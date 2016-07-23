



wikimedia.org Запуск БРПЛ Trident II

Парламент Великобритании одобрил проект строительства новых стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) проекта Successor — с 2030 года они начнут заменять устаревающие субмарины класса Vanguard. Стоимость проекта оценивается в 31 миллиард фунтов стерлингов, при этом будет построено 4 такие подлодки. Интересно, что оппозиционные силы считают, что на постройку и эксплуатацию новейших субмарин в течение 32-х лет уйдут и вовсе умопомрачительные 167 миллиардов фунтов (по 1,3 миллиарда в год на один Successor!). Но даже официальная смета очень велика, поэтому важно понять, что это за подлодки, и почему страна, активно сокращающая военные траты, выделила такую сумму на этот проект.

Подлодка Successor, как и Vanguard, будет построена в сотрудничестве с США

Предшественник подлодки Successor — Vanguard был разработан 1980-х годах, постройка четырёх субмарин этого класса началась в конце 1980-х, а последняя подводная лодка вошла в строй Военно-морских сил Великобритании в 1999 году. Vanguard был создан в тесном сотрудничестве с США, и, как и предыдущие британские стратегические АПЛ, она несёт американские баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). В данном случае, речь идёт о БРПЛ UGM-133A Trident II — каждая британская стратегическая АПЛ может нести до 16 таких ракет. Trident II зарекомендовал себя как наиболее надежная межконтинентальная твердотопливная БРПЛ в мире, имея в активе 134 успешных пуска подряд. И, несмотря на то, что она не очень нова (ракеты производились в 1990-х), такие характеристики, как забрасываемый вес и круговое вероятное отклонение (КВО) боеголовки от цели остаются непревзойденными. Британские Trident II несут по 8 боеголовок собственного производства, мощностью по 150 килотонн.

Сама подлодка Vanguard имеет много общего с основной американской стратегической АПЛ класса Ohio и её предшественником Lafayette. Тем не менее, в отличие от БРПЛ, сами субмарины были разработаны и построены на британских верфях.

Что же касается новых АПЛ класса Successor, то ситуация будет примерно такой же — на первом этапе подлодки будут нести всё те же БРПЛ Trident II, а позже их могут заменить новой американской БРПЛ, если таковая будет разработана (пока никакой информации об этом нет). Само же создание субмарин будет идти в сотрудничестве с американскими разработчиками стратегической подводной лодки нового поколения SSBN (X), об этом сообщается в документации программы замены подлодок класса Ohio. Ракетный отсек у подлодок будет одинаковым и созданным по модульному принципу — если на британский Successor установят 8 пусковых установок БРПЛ Trident II, то американская АПЛ SSBN (X) получит 16 шахт для таких же БРПЛ. Уменьшение количества БРПЛ на Successor связано с тем, что нынешние британские АПЛ Vanguard в реальности не несут все расчётные 16 БРПЛ, поэтому имеет смысл сделать лодку компактней, что наверняка улучшит показатели шумности.

Великобритания станет третьим обладателем стратегической АПЛ 4-ого поколения

Разработка и постройка субмарин Successor, позволит Великобритании остаться в ряду самых технологичных государств в области стратегического подводного флота. Первой подлодку 4-го поколения создала Россия — речь идёт об АПЛ проекта 955 «Борей», американцы и англичане же начнут получать новые субмарины с 2030-ого года (первый SSBN (X) планируется заложить в 2021 году и принять на вооружение в 2030 году).

Подробнее: Стратегический подводный флот США и РФ: кто впереди?

Что касается огромной стоимости Successor, то её можно объяснить небольшой серией кораблей, которую планируется построить — всего 4 единицы, а также технологической сложностью проекта. Тем не менее, понятно, что Великобритания не хочет остаться без средств ядерного сдерживания — ведь запланированный ресурс первой подлодки Vanguard истечёт уже достаточно скоро — в 2024 году, а для того, чтобы хотя бы одна субмарина несла постоянное дежурство в мировом океане, их количество в ВМС должно составлять хотя бы 4. С учётом того, что все английские стратегические ядерные боеголовки располагаются на БРПЛ, сохранение атомного подводного флота является важнейшей задачей — мало какая страна в мире откажется от возможности жить в безопасности и иметь гарантии того, что внешнюю военную интервенцию не осмелится предпринять никто.

Для США наличие английского стратегического флота так же выгодно — ведь страны являются самыми близкими союзниками. Фактически, британские Trident II можно отнести и к американским стратегическим ядерным силами, а это позволяет иметь некоторое количество «лишних» боеголовок и их носителей сверх максимума, установленного договором СНВ-3.