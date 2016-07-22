



president.ir Али Лариджани, Хасан Рухани и Садег Лариджани

Попытки дестабилизировать Иранский Курдистан и Белуджистан продолжаются…

21 июля губернатор провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Акбар Чакерзери сообщил агентству IRNA о задержании задержали группу диверсантов в приграничном городе Хаш. 21 июля министр внутренних дел Иран Абдул-Реза Рахмани Фазли рассказал журналистам подробности совместной спецоперации, проведенной полицией и КСИР.

«Силы правопорядка обнаружили и уничтожили 40-метровый туннель глубиной 20 метров, который террористы хотели использовать для своих атак. Арестовано 40 террористов, планировавших дестабилизировать обстановку в восточных районах Ирана», — приводит слова министра внутренних дел канал Press TV. У террористов изъято оружие, большое количество взрывчатого вещества и самодельных взрывных устройств.

Позднее агентство Tasnim News сообщило о задержании четырех диверсантов в провинции Западный Азербайджан, которые проникли в Иран с турецкой территории. «Сегодня утром силы КСИР предотвратили попытку незаконного проникновения в Иран четырех террористов. Все они являются гражданами Турции. Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников спецслужбы удалось выявить и обезвредить террористов», — поделился подробностями спецоперации командующий КСИР в провинции Западный Азербайджан Али-Реза Мадани. В результате столкновения 1 террорист убит, 1 арестован, а двоим удалось бежать обратно в Турцию.

Сразу после провалившегося государственного переворота в Турции министр разведки Ирана Сейид Махмуд Алави заявил о приведении военных и спецслужб в состояние повышенной боевой готовности, а также полным контролем за своими границами». В июне министерство разведки сообщало о задержании террористов, готовивших теракты в Тегеране.

В начале июля спецслужбы Ирана арестовали пять человек, планировавших взрывы на территории страны. На протяжении последних двух месяцев происходят регулярные столкновения между спецслужбами и террористами в Западном Азербайджане, а также в провинции Систан и Белуджистан.

Силовики против правительства?

19 июля управление разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержало экс-генерального директора частного иранского банка Mellat Али Растегара и его заместителя. Первыми об аресте топ-менеджеров сообщили агентства Tasnim и Fars News (близкие к КСИР). В коррупционный скандал, который на протяжении двух месяцев не сходил с первых полос иранских СМИ, вмешались силовики. На первом этапе правительство уволило руководителей банков Mellat, Saderat, Refah и Mehr-e Iran, 13 высокопоставленных чиновников и главу Фонда национального развития.

На следующий день после ареста командующий КСИР Мохаммад Али Джафари рассказал о причинах и подробностях задержания банкиров. «Люди верят, что вчерашние аресты связаны с «астрономическими зарплатами». Конечно, в этом они тоже виноваты. Помимо этого, задержанные были частью преступной сети, в которую входят более влиятельные политики», — передает слова Джафари агентство Tasnim News. Генерал не исключил, что «аресты политиков, замешанных в коррупции, будут продолжены».

Перед задержанием банкиров, активно велась информационная кампания против брата и советника президента ИРИ Хоссейна Ферейдуна. Консервативные СМИ сообщили, что именно по его рекомендации Али Растегар занял место главы банка Mellat. Ферейдуна и Растегара связывают дружеские отношения, оба они родились и выросли в городе Сорхе провинции Семнан. Активно также обсуждалась тема влияния брата президента на распределение ключевых должностей в правительстве и госучреждениях.

20 июля генеральный секретарь партии «Народные перемены» Ирана Махмудзар Фумани предложил свое решение коррупции в иранском правительстве. «Смена одного или двух человек в правительстве ничего не исправит. Необходимы решительные действия. Все некомпетентные и замешанные в коррупции чиновники должны быть уволены. Если президент Рухани собрался всерьез побороть коррупцию, то ему нужно начать со своего ближайшего окружения», — заявил Фумани агентству Fars News (близкое к КСИР).

На защиту правительства стал министр разведки Сейид Махмуд Алави. Выступая в Мешхеде, он обратил внимание на необходимость сохранить стабильность в Иране для развития экономики и привлечения иностранных инвестиций. «Правительство объявило борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей работы. Для этого создан Штаб по борьбе с экономическими преступлениями, который возглавил первый вице-президент. Борьба с коррупцией должна проходить в интересах иранского народа. Недопустимо, чтобы борьба с коррупцией превратилась в политические распри и манипуляции», — цитирует Алави проправительственное агентство IRNA.

Вслед за министром разведки о работе президентской администрации по противодействию коррупции журналистам рассказал пресс-секретарь правительства Мохаммад Багер Нобахт.

«Правительство активно занимается этой проблемой. Президент создал три рабочих группы и специальный штаб, которые занимаются темой завышенных зарплат. В ближайшее время будут приняты поправки в законодательство, которые снизят вероятность повторения истории с завышенными зарплатами чиновников», — передает слова Нобахта агентство Mehr News.

Помимо силовиков, на минувшей неделе открыто против политики президента выступили богословы г. Кум. Представитель Общества преподавателей-богословов Научной духовной академии Кума аятолла Махмуд Раджаби сообщил агентству Tasnim News о секретном письме президенту Ирана Хасану Рухани, в котором критикуется работа правительства. По словам Раджаби, «ответ от Рухани не поступил, если в ближайшее время реакции так и не последует, то письмо будет предано огласке». Продолжается работа по созданию негативного информационного фона вокруг президента Рухани. Его упрекают в невыполнении обещаний, которые он дал после заключения «ядерной сделки», ведется кампания по дискредитации президентского окружения.

Поездка Рухани в Керманшах

17 июля президент Ирана Хасан Рухани прибыл в западную провинцию Керманшах. В серии турне иранского президента в регионы эта поездка стала 29-й. В рабочих поездках по стране Рухани сопровождает кабинет министров, как правило президент выступает перед жителями, проводит совещания с региональной властью по вопросам социально-экономического развития. Глава правительства проследовал на автомобиле по центральным улицам города, где его на протяжении всего маршрута приветствовали жители, передает проправительственное агентство IRNA.

В обращении к жителям города Керманшах, собравшимся на центральной площади, Рухани затронул вопросы региональной безопасности и острые внутриполитические темы.

«Мы живем в регионе, где некоторые до сих пор думают, что к власти можно прийти путем переворота или свержения правительства. Они так и не поняли, что эпоха переворотов закончилась. Вооруженные восстания и танки больше не являются решением проблем. Мы можем решить наши трудности только через демократию и уважение голоса большинства», — так прокомментировал глава иранского правительства, провалившийся мятеж в Турции.

В своем выступлении президент особо отметил мужество и героизм жителей провинции Керманшах, проявленный в годы ирано-иракской войны. Глава правительства не обошел стороной набирающий обороты коррупционный скандал. По его мнению, «подобный инцидент произошел из-за прорех в законодательстве, которые правительство учло и приняло меры для их устранения». В завершении своей речи Рухани подчеркнул, что «только открытость, верховенство закона, совместная работа при поддержке народа и верховного лидера позволят решить стоящие перед обществом проблемы».

Провинция Керманшах расположена на западе Ирана. Она наряду с Западным Азербайджаном, Курдистаном и Иламом входят в Иранский Курдистан — территорию Ирана, населенную преимущественно курдами. В провинции Керманшах остро стоит проблема безработицы. Около 15% жителей не имеет работы. Более 50% молодежи в возрасте от 15 до 29 лет являются безработными.