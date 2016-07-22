Почему лоббистов не заботит ущерб от ратификации Парижского соглашения?
Нас с вами либералы и «зеленые» долго обвиняли в маргинальности наших выводов. Но вот появляется доклад крупного прикладного Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России». И все становится на свои места. И не случайно, что такой форменной истерикой разразился на круглом столе в Аналитическом центре при Правительстве России представитель Министерства природных ресурсов и экологии.
Получается, что маргиналами, причем вполне определенного профиля, на самом деле являются те, кто огульно критикуют наши выводы, которые, замечу, базируются на научных данных, прежде всего, на выводах Президиума РАН.
По существу — что хотелось бы отметить в докладе ИПЕМ, и на что следует обратить особое внимание?
Первое. Вывод о значительных рисках для национальной экономики и социальной стабильности, которыми характеризуется обсуждаемая система мер по выполнению Парижского соглашения.
В докладе прописаны конкретные регионы, угроза для которых наиболее велика. Это прежде всего Дальний Восток, где предлагается создать «безуглеродную зону», которая, как следует из доклада, обойдется казне и компаниям в 1,2 трлн рублей на строительство новых электростанций. А также Сибирь — регион, в котором имеется абсолютный приоритет угольной теплоэнергетики. Отдельно — и это справедливо — упоминается Кузбасс, как субъект Федерации, в котором эти проблемы стоят наиболее остро.
Добавлю, что в докладе говорится и о моногородах, по которым тоже будет нанесен удар. Если свести темы угля и моногородов, то в Кузбассе 20 муниципалитетов имеют статус моногородов, и абсолютное большинство из них непосредственно связаны с угольной отраслью.
Второе. Доклад ИПЕМ опровергает ставшие расхожими предположения, что экстремальные, как говорится в документе, а на самом деле экстремистские, формы борьбы с парниковыми выбросами — углеродный налог (или сбор) и торговля квотами на выбросы — будто бы выгодны для «Газпрома». Доклад не оставляет сомнений в их убыточности для этой монополии и приводятся конкретные цифры потерь, в которые обойдется твердолобая упертость газовых чиновников, рассчитывающих в лучшем случае расширить свой рынок сбыта за счет угля и нефти, а в худшем… понятно, о чем идет речь.
То же самое относится и к алюминиевой промышленности; в перечне наиболее уязвимых компаний упомянут РусАЛ. И остается только задаваться риторическими вопросами, зачем тому же Дерипаске лоббируемый им углеродный налог, если он же на нем и проиграет?
Никаких иных версий, кроме адекватной «компенсации», которая, видимо, обещана ему по части иностранных участников и партнеров «Российского партнерства за сохранение климата», которое в канун Парижа было принято рядом олигархических структур, связанных с Грефом, Чубайсом, Авеном, тем же Дерипаской, — увы, не просматривается.
Предположительно — высказываю свою личную точку зрения — эта «компенсация» пойдет по каналам таких структур, как Российская сеть Глобального договора, российское отделение Международной торговой палаты, Фонд «Русский углерод», тесно связанный:
— одной рукой — с «зеленым» движением,
— а другой — с рядом американских транснациональных компаний и информационных агентств, например, ALCOA, Bloomberg и др.
Я уж не говорю о Зеленом климатическом фонде ООН. В докладе ИПЕМ совершенно правильно говорится, что существует высокая вероятность принятия решения о направлении в него средств, собранных по углеродному налогу, на ближайшей, 22-й КС РКИК в Марракеше, в ноябре этого года. Которую претенциозно назовут 1-й КС Парижского соглашения и сделают центром принятия целого ряда кулуарных решений, не только этого.
Влияния на эти решения и на механизм их принятия, как констатировано в докладе, не существует. Остается четыре месяца. И если ничего добиться не удастся, то бюджеты всех уровней лишатся определенной части денег, которые сегодня получают от экспортеров энергоресурсов в качестве экспортных пошлин.
Третье. Просто убийственной для общественности должна стать — обращаю на это внимание — хорошо известная НАМ статистика о том:
— что Россия со свои «национальным вкладом», который прописан в 752-м президентском Указе от 30 сентября 2013 года, бежит «впереди планеты всей», хотя ее вклад в сокращение парниковых выбросов за последние 25 лет — и так более 40%, в то время, как развитые страны Запада и ведущие развивающиеся страны свои выбросы, наоборот, за это время увеличили в 1,5 раза;
— что все эти развитые страны публично профанируют, сплавляя «на тормозах», все принятые международные решения, не собираясь их выполнять, в то время как мы — опять приходит в голову мысль, что не случайно, а с учетом коррупционной составляющей, — берем на себя «повышенные» капиталистические обязательства;
— а также, что, как записано в докладе, «основными получателями выгоды от ввода углеродного сбора в России окажутся зарубежные компании, выпускающие оборудование для соответствующих видов электростанций». Европе срочно нужно пристроить куда-нибудь продукцию своего экопрома годовым объемом в 700 млрд евро?
Между тем, опять-таки убийственным является пример июньского (этого года) решения Конгресса США, принявшего под давлением Бюджетного офиса и Национальной ассоциации производителей резолюцию против углеродного налога.
Если американцы поступают так, а наши «системные либералы» из Минприроды начинают кричать, что в России этого делать нельзя, то возникает законный вопрос: это ведомство вместе со своим куратором Дворковичем — что, «смотрящие» за взиманием в пользу США деиндустриализационной ренты с нашей страны? И таким образом они обеспечивают процветание американским промышленным корпорациям? И транснациональным банкам? Там их интересы?
И это вопрос, разумеется, не к ним. А к спецслужбам, правоохранительным органам и органам прокурорского надзора.
Считаю необходимым прямо процитировать следующий фрагмент доклада ИПЕМ: «Ввод углеродного сбора окажет негативное влияние практически на все виды экономической деятельности в стране. Наиболее серьезный ущерб понесут нефтегазовая отрасль, электро‑ и теплогенерация, транспорт, АПК, а также отрасли промышленности, характеризующиеся высокой энергоемкостью или значительными удельными выбросами: металлургия, производство азотных удобрений и цемента. Компании данной специализации будут вынуждены нести дополнительные расходы, составляющие до 75% выручки…».
И я бы не стал недооценивать эту угрозу под предлогом того, что она — отвлекающая. Мы неоднократно становились свидетелями и куда более диких и безответственных управленческих решений!
И если посмотреть приведенную в докладе таблицу уязвимости отраслей к углеродному налогу, то впереди всех находятся:
— электро‑ и теплоэнергетика — от 19,7% до 25,3% от производства;
‑ и цементная отрасль — от 12,6% до 16,2%.
И с этими показателями мы хотим выйти на «опережающее развитие» инфраструктуры, на качественное обустройство Сибири и Дальнего Востока? Когда на самом деле — это натуральный детонатор не то, что социальных протестов, но и сепаратистских настроений!
Кому-то очень хочется погреть на этом руки в начальный год нового большого выборного цикла.
Я уж не говорю о неоднократно упоминавшемся на наших круглых столах противоречии всего перечисленного официальной энергетической политике нашей страны. Теперь это записано и в докладе ИПЕМ. И, благодаря этому институту, прозвучало на уровне Аналитического центра при Правительстве России.
Четвертое. И, наконец, главное, о чем мы, начиная с 27 ноября прошлого года, с первого круглого стола в ИА REGNUM, тоже уже неоднократно говорили. О методике подсчета в системе «выбросы — поглощение» парниковых газов.
С самого начала, по целому ряду признаков:
— по отсутствию в Парижском соглашении ссылок на Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию, а только на Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК);
— по ограничению поглощающих природных сред бореальными лесами, которое, вопреки национальным интересам, поддерживается российским Минприроды;
— по откровенным махинациям с поглотительной способностью самих бореальных лесов, которые теперь вскрыты и в докладе ИПЕМ (и имеются конкретные цифры — как минимум, трехкратное занижение по сравнению с США, двукратное — с севером Европы);
— наконец по разведению проблем выбросов и абсорбции (поглощения) во всех ведомых и неведомых международных документах, включая Киотский протокол и Парижское соглашение, —
по всем этим признакам было видно, что методика подсчета — ключевой вопрос. И сегодня она поставлена на уровне ИПЕМ. И представляется, что именно это вызвало упомянутую мной истерику представителя Минприроды. Ибо не кто иной, как глава этого ведомства Сергей Донской систематически и цинично занижает поглотительный ресурс российских лесов в 15−17 раз (!) по сравнению с данными признанных специалистов.
Здесь надо сказать, коллеги, что разночтения конечно же могут быть. Но на проценты — на 10%, максимум на 15%. Но не в 15 раз! Когда в 15 раз — это преднамеренное шельмование фактов в угоду чьим-то конкретным интересам. Кто поручится, что не коррупционным?
В «лесной» и в целом в «поглотительной» части доклада ИПЕМ вопрос вызывает только одно. Почему вместе с лесами к перечню поглотительных сред достаточно проблемно отнесены территориальные воды океанов, но забыты очевидные остальные среды — поверхности внутренних водоемов, тундра, болота, степи?
Уверен, если учесть все по максимуму — все вопросы к России отпадут сами собой. Правда, при этом кто-то лишится насиженных мест, но государство — это же не кормушка для чиновников, а сфера их ответственности. «Во времена оные, — как говорил как-то премьер Дмитрий Медведев, — кое-кто за подобную «работу» давно бы уже отдыхал с помощью физического труда на свежем воздухе».
Пятое. Последний вопрос — самый деликатный, касающийся достаточно серьезных внешнеполитических приоритетов России.
Есть такой, обойденный вниманием, вопрос, как ряд положений Совместного заявления РФ и КНР от 25 июня нынешнего года, подписанных в ходе визита Президента России Владимира Путина в Пекин.
Интересны два положения:
Одно: решение сторон «на комплексной основе продвигать сотрудничество (внимание!) в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической сферах» и «формировать стратегические, долгосрочные отношения партнерства на взаимовыгодной основе».
Подчеркну: уголь, нефть и газ, то есть промышленный и энергетический углерод, за рамки российско-китайского сотрудничества отнюдь не выводятся. Напротив, предполагается их дальнейшее развитие.
И второе положение. «Россия и Китай высоко оценивают Парижское соглашение… и подтверждают готовность к активной и конструктивной работе по выполнению решений Конференции… Стороны отмечают важную роль широкого применения природного газа как экологически дружелюбного топлива, способного обеспечить плавный и экономически эффективный переход к «чистой» энергетике…».
О чем очень возможно, что идет речь?
Сразу после Парижа между США, Канадой и Мексикой было заключено зонтичное соглашение. По сути под мощный канадский поглотительный ресурс завели целую американскую экономику.
Такое же соглашение по некоторым признакам похоже, что при посредничестве США, готовится между Индией и Бразилией. Эксплуатировать собираются бразильский поглотительный ресурс.
В принципе ничто не мешает применить эту схему, которой прикрываются ведущие экономики мира, и в рамках крепнущих российско-китайских отношений.
Но только в том случае, если российский поглотительный ресурс получит адекватную оценку и будет учтен полностью — и в части, касающейся бореальных лесов, и других поглощающих природных сред.
С методикой МГЭИК, которая, как известно, и как признается в докладе ИПЕМ, используется в России, этого сделать не получится. Ибо российский ресурс поглощения беспрецедентно занижен. Из экологического донора, усилиями махинаторов из Минприроды, наша страна превращена якобы в «загрязнителя» глобальной окружающей среды. Которым она никогда не являлась, не является, и в обозримом будущем являться не будет. И быть не может ввиду размеров территории и богатства природы.
Так вот, российско-китайский «зонтик», который возможно является решением вопроса:
— он отвечает обоим пунктам пекинского заявления;
— он отодвигает в 2030 год перспективу реализации конкретных пунктов о сокращении выбросов (именно этот год назван исходным для ограничений выбросов в КНР);
— он обеспечивает суммарный плюс — превышение российско-китайского поглощения над российско-китайскими выбросами, —
этот «зонтик» работает при условии, если — еще раз, это важно! — поглотительный ресурс России будет учтен не «по Минприроды», а по расчетам Виталия Болдырева и Владимира Лукьяненко. Только в этом случае.
Иначе, с таким Минприроды, с ресурсом, который вычислили консультанты г-на Донского, Россия для Китая в этом вопросе никакого интереса не представляет!
Сказанного вполне достаточно, чтобы, отвечая на выводы доклада ИПЕМ, предложить следующий алгоритм действий России в сложившейся ситуации, при подготовке к ратификации Парижского соглашения. Речь идет о необходимости широкого общественного обсуждения Парижского соглашения на уровне:
— Совета безопасности Российской Федерации;
— Общественной палаты Российской Федерации;
— общественных палат субъектов Федерации;
— региональных парламентов;
— профессиональных объединений угольщиков, нефтяников, газовиков, металлургов и энергетиков.
И только после этого выходить на предварительные слушания в Государственной думе.