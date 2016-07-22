Зачем президент Киргизии решил бороться с паранджой? Может ли эта борьба расколоть общество? Стоит ли выпускать осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова на свободу? Вмешиваются ли США во внутренние дела страны? Эти вопросы волновали киргизские СМИ на прошедшей неделе.

Флаг Киргизии

Президент vs паранджа

Появление на улицах Бишкека баннеров с фотографиями девушек в киргизских национальных костюмах и в черных паранджах с лозунгом «Бедный народ, куда мы катимся?!» вызвало ожесточенные дискуссии как в местных СМИ, так и в киргизском сегменте социальных сетей: часть граждан отозвались об инициативе положительно, другая часть населения этой страны посчитала баннеры оскорбительными и потребовала их немедленно демонтировать.

Теолог Кадыр Маликов, например, призвал спецслужбы и правоохранительные органы обратить более пристальное внимание на «провокационные баннеры», поскольку они могут крайне негативно повлиять на общественность Киргизии, сообщило радио «Азаттык».

«Согласно статье 299 Уголовного кодекса Киргизской Республики («О разжигании межрелигиозной межконфессиональной ненависти, оскорблении религиозных чувств и т. д.») такие действия ведут к разжиганию вражды и расколу на своих и чужих в одном государстве. Это очень опасная затея, которая может привести к очень плохим последствиям», — считает теолог.

Свою позицию эксперт-религиовед объяснил тем, что послуживший основой для этих баннеров кадр, на котором изображены одетые якобы в паранджи киргизские девушки, было сделан в Оше на церемонии награждения чтецов Корана. А эти девушки прикрывают часть своих лиц в присутствии мужчин на религиозных мероприятиях прозрачным платком, поскольку к этому их обязывает статус «хафизы» — выучившей Коран наизусть. Делается это, по словам Маликова, «с целью сохранения чистоты мыслей и от ненужных взглядов».

«В обычной жизни в обществе женщины-хафизы не закрывают свое лицо, а только во время таких мероприятий. И данная ситуация вырвана из контекста. Так как у нас в Киргизии почти все придерживаются ханафитского мазхаба (одна из правовых школ в суннитском исламе, распространённая в Средней Азии — прим. ИА REGNUM) практически я не видел женщин в черных паранджах! Судя по масштабам данной провокационной акции и огромным материальным затратам, видимо, заказчик не простой!» — цитирует теолога газета «Супер-Инфо».

Как выяснилось впоследствии, заказчиком столь необычной социальной рекламы, направленной против религиозного экстремизма, выступил лично президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Глава государства отметил, что в Киргизии в последние годы наблюдается активное навязывание чуждой культуры и традиций, а потому он поручил Аппарату президента профинансировать размещение таких баннеров по всей стране, сообщила газета «Слово Кыргызстана».

«Давайте не путать культуру арабскую, пакистанскую с киргизской. У нас есть свои одежда и язык. Не надо нам под видом религии навешивать чуждые нам обычаи и традиции. Такие баннеры нам нужны. Мы должны, как и наши предки, хранить свою культуру. Один из баннеров сорван ночью неизвестными. Это говорит о нетерпимости некоторых личностей к культуре других людей. Они сначала навязывают свои идеи, а потом идут отрывать головы людям других вероубеждений. Они не имеют ничего общего с исламом и им только прикрываются. Настоящий ислам — это религия мира и добра», — сказал Атамбаев.

Высказанное президентом мнение поддержал замдиректора Государственной комиссии по делам религий Киргизии Закир Чотаев, пишет газета «Вечерний Бишкек»: «Есть некоторые моменты радикализации, связанные с распространением закрытых черных хиджабов, которые у нас практически никогда в Киргизии раньше не носились киргизскими женщинами и другими женщинами-мусульманками. Надо помнить и беречь традиционные ценности киргизского народа. В Кыргызстане (Киргизии — прим. ИА REGNUM) нет никаких законодательных запретов на ношение той или иной одежды. Тем не менее мы должны сохранять наши традиции и культурные ценности, которые испокон веков получили развитие в Киргизии и во всей Центральной Азии».

Руководство Духовного управления мусульман Киргизии негативно отозвалось о таком способе борьбы с религиозной радикализацией общества и попросило компетентные органы рассмотреть его законность, подчеркнув при этом, что такая социальная реклама может отрицательно повлиять на сплоченность народа.

«ДУМК считает, что киргизская национальная одежда соответствует религиозным требованиям, что в этом случае национальные ценности совпадают с религиозными ценностями. Что касается вывешенного на улице баннера, то он негативно воздействует на единство народа. Духовное управление призывает не выходить за рамки, не поддаваться провокации», — говорится в заявлении муфтията, пишет «Баракелде».

Историк Баяс Турал призвал власти Киргизии пресекать действия тех, кто стремится распространять мусульманскую идеологию в ущерб национальным ценностям, и подчеркнул, что «Молдо (священнослужители — прим. ИА REGNUM), выступающие против вывешенных в Бишкеке баннеров — или не киргизы, или у них нет национального чувства».

«Их основная цель — халифат. Установление арабского халифата. Эту идеологию распространяют люди, которых используют террористические организации. Немало таких молдо, которые выступают против развешанных в Бишкеке баннеров. Если были бы киргизами, обладали национальным духом, не стали бы этого делать», — цитирует эксперта «Focus.kg».

ИА «24.kg» заострило внимание на словах теолога Орозбека Молдалиева о том, что киргизы никогда в повседневной жизни не надевали черную одежду, поскольку это не соответствует национальным традициям. Такую одежду, утверждает он, в Киргизии носили только вдовы, да и то лишь в течение года с момента смерти супруга.

«Одетые в черное люди — это своеобразный вызов обществу. Многие приходят к нам и говорят, чтобы мы запретили такое одеяние. Мы отвечаем, что не можем, так как мы — демократическое государство. То, что граждане обсуждают это, считаю правильным. Кто-то опасается, что общество расколется на части. Но ведь общественное мнение так и рождается — через споры, обсуждения. От того, что каждый будет по отдельности, закрытым, проблема не решится», — подытожил эксперт.

Дело Аскарова. Дубль два

Еще одной темой, вызвавшей в Киргизии повышенный интерес, стало повторное рассмотрение Верховным судом дела правозащитника Азимжана Аскарова, ранее осужденного за совершение целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая сожжение милиционера в ходе межэтнического конфликта на юге Киргизии в июне 2010 года.

Сайт радио «Азаттык» проинформировал читателей о том, что коллегия Верховного суда отменила свой предыдущий приговор о лишении Аскарова свободы пожизненно и направила уголовное дело против него на доследование.

«Процесс в Верховном суде длился два дня, дело Азимжана Аскарова пересмотрено в связи со вновь открывшимися обстоятельствами после решения Комитета ООН по правам человека, потребовавшего от властей Киргизии пересмотреть приговор Аскарову и освободить его. Согласно решению высшей судебной инстанции, приговор будет отменен, суд Чуйской области заново рассмотрит дело против Аскарова. На период судебного процесса правозащитник останется под арестом», — отметило интернет-издание.

«Eurasianet.org» отмечает, что уже «с первых минут начавшихся 12 июля слушаний по делу Аскарова в зале Верховного суда Киргизии пылали страсти». Издание сделало акцент на недовольстве правозащитных организаций в связи с тем, что хотя высшая судебная инстанция страны «дала 65-летнему активисту слабую надежду, на время повторного рассмотрения его дела он останется за решеткой, что нарушает прямое требование Комитета ООН по правам человека».

«Киргизия упустила возможность совершить правильный поступок и наконец освободить человека, который изначально не должен был оказаться в тюрьме. Решение Верховного суда игнорирует обязательства Киргизии в соответствии с международными законами о правах человека», — прокомментировала сложившуюся ситуацию старший директор по исследованиям «Amnesty international» Анна Найштат.

Газета «Слово Кыргызстана» также заострила внимание на повышенном эмоциональном напряжении, царившем среди участников судебного процесса. Вдова сотрудника правоохранительных органов, в чьем убийстве обвинялся Азимжан Аскаров, не только не согласилась с решением Верховного суда, но и пригрозила устроить самосуд, в случае если приговоренного к пожизненному сроку правозащитника оправдают.

«Почему Америка вмешивается в наши дела? Почему решение наших законов и судов мы должны менять из-за требований чужой страны? Почему правозащитники не защищают наши права, а стоят за Аскарова, который виновен в июньских событиях? Было много свидетелей, которые видели его в те дни. Никто его не избивал, и он сидит в колонии №47 со всеми условиями, хотя не болен. Почему моя дочь должна расти без отца из-за этого преступления? Прошу оставить решение суда в силе. Если его отпустят, я сама его убью», — подчеркнула она.

Сестра погибшего милиционера Гульнара Жусупова, в свою очередь, пообещала сжечь сначала обвиняемого, а затем и себя, если прежнее решение суда в отношении Аскарова будет аннулировано. Также она сообщила о намерении установить юрту около Дома правительства и начать акцию протеста.

«Куда смотрели власти? Я в них разочарована. Этот приговор свидетельствует, что у нас фактически нет государственности. Человек в погонах защищал сограждан, из-за стремления к миру и тишине погиб. Три инстанции выносили решения на основе законов и тут такое происходит. Надо менять Конституцию!» — цитирует Жусупову «Sputnik. Кыргызстан».

Киргизскоязычные издания, в большинстве своем, выступили с резкой критикой в адрес адвокатов Азимжана Аскарова, в роли которых выступили представители местных правозащитных организаций.

«Стремящиеся показать белоснежным Аскарова — бывшего главаря группы столкновений 6 лет назад и ставшего виновником пролития крови киргизского милиционера — это наши, свои же соотечественники. Известно, эти же Нурбек Токтакунов, Азиза Абдирасулова, Толейкан Исмаилова, сидя у нас на почетном месте, насыщают животы золотишком с Запада. Знают о его виновности, но говорят откровенную ложь — почему они готовы пролить свою совесть на землю? Потому что выставлен большой приз для защитников «героя» Азимжана. Ловкачи не хотят упускать из рук это «счастье», лезут из кожи вон, доходят до оказания сопротивления судебным решениям! Плюют на достоинство сделавшие свои лица бетонной толщины», — подчеркнула газета «Ачык соз».

Газета «Эгемен» назвала правозащитников «превратившимися в орудие в руках внешних сил НПОшниками, с чьих лиц не сходит довольная улыбка».

«Таких смутьянов, как Нурбек Токтакунов, Азиза Абдрасулова, Толейкан Исмагилова можно сопоставить с боевиками ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная в России и ряде других стран — прим. ИА REGNUM), потому что они соблазняются деньгами Запада, пропитаны тамошней идеологией и им наплевать на интересы нашей страны. В настоящее время эти персоны причиняют вред суверенности Киргизии, защищая права Азимжана Аскарова, в результате сепаратистских действий которого погибло большое количество граждан. Бесспорно, они совершают эти действия по наущению врагов из-за кордона», — утверждает издание.

Газета «Фабула» отметила, что в данной ситуации стоит не вопрос о виновности или невиновности Азимжана Аскарова, а о том, был ли факт пыток во время задержания, ведения следствия и судебных разбирательств.

«Так как вопрос поставлен именно так, представители нашей власти не стали с опаской оглядываться назад, уверенно и без страха приняли предложение ООН, позволив пересмотреть дело. Но не знающие эти обстоятельства, не понимающие вопрос люди повсеместно бьют в барабаны, распространяют легкомысленные заявления со словами: «Аскарова собираются оправдать, власть продалась». Но это не так. Это отмечает и отец законов Омурбек Текебаев (автор Конституции Киргизии — прим. ИА REGNUM)», — пояснило издание.

Между тем, информационное агентство «Фергана» опубликовало мнение руководителя казахстанского Бюро по правам человека Евгения Жовтиса, высказавшего опасение, что главным при пересмотре дела Азимжана Аскарова «будет политический, а не правовой аспект, даже несмотря на решение Комитета ООН: «Как представитель близкой к киргизстанской политической системе, я прекрасно понимаю, что мы имеем дело с двумя составляющими возможного решения суда — политическим и правовым. Причем первое у нас всегда довлеет. Поэтому все будет зависеть от политического расклада, от того, насколько внутриполитически это дело громкое для Киргизии. Как власть разрешит решить это дело, от этого и будет зависеть юридическое решение».

Газета «Дело №» напомнила о том, что в 2015 году из-за Азимжана Аскарова «разразился грандиозный дипломатический скандал между Бишкеком и Вашингтоном», когда Госдепартамент США присудил пожизненно осужденному киргизстанскому активисту премию, а официальный Бишкек в качестве ответной меры расторг киргизско-американское соглашение о сотрудничестве.

«Градус отношений между Киргизией и США упал тогда до самой низкой отметки за всю историю. Из-за одного человека — Азимжана Аскарова. … И вот год спустя судебная система Киргизии дрогнула, сделав первую уступку. Чем окончится рассмотрение уголовного дела Азимжана Аскарова в Чуйском областном суде — на сей счет трудно даже строить догадки. Уж очень непредсказуемая страна — Киргизия…», — констатирует издание.