детей в воскресной школе. «Когда фейерверк закончился, я вернулся к машине, — рассказывает отец Андрей, — и услышал стрельбу и крики. Молодой француз побежал ко мне и сказал, что грузовик давит людей. Тогда я пошел за своими друзьями. Увидел десятки тел на асфальте. К сожалению, среди них оказались Наталья и Роман». В храме создан центр помощи, где духовенство Корсунской епархии восстанавливает душевное спокойствие и оказывает помощь людям, переживающим трагедию.

Турки в Германии — миф о успешной интеграции. О нем в статье портала Polonia Christiana (Краков, Польша). Три миллиона турок, 1000 турецких имамов, 900 турецких мечетей — все в западных и южных федеральных землях Германии. Турки на Одере более 50 лет, они интегрируются, но очень медленно. Фундаментализм, плохое образование, привычка жить на социальные пособия до сих пор отделяют эту общину от обычных немцев. Турецкие гастарбайтеры стали полезным подарком немцам от американцев. В начале 1960-х годов Турция была в очень сложной экономической ситуации. Вашингтон не хотел ее дестабилизации и решил, что Турция должна «сдуваться». Идеальным союзником в этом вопросе была Германия, которая отчаянно нуждалась в рабочей силе. Первоначально никто не собирался позволить туркам обосноваться на постоянное место жительства. Но вышло иначе. Сегодня согласно последним исследованиям, около 15% немецких турок можно назвать фундаменталистами. Религиозный радикализм, однако, распространен гораздо более. Один из трех турок в Германии считает возможным построить общество, основанное на принципах времен пророка Мухаммеда. Почти половина из них убеждены в том, что исламский закон должен быть выше немецких законов. При этом турки посредством организации DITIB (объединяет мусульманские общины) сражаются сейчас за ислам в Германии с арабами. DITIB боится своего рода «арабизации» турецкой версии ислама. Впрочем, ясно одно: община из нескольких миллионов турецких мусульман не поможет немецким властям в борьбе с серьезной угрозой терроризма и растущего влияния агрессивного исламизма.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) задается вопросом, что ждет 100 тысяч христиан, в том числе 30 тысяч католиков, в Турции в эти дни напряженности и насилия. «Мы спокойны, но также и нервничаем по поводу развития ситуации в стране», — говорит латинский архиепископ Измира (Смирна) монсеньор Лоренцо Пиретто. Подавляющее большинство христианского населения Турции являются проживающими в ней иностранцами. Местные турецкие христиане — это незначительное меньшинство. К ним следует добавить и сирийских беженцев из Ирака, которые бежали от военного конфликта. Архиепископ Пиретто говорит, что «мы не те люди, которые в силах расшифровать или интерпретировать текущие события», но «мы с нетерпением ожидаем восстановления атмосферы мира и примирения». Эти слова сказаны на фоне совершенных в ночь попытки переворота нападений на протестантскую церковь в Малатье, где в 2007 году уже были убиты трое христиан, и церкви Святой Марии в Трабзоне, где в 2006 году был убит римско-католический священник Андреа Санторо. Направляемых на защиту храмов сотрудников полиции, которые приходят во время религиозных праздников, недостаточно, чтобы успокоить верующих.

Немецкие иезуиты выразили обеспокоенность по поводу роста напряженности внутри Турции и подстрекательства насилия, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Разжигание ненависти, поиск козла отпущения и сокрытие правды препятствуют объективному анализу и совместному поиску эффективных решений, заявили сотрудники иезуитского колледжа Святого Георгия во Франкфурте богословы Кристиан Тролл и Тобиас Спек, а также профессор Папского Григорианского университета Феликс Корнер. Они выступают против кампании по обличению движения Гюлена, который долгое время призывал к диалогу с христианами и иудеями.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани встретился в субботу, 16 июля, в Эрбиле с представители движений и политических партий христианского толка и их лидерами, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). В ходе переговоров обсуждался референдум о независимости Иракского Курдистана. Курдские власти обещают христианам, что они вернутся как «хозяева» в свои поселения на равнине Ниневия после освобождения их и Мосула от джихадистов ДАИШ (запрещено в России). Судя по официальному коммюнике, Барзани высказал намерение вовлечь христианские партии и движения в работу по подготовке предварительного плана политического обустройства региона. Обращаясь к свои визави президент Иракского Курдистана заявил, что они «имеют право определять свое собственное будущее» и предложил активно включиться в политической процесс в автономии. Выдвигается план создания на равнине Ниневия «автономной провинции с христианским большинством», подчиненной независимому Иракскому Курдистану, а не федеральному правительству, базирующемуся в Багдаде. В свою очередь от христианских групп ждут участия в военных операциях вместе с курдскими отрядами самообороны пешмерга в освобождении Мосула от ДАИШ (запрещено в России).

Несмотря на протесты со стороны религиозных лидеров и Совета по правам человека президент России Владимира Путина подписал законодательные поправки, которые ограничивают евангелизацию и миссионерскую деятельность официально зарегистрированными церковными зданиями и местами поклонения, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Католический священник-миссионер, который служит в России, заявил на правах анонимности, что с его точки зрения новые меры будут иметь гораздо большее влияние на небольшие группы евангелистов, чем на Католическую церковь в России. Он отметил, что католики соблюдают правительственные постановления, которые требуют от религиозных организаций официальной регистрации. Однако небольшие религиозные группы протестантского характера считают, что регистрироваться в государственных органах — для них значит пойти против своей совести, поэтому они отказываются делать это. Католическое духовенство в России были осторожно на протяжении многих лет, ведя только открытую работу. «Мы не занимаемся прозелитизмом на улицах, потому что даже если это не нарушение закона, то, несомненно, будет очень опасным», — заявил священник. Вместе с тем Католическая церковь считает, что каждый человек имеет право выбрать католичество и принять крещение, если того пожелает.

21 июля в присутствии более 10 тысяч паломников патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественный чин закладки собора в честь Казанской иконы Божией Матери, которую глубоко почитал святой папа Иоанн-Павел II, передает Radio Vaticana (Ватикан). Казань, Фатима, Ватикан: это лишь некоторые этапы пути, совершенного «досточтимой Казанской иконой Божией Матери», как ее любил называть папа Войтыла. После многих превратностей и остановок в разных странах Казанский образ Пресвятой Богородицы прибыл в Ватикан в 1990-е годы, где хранился с особым почитанием. Именно Иоанн-Павел II захотел вернуть его «на российскую землю»: 25 августа 2004 года он вручил чудотворную икону кардиналу Вальтеру Касперу, на тот момент — президенту Папского совета по содействию христианскому единству, чтобы он сопроводил ее в «обратном пути» в Россию и передал в дар патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. В своей речи на церемонии прощания с Казанским образом Божией Матери папа Войтыла отметил, что в России эта чудотворная икона «на протяжении многих лет была глубоко почитаема целыми поколениями верующих» и вокруг нее «развивалась история этого великого народа». Выражая свою глубокую преданность Пресвятой Богородице, за несколько месяцев до свой смерти, Иоанн-Павел II говорил: «Сколько раз я взывал к Казанскому образу Божьей Матери, испрашивая у нее, дабы Она защищала и вела за собой русский народ и приблизила момент, когда ученики ее Сына, признав друг друга братьями, могли бы восстановить полноту утерянного единства».

Бориспольский городской совет решил запретить проход крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата через город Борисполь, сообщает пресс-служба исполнительного комитета горсовета. Как информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина), это решение депутатами было принято с «во избежание провокаций межконфессиональных конфликтов, массовых беспорядков, недопущения транспортного коллапса». Накануне глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что правоохранители планируют усилить меры безопасности в местах проведения крестного хода, в частности речь идет о проведении в случае необходимости поверхностного осмотра, в том числе и через рамки металлоискателей. Крестный ход начался 3 июля на востоке Украины из Святогорской лавры, а 9 июля на западе страны из Почаевской лавры. 27 июля, в канун празднования Дня Крещения Руси, участники обеих колонн намерены встретиться в Киеве на Владимирской горке и вместе пройти в Киево-Печерскою лавру, где запланировано торжественное богослужение. Общественные активисты и ветераны боевых действий на Донбассе собирают подписи за запрет крестного хода, поскольку убеждены, что вместе с верующими придут «российские провокаторы».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.