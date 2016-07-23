Флаг независимой и демократической Украины

Когда под влиянием бессонной для Р.Т.Эрдогана жаркой турецкой ночи с 15 на 16 июля в Киеве истошно завопили-закудахтали о возможности военного переворота в Украине, не представляло особого труда догадаться, что под главным носителем переворотной идеи имелся в виду министр внутренних дел А.Аваков. На фоне экзистенциального кризиса лидерства — политического, общественного, духовного — и критического вырождения государственно-политической элиты именно Аваков выглядел едва ли не единственным персонажем, способным пойти на столь дерзкий и решительный шаг. Именно у него имелся полный набор средств, необходимых для того, чтобы идти на риск планирования и осуществления очередной смены власти в стране неконституционным путем. В глазах значительной части общественного мнения именно он, как никто иной, подходил на роль военного правителя-спасителя Отечества, достойного наследника идеалов и ценностей «майдана». Впрочем, самому министру-бизнесмену вряд ли приходило в голову что-то или кого-то спасать и наследовать нечто, что не поддается ни пониманию, ни подсчету в долларовом эквиваленте. Его интерес в том, чтобы, совершив переворот, взять в свои руки всю полноту власти, если он был, то определялся мотивами совсем иного рода — меркантильными. В дерибане остатков госсобственности, особенно, земли и недр глава МВД, его структуры и люди принимают самое активное, самое действенное участие.

Если бы Аваков, действительно, вознамерился организовать и совершить военный переворот с целью отстранения П. Порошенко, искать необходимые для этого ресурсы на стороне ему бы не пришлось. В его распоряжении есть и денежные средства (очень немалые не только по украинским меркам), и значительный, действенный информационный ресурс, включающий в себя отлаженную систему формирования общественного мнения и влияния на него. Если речь идет о перевороте военном, то Аваков — как раз та фигура, которая располагает собственным реальным, хорошо управляемым силовым ресурсом, пожалуй, самым мощным в Украине. К тому же, таким, который не надо лишний раз натравливать на президента: глава государства аваковским силовикам давно не мил. В довершение картины стоило бы сказать, что в стране есть политические силы, которые в случае необходимости готовы были бы поддержать и переворот, и Авакова. На его сторону, скорее всего, встал бы крупный отечественный капитал, а также криминалитет, о тесных контактах и о сотрудничестве с которым главного охранника правопорядка известно в Киеве и Харькове даже детям.

Потенциальному организатору военного переворота нельзя отказать и в том, что он для Украины — фигура, узнаваемая, обладающая личной харизмой, соотносимой с харизмами звезд первой величины отечественного истэблишмента. Ко всему прочему, в рукаве у министра имеется козырный туз — Яценюк, не утративший репутации прозападно-антимосковского реформатора, продолжающий пользоваться поддержкой влиятельных западных кругов и рассматриваться ими как альтернатива не оправдавшему их доверия и надежд Порошенко. В случае если бы Аваков решил действовать, и его «орлы» из «Азова», действительно, поганой метлой выгнали бы действующего главу державы «ген за обрій», у заговорщиков был бы готовый лидер, обладающий потенциалом для того, чтобы одним своим видом успокоить Запад и наладить диалог с ним. По этой причине Авакова следует считать одним из немногих, если не единственным, деятелем «майданной» элиты, способным не только взять власть в свои руки без всяких выборов и иных политесов, но еще и удержать ее.

По состоянию дел на середину июля корабль «Украина» на всех парах мчался к рифу «военный переворот». Вопрос, по сути, сводился уже не к тому, будет ли переворот, или не будет, а когда будет? Убийство журналиста П. Шеремета стало символическим моментом, способным развернуть ход событий в сторону ситуативной нейтрализации переворотного потенциала, которому, как казалось еще вчера, некуда деться, кроме как воплотиться в жизнь прямо здесь и сейчас. Вместо переворота (предположительно аваковского), который не произошел — по крайней мере, пока, — случился «шереметоворот» (по состоянию дел на данный момент не персонализированный с точки зрения субъекта). То есть, демонстративный ход, тянущий, возможно, за собой имитационно-технологический переворот, предполагающий резкое изменение политического ландшафта. Иначе говоря, контрпереворот, вынуждающий заинтересованные стороны, если не поменяться ролями, то, во всяком случае, внести существенные коррективы, как в сами эти роли, так и в сценарии их практической реализации. В любом случае почти наверняка запускающий катастрофический сценарий на фоне высокой степени неопределенности ситуации и слабой прогнозированности вариантов ее дальнейшего развития. Главным получателем выгод от такого хода событий следует считать «третью» силу, предпочитающую до поры до времени не открывать себя, не заявляя прав на долю в наследстве «майдана», борьба за которое пошла полным ходом. И не вступая в союз ни с Порошенко, ни с теми, кому хотелось бы превратить его в «Януковича-2».

Исходя из логики игры в наперстки (а именно в нее все время пытается играть Киев и внутри страны, и во внешней политике), убийство П. Шеремета могли организовать сторонники П.Порошенко. Если так, то, принимая во внимание специфику задачи, исполнителями, скорее всего, должны были бы быть люди из Службы безопасности или каким-то образом связанные с ней. Мотив — предотвратить государственный переворот руками Авакова, послав тому «кровавое предупреждение». Цель — нанести превентивный удар и нейтрализовать министра, подвесив его на компромате по модели «Кучма — Гонгадзе». Если допустить, что это предположение имеет право на жизнь, то придется констатировать, что расчет оказался неверным. П.Порошенко от случившегося куда больше проиграл, чем выиграл. Ему, возможно, повезет отвести угрозу переворота сегодня, однако вряд ли удастся избежать отстранения от власти завтра. Независимо от того, кем и по чьему заказу было организовано убийство журналиста, против кого оно направлено, оно в любом случае ударит по президенту. Причем, ударит с такой силой, что, скорее всего, свалит с ног и выбросит из занимаемого им в настоящее время кресла. «Убийство Порошенко Шереметом» состоялось, осталось дождаться выноса тела.

Если кровавой расправой с Шереметом ее заказчики, действительно, хотели подать сигнал именно Авакову, то ставка, видимо, делалась на то, чтобы, воспользовавшись его отсутствием в стране, вынудить на поспешные, непродуманные действия, которые можно было бы трактовать как повод для выдвижения против него заранее заготовленных обвинений. Как один из возможных и не менее желательных для убийц мог бы рассматриваться вариант с передачей министром из-за границы его доверенным людям в Украине конфиденциальной информации через средства связи: ее можно было бы, перехватив, использовать против него. Идеальным же развитием событий стал бы отказ Авакова от возвращения в Украину, означавший его полную и окончательную дискредитацию. Готовя сигнал, заманили в ловушку и ликвидировали банду «азовцев», которую до этого в упор не замечали и не трогали в течение полутора лет. Сразу же после этого организовали демонстративное, резонансное убийство в самом центре Киеве.

…На серию публичных заявлений сразу нескольких авторитетных фигур о том, что в стране, якобы, готовится военный переворот, Аваков счел необходимым через соцсети ответить, а вот ни о пойманных с поличным при попытке ограбления инкассаторов бойцах опекаемого им полка «Азов», ни об убийстве П. Шеремета не проронил ни слова. Его предпоследний личный пост в «Фейсбук», датированный 17 июля, предельно лаконичен: «Рассчитываю, что разгоняемые разговоры о возможном вооруженном перевороте — лишь дурость, а не повод провести репрессии против добробатов и патриотов». Последний же не может вызвать ничего, кроме недоумения. Дата — 22 (!) июля: «Важная часть реформы сервисных центров МВД Украины — это кадры…». Утром 23 июля ни страничка министра в социальных сетях, ни его персональный сайт не обновлялись.