«Причина тому — не разведывательные цели, с которыми спутник, названный испанцами Paz («Мир» — прим. ИА REGNUM ), должен был быть отправлен на орбиту, а вето президента Путина», — объясняет ситуацию El País.

pronedra.ru Ракета-носитель «Днепр»

В конце 2013 года испанская компания Hisdesat, работающая в интересах спутникового оператора Hispasat и Министерства обороны Испании заключила договор с российским предприятием «Космотранс», в соответствии с которым последний должен был вывести на околоземную орбиту испанский спутник. Разработка и строительства сателлита Paz обошлись испанской казне в 160 миллионов евро, из которых 18 миллионов должны были перекочевать на счета «Космотранса» в качестве оплаты услуг по доставке объекта к «месту работы» (при этом стоимость одного запуска этой ракеты-носителя, согласно российским открытым источникам, составляет 31 млн $ — прим. ИА REGNUM ).

«Однако необъявленная война между Украиной и Россией, начавшаяся после аннексии последней Крыма, сначала поставила под вопрос возможность реализации проекта, а затем и вовсе заблокировала его», — утверждает корреспондент издания Мигель Гонсалес.

Спутник Paz должен был, по словам чиновников из Министерства обороны страны, «превратить Испанию в игрока первого дивизиона европейского космического сообщества» (в Испании футбол — вторая религия, поэтому «офутболивание» терминологии на любом уровне считается нормальным явлением — прим. авт.). Paz комплектуется системой радиолокационного синтезирования апертуры (РСА), способной одновременно держать под контролем земную поверхность площадью до 300.000 квадратных километров. Спутник рассчитан на совершение 15 оборотов в сутки вокруг земли по орбите, достигающей максимального удаления от поверхности планеты в 514 километров. Аппаратура спутника способна принимать и передавать до 100 изображений в секунду. При этом никакая облачность для съемки, проводимой этим устройством, не является помехой, снижающей качество фото. Спутник может использоваться для координации военных и полицейских операций, контроля над выбросами в атмосферу вредных веществ, слежения за морскими перевозками и т.д.

Paz должна была вывести на орбиту ракета-носитель «Днепр» (по классификации НАТО — SS-18 Satan). Запуск предполагалось произвести с пусковой площадки космодрома «Ясный» в Оренбургской области.

«Днепр» (укр. «Дніпро») — украинско-российская ракета-носитель, созданная на базе подлежащих ликвидации межконтинентальных баллистических ракет РС-20 (15А18) (в классификации стран НАТО — SS-18 «Satan»). В соответствии с договором СНВ-1 (1991 г.), предусматривавшим уничтожение 50% РС-20, вставал вопрос о методах этой ликвидации. Решено было превратить их в ракеты-носители, которые использовались бы для коммерческих запусков в космос. С этой целью было создано ЗАО «Международная космическая компания «Космотранс», которая занималась реализацией программы. Всего с Байконура и Ясного РН-20 было запущено 22 единицы. 21 старт был удачным.

Даты старта регулярно переносились. В августе прошлого года, пишет El País, Hisdesat пришлось подписать новый контракт на запуск спутника — уже с «Рособоронэкспортом». Последней датой запуска был прописан декабрь 2015 года. Но и тогда старта не случилось: российские чиновники заявили, что не смогут запустить «Днепр», потому что на его использование наложил вето сам Путин. А мотив решения хозяина Кремля был таков: ракета разрабатывалась совместно с Украиной (еще во время существования Советского Союза — прим. ИА REGNUM ) и Киев претендует на авторские права и гонорары за запуск. Самое удивительное было в том, что «указ Путин подписал еще 15 апреля 2015 г., но до декабря прошлого года никто о нем и не вспоминал».

Срок работы спутника на орбите — 7 лет с момента запуска. Он, конечно, не «прокиснет» по причине отсрочки ввода в эксплуатацию, но процесс быстрого развития и совершенствования технологий, подчеркивает газета, могут превратить Paz в морально и технически устаревшую болванку уже в течение ближайшего времени. Значит, искать возможность запуска все-таки придется, и чем скорей — тем лучше.

160 миллионов на проект уже израсходовано. Из них 15 миллионов выплачено «Космотрансу» за несостоявшийся старт. Их испанцы рассчитывают получить обратно. Еще пока не пробовали, но настроение заранее пессимистическое — та же El País печальным тоном извещает, что «эти деньги удастся вернуть, скорее всего, только через арбитраж в Париже».

«Сегодня ясно, что Путин никогда не даст разрешения на запуски «Днепра-Сатаны» (SS-18), — резюмирует названная выше испанская газета. — А раз так, то налицо ситуация «действия непреодолимой силы». Позволяющая участникам проекта — оператор Hispasat (43%), Министерство обороны, представленное фирмой Isdefe (30%), а также авиастроительный концерн Airbus и многофункциональные предприятия Indra и Sener — на основе ссылок на форс-мажор объявить о невозможности со своей стороны исполнения заключенного соглашения и не понести при этом никаких санкций».

Кто же в состоянии помочь испанскому министерству обороны все-таки забросить его шпиона в космос? Вариантов рассматривается два. Во-первых, это Space X небезызвестного Илона Маска с его распиаренной ракетой Falcon 9. А во-вторых, (кто-нибудь станет смеяться, мы — не будем) Россия. Только не с «Сатаной», а с «Союзом», на права и гонорары от которого не совсем дружественные соседи России не претендуют.

Оба варианта — более дорогие, чем нереализованный. По данным все той же El País, доставка на орбиту Paz с помощью Falcon 9 обойдется вчетверо дороже, чем «Днепром» (то есть — 72 миллиона евро). Использование «Союза 2.1», разработанного самарским конструкторским бюро «Прогресс» — 45−48 миллионов евро.

При столь ощутимой разнице испанское министерство обороны вряд ли захочет вставать в позу и говорить что-то о западной солидарности. К Маску испанцы обратятся разве что почувствовав у виска холодное дуло американского «Кольта».