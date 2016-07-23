На прошлой неделе СМИ Австрии пристально вглядывались в российскую проблематику. Газеты Альпийской республики уделили особое внимание возможному отстранению всей сборной России от Олимпиады в Рио, указали на бедствия от санкций местного дверного бизнеса и напугали Европу призраком нового Коминтерна, только с правым уклоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что объединяет западных инквизиторов, санкционеров, спортивных функционеров и чиновных интернационалистов? Беспорочность

Надежда на Россию — самообман

Только на первый взгляд кажется, что продолжающийся с 2015 года спад в российской экономике может скоро закончиться, отмечает Wirtschaftsblatt. На деле оказывается, что российские предприятия продолжают в рекордном темпе сокращать инвестиции, а падение ВВП в первые три месяца текущего года по последним данным составило около 1,2 процента в сравнении с предыдущим кварталом. В итоге с 2014 года Россия потеряла около 4 процентов ВВП. И хотя объем брутто-инвестиций в первом квартале 2016-го впервые за три года показал рост — на 8,2 процента, — за этим кроется лишь увеличение объема нераспроданных товаров на складах. «Перспектива для российского частного сектора остается сдержанной», — считает экономист компании Markit Самюэль Агасс. По мнению экономического издания из Вены, даже если российская экономика и пережила худший период, подъем должен для начала хоть как-то обозначиться. Эксперты независимой международной исследовательской компании Capital Economics исходят из того, что экономический рост в России в следующих кварталах возможен, но он будет неустойчивым.

От санкций и двери закрываются

От объявленных Евросоюзом в 2014 году антироссийских санкций пострадало предприятие по производству дверей «Домоферм» из нижнеавстрийского Гензерндорфа, сообщает газета Niederösterreichische Nachrichten. «Оборот с тех пор упал примерно на 15−20 процентов», — жалуется генеральный директор фирмы Вальтер Каргер. Впрочем, в последнее время в городке с населением в 12 тысяч жителей ходили слухи, что «Домоферм» собирается приобрести производство в России. В интервью газете из Санкт-Пёльтена Каргер подтвердил, что у него в ближайшее время назначена деловая поездка. «У нас там есть дистрибьютор, который пострадал от санкций. На переговорах будет рассмотрен вопрос, как бы наладить его дела», — заявил Каргер. Кроме того, намечены переговоры с российскими инвесторами из деревообрабатывающей промышленности и дверного производства, с которыми гензерндорфцы планируют совместные проекты и тесную кооперацию. В случае успеха переговоров, отмечает Niederösterreichische Nachrichten, позитивный эффект скажется и на заводе в Гензерндорфе. «Мы тогда снова сможем производить больше», — полагает оптимист Каргер.

Константин-Малофеев-Интернационал

В Германии СМИ и политики задаются вопросом, почему местные правые популисты так защищают Россию, сообщает либеральная Wiener Zeitung. По мнению газеты, Австрия в этом вопросе на шаг впереди своего соседа, ведь контакты Австрийской партии свободы (АПС) с Россией общеизвестны. Журналисты из Вены отмечают, что активность России в Европе поражает — ее результатом они видят ни много ни мало «Черный Интернационал» из правых партий Польши, Венгрии, Австрии, Финляндии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии и Германии, поддерживающие тесные, в том числе финансовые отношения с Москвой. Претензии газеты к АПС выражаются в том, что партия ставит под сомнение либеральную, просвещенную и открытую картину мира, сомнительны персональные контакты «правых популистов». Wiener Zeitung особенно упирает на то, что в Вене хорошо известен Константин Малофеев, которого издание характеризует как «олигарха, обладающего выдающимися связями не только в российском парламенте, но и в Русской православной церкви». Кроме того, по мнению венской газеты, «АПС плетется в фарватере намного более интересного для России французского Национального фронта и делает ставку на Россию. Ее функционеры встречаются с русскими националистами, у которых есть деньги и которые хотят разрушить Европу». Впрочем, в успех на австрийских парламентских выборах такой партии Wiener Zeitung верить отказывается: «В этом мире случиться может все что угодно, но демократически победившая партия, которая позволяет таким людям, как господин Малофеев, за собой ухаживать — такому не бывать».

Мутко должен уйти?

Расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) должно иметь в первую очередь одно последствие — немедленную отставку российского министра спорта Виталия Мутко, отмечает Der Standard. По мнению издания, «рыба гниет с головы», а Мутко, согласно докладу «комиссии Макларена», лично «курировал, контролировал и наблюдал» процессы употребления допинга, и притом в тесной координации с всемогущим ФСБ. Как ни странно, но этим призывом венская газета надеется помочь российским спортсменам, полагая, что отставкой министра Россия и лично Владимир Путин как минимум «сигнализировали бы о собственной сознательности». Кроме того, на взгляд Der Standard, Международному олимпийскому комитету (МОК) в этом случае будет труднее отстранить всех российских спортсменов от грядущих Игр. По мнению газеты, олимпийские чиновники не зря опасаются именно такого исхода, ведь дисквалификация сборной сама по себе, а также возможный бойкот Игр со стороны «российских вассалов» могут нанести существенный удар олимпийскому движению.

Доскоцил требует изгнать Россию

Тем временем официальная Вена настроена в отношении российского спорта гораздо жёстче. После новостей о «государственном допинге России на Олимпиаде в Сочи» министр спорта Австрии Ханс Петер Доскоцил высказался за отстранение всех российских спортсменов от участия в Играх в Рио, сообщает портал laola1.at. «Я ни в коей мере не хотел бы предвосхитить решение МОК, но в данном случае следует принять самые решительные меры по дисквалификации России», — заявил социал-демократ, одновременно являющийся министром обороны Альпийской республики. «Речь идет о справедливости по отношению к чистым атлетам. Честная игра является высшим приоритетом, порядочные спортсмены не должны страдать», — продолжил министр. Таким образом, Австрия заняла едва ли не самую непримиримую позицию в отношении олимпийцев из России: к изгнанию их с Олимпиады призвало и местное антидопинговое агентство, подписавшееся под коллективным письмом 14 подобных организаций. Для страны, не завоевавшей на предыдущих летних Играх 2012 года в Лондоне ни одной медали, это очень смелый шаг.